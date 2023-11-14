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الاتحاد يقترب من لوبيتيجي ومالديني

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) ينتظر أن تعلن إدارة نادي الاتحاد، خلال الأيام المقبلة، اسم المدرب الجديد للعميد، الذي سيتولى المهمة، خلفا للمدرب البرتغالي نونو سانتو، وكذلك الإعلان عن اسم المدير الرياضي الذي ستتعاقد معه الإدارة، لإدارة الجانب الرياضي في النادي، وينتظر عشاق النمور على أحر من الجمر نبأ التعاقد مع جهاز فني جديد، مطالبين بسرعة إغلاق ملف المدرب الجديد، ليتسنى له التعرف على اللاعبين، خلال التوقف الحالي، وقبل أن يخوض العميد منافسات كأس العالم للأندية في الـ12 من ديسمبر المقبل، بوقت كاف.
لوبيتيجي الأقرب

تشير المصادر إلى أن المدرب الإسباني جولين لوبيتيجي هو الأقرب لقيادة النمور خلال الفترة المقبلة، وأن المدرب وافق على تدريب الاتحاد، خلفا للبرتغالي نونو سانتو.
وذكرت المصادر أن لوبيتيجي سيحط رحاله في جدة خلال الأسبوع المقبل، من أجل حسم كافة الأمور وبدء المهمة مع العميد.
وكان الاتحاد قرر إقالة سانتو، بعد الخسارة أمام القوة الجوية العراقي لدوري أبطال آسيا.
مفاوضة مالديني

على صعيد المدير الرياضي بينت المصادر أن أبرز الأسماء المطروحة على الطاولة الاتحادية، الإيطالي باولو مالديني، إضافة إلى أسماء أخرى، إلا أن مالديني هو الأقرب لتولي المهمة خلال الفترة المقبل، وسبق أن فاوض الأهلي المنافس التقليدي للعميد النجم الإيطالي لتولي المهمة ذاتها، إلا العرض الأهلاوي قوبل بالرفض.
- الاتحاديون ينتظرون الإعلان عن المدرب الجديد
- الإسباني لوبيتيجي الأقرب لقيادة النمور
- العميد يفاوض مالديني لتولي مهمة المدير الرياضي
- 27 يوما تفصل العميد عن المشاركة العالمية
- مطالبات بسرعة التوقيع مع المدرب الجديد

MENAFN14112023000089011017ID1107424835

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