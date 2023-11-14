الاتحاد يقترب من لوبيتيجي ومالديني

(MENAFN
- Al Watan) ينتظر أن تعلن إدارة نادي الاتحاد، خلال الأيام المقبلة، اسم المدرب الجديد للعميد، الذي سيتولى المهمة، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، وكذلك الإعلان عن اسم المدير الرياضي الذي ستتعاقد معه الإدارة، لإدارة الجانب الرياضي في النادي، وينتظر عشاق النمور على أحر من الجمر نبأ التعاقد مع جهاز فني جديد، مطالبين بسرعة إغلاق ملف المدرب الجديد، ليتسنى له التعرف على اللاعبين، خلال التوقف الحالي، وقبل أن يخوض العميد منافسات كأس العالم للأندية في الـ12 من ديسمبر المقبل، بوقت كاف.
لوبيتيجي الأقرب
تشير المصادر إلى أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي هو الأقرب لقيادة النمور خلال الفترة المقبلة، وأن المدرب وافق على تدريب الاتحاد، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.
وذكرت المصادر أن لوبيتيجي سيحط رحاله في جدة خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم كافة الأمور وبدء المهمة مع العميد.
وكان الاتحاد قرر إقالة سانتو، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي لدوري أبطال آسيا.
مفاوضة مالديني
على صعيد المدير الرياضي بينت المصادر أن أبرز الأسماء المطروحة على الطاولة الاتحادية، الإيطالي باولو مالديني، إضافة إلى أسماء أخرى، إلا أن مالديني هو الأقرب لتولي المهمة خلال الفترة المقبل، وسبق أن فاوض الأهلي المنافس التقليدي للعميد النجم الإيطالي لتولي المهمة ذاتها، إلا العرض الأهلاوي قوبل بالرفض.
- الاتحاديون ينتظرون الإعلان عن المدرب الجديد
- الإسباني لوبيتيجي الأقرب لقيادة النمور
- العميد يفاوض مالديني لتولي مهمة المدير الرياضي
- 27 يوما تفصل العميد عن المشاركة العالمية
- مطالبات بسرعة التوقيع مع المدرب الجديد
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