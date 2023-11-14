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أسد مغربي يقود الفتح للتميز

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) خلال الجولات الـ13 الماضية لدوري روشن السعودي للمحترفين، برز عدد من اللاعبين المؤثرين في صفوف أنديتهم وقادوها للانتصارات، ومن بينهم نجم الفتح، المغربي مراد باتنا، الذي سجل اسمه كواحد من أبرز صناع اللعب في الدوري، وأفضل الهدافين في الدوري، مما قاد النموذجي إلى الوجود في المركز السادس برصيد 24 نقطة. وأسهم اللاعب في 14 هدفا من بين أهداف ناديه التي سجلها خلال الجولات السابقة، وتمكن من الاقتراب بشكل كبير من كسر رقمه في الموسم الماضي، والأهم من ذلك أنه منح ناديه بداية قوية على عكس الموسمين السابقين اللذين لم تكن بداية النموذجي خلالهما جيدة قبل أن ينتفض وسط الموسم، ولعل لتألق النجم المغربي دورا كبيرا في تألق الفريق بأكمله.
نسبة عالية
أسهم مراد باتنا في 14 هدفا للنموذجي خلال الجولات الـ13 الماضية بمعدل يفوق الإسهام بهدف واحد في المباراة الواحدة. ونجح باتنا في تسجيل 7 أهداف وصناعة 7 أهداف لزملائه من الأهداف الـ29 التي سجلها الفتح خلال 13 جولة ماضية، أي أن باتنا أسهم فيما نسبته 48.27% من أهداف النموذجي.
11 إسهاما متتاليا
شهدت الجولات الأخيرة إسهام باتنا في 11 هدفا متتاليا للنموذجي، وهو رقم مميز للاعب الذي سجل 7 أهداف، من بينها هدف واحد من ركلة جزاء، وصنع 7 أهداف لزملائه، ويبقى السؤال المهم: هل يستمر تألق باتنا في قيادة النموذجي نحو مركز أفضل خلال الجولات المقبلة؟.
كسر الرقم
نجح باتنا في الاقتراب من رقمه الذي سجله الموسم الماضي مع النموذجي، إذ أسهم اللاعب في 17 هدفا خلال الموسم الماضي، منها تسجيله 10 أهداف خلال 30 مباراة، بمعدل هدف كل 3 مباريات، بينما في الموسم الحالي سجل خلال 13 جولة فقط 7 أهداف، أي بأقل من الموسم الماضي كاملا بـ3 أهداف، وعادل رقم صناعته الأهداف بواقع 7 أهداف. وما زال أمام اللاعب خلال الموسم الحالي 21 مباراة مع فريقه، فهل يتمكن باتنا المتألق من كسر رقمه في الموسم الماضي؟.
صراع تهديفي
يوجد مراد باتنا حاليا ضمن قائمة أفضل 7 هدافين في الدوري، إذ يتساوى مع نجم المنتخب السعودي والهلال سالم الدوسري، ونجم الاتفاق، الفرنسي موسى ديمبلي، في المركز الرابع في قائمة الهدافين برصيد 7 أهداف، خلف نجم النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي يتصدر القائمة بـ13 هدفا، ومطارده نجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش بـ10 أهداف، ونجم الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، ونجم النصر، البرازيلي إندرسون تاليسكا، اللذين يحلان في المركز الثالث برصيد 8 أهداف لكل منهما. في حين بالموسم الماضي أنهى اللاعب الموسم وفي رصيده 10 أهداف في المركز الـ11.
سجل نظيف
على الرغم من قوة المنافسة في الموسم الحالي، فإن اللاعب لم يتحصل إلا على بطاقة صفراء واحدة، بينما أنهى الموسم الماضي بـ5 بطاقات صفراء
- 14 إسهاما لباتنا الفتح خلال 13 جولة
- %48.27 من أهداف النموذجي خلفها باتنا
- 7 أهداف سجلها اللاعب المغربي وصنع مثلها
- ضربة جزاء واحدة من بين أهداف باتنا الـ7
- باتنا ينافس كبار النجوم بقائمتي الهدافين وصناع اللعب
- نجم الفتح يقترب من كسر رقمه المسجل في الموسم السابق

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