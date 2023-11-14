أسد مغربي يقود الفتح للتميز

(MENAFN
- Al Watan) خلال الجولات الـ13 الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، برز عدد من اللاعبين المؤثرين في صفوف أنديتهم وقادوها للانتصارات، ومن بينهم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا، الذي سجل اسمه كواحد من أبرز صناع اللعب في الدوري، وأفضل الهدافين في الدوري، مما قاد النموذجي إلى الوجود في المركز السادس برصيد 24 نقطة. وأسهم اللاعب في 14 هدفا من بين أهداف ناديه التي سجلها خلال الجولات السابقة، وتمكن من الاقتراب بشكل كبير من كسر رقمه في الموسم الماضي، والأهم من ذلك أنه منح ناديه بداية قوية على عكس الموسمين السابقين اللذين لم تكن بداية النموذجي خلالهما جيدة قبل أن ينتفض وسط الموسم، ولعل لتألق النجم المغربي دورا كبيرا في تألق الفريق بأكمله.
نسبة عالية
أسهم مراد باتنا في 14 هدفا للنموذجي خلال الجولات الـ13 الماضية بمعدل يفوق الإسهام بهدف واحد في المباراة الواحدة. ونجح باتنا في تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 أهداف لزملائه من الأهداف الـ29 التي سجلها الفتح خلال 13 جولة ماضية، أي أن باتنا أسهم فيما نسبته 48.27% من أهداف النموذجي.
11 إسهاما متتاليا
شهدت الجولات الأخيرة إسهام باتنا في 11 هدفا متتاليا للنموذجي، وهو رقم مميز للاعب الذي سجل 7 أهداف، من بينها هدف واحد من ركلة جزاء، وصنع 7 أهداف لزملائه، ويبقى السؤال المهم: هل يستمر تألق باتنا في قيادة النموذجي نحو مركز أفضل خلال الجولات المقبلة؟.
كسر الرقم
نجح باتنا في الاقتراب من رقمه الذي سجله الموسم الماضي مع النموذجي، إذ أسهم اللاعب في 17 هدفا خلال الموسم الماضي، منها تسجيله 10 أهداف خلال 30 مباراة، بمعدل هدف كل 3 مباريات، بينما في الموسم الحالي سجل خلال 13 جولة فقط 7 أهداف، أي بأقل من الموسم الماضي كاملا بـ3 أهداف، وعادل رقم صناعته الأهداف بواقع 7 أهداف. وما زال أمام اللاعب خلال الموسم الحالي 21 مباراة مع فريقه، فهل يتمكن باتنا المتألق من كسر رقمه في الموسم الماضي؟.
صراع تهديفي
يوجد مراد باتنا حاليا ضمن قائمة أفضل 7 هدافين في الدوري، إذ يتساوى مع نجم المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري، ونجم الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبلي، في المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، خلف نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر القائمة بـ13 هدفا، ومطارده نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ10 أهداف، ونجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، ونجم النصر، البرازيلي إندرسون تاليسكا، اللذين يحلان في المركز الثالث برصيد 8 أهداف لكل منهما. في حين بالموسم الماضي أنهى اللاعب الموسم وفي رصيده 10 أهداف في المركز الـ11.
سجل نظيف
على الرغم من قوة المنافسة في الموسم الحالي، فإن اللاعب لم يتحصل إلا على بطاقة صفراء واحدة، بينما أنهى الموسم الماضي بـ5 بطاقات صفراء
- 14 إسهاما لباتنا الفتح خلال 13 جولة
- %48.27 من أهداف النموذجي خلفها باتنا
- 7 أهداف سجلها اللاعب المغربي وصنع مثلها
- ضربة جزاء واحدة من بين أهداف باتنا الـ7
- باتنا ينافس كبار النجوم بقائمتي الهدافين وصناع اللعب
- نجم الفتح يقترب من كسر رقمه المسجل في الموسم السابق
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