بطولة الناشئات تنطلق الجمعة

(MENAFN
- Al Watan) تنطلق، الجمعة المقبل، بطولة الاتحاد السعودي للناشئات، التي تعتبر أحدث مسابقة يدشنها الاتحاد السعودي لكرة القدم في منظومة الكرة النسائية بالمملكة.
وتأتي البطولة ضمن اهتمام الاتحاد بتنمية الناشئات، الذي بدأ بتأسيس المنتخب السعودي للناشئات في فبراير الماضي تحت قيادة المدربة الكرواتية ستيلا قوتال.
وسيشارك في النسخة الأولى لبطولة الناشئات، 21 فريقا تم توزيعها على 4 مجموعات، يتأهل منها الأول والثاني إلى ربع النهائي.
ويوجد في المجموعة الأولى، فرق النصر والهلال والشباب والرياض والنسور الذهبية ومراكز التدريب الإقليمية، وستلعب في الرياض.
وفي المجموعة الثانية، التي ستجرى في المنطقة الشرقية، فرق القادسية وشعلة الشرقية والترجي ورأس تنورة ومراكز التدريب الإقليمية.
وتستضيف جدة، مجموعتي الثالثة والرابعة، حيث توجد فرق الأهلي ونجمة جدة وسهم والعنقاء والعلا بالمجموعة الثالثة، والنورس وجدة وأبها ومنجم المواهب ومراكز التدريب الإقليمية بالمجموعة الرابعة.
وستلعب البطولة بنظام 9x9، وستمتد المباراة 70 دقيقة تلعب على شوطين متساويين مدة كل شوط 35 دقيقة.
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