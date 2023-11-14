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بطولة الناشئات تنطلق الجمعة

11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN- Al Watan) تنطلق، الجمعة المقبل، بطولة الاتحاد السعودي للناشئات، التي تعتبر أحدث مسابقة يدشنها الاتحاد السعودي لكرة القدم في منظومة الكرة النسائية بالمملكة.
وتأتي البطولة ضمن اهتمام الاتحاد بتنمية الناشئات، الذي بدأ بتأسيس المنتخب السعودي للناشئات في فبراير الماضي تحت قيادة المدربة الكرواتية ستيلا قوتال.
وسيشارك في النسخة الأولى لبطولة الناشئات، 21 فريقا تم توزيعها على 4 مجموعات، يتأهل منها الأول والثاني إلى ربع النهائي.
ويوجد في المجموعة الأولى، فرق النصر والهلال والشباب والرياض والنسور الذهبية ومراكز التدريب الإقليمية، وستلعب في الرياض.
وفي المجموعة الثانية، التي ستجرى في المنطقة الشرقية، فرق القادسية وشعلة الشرقية والترجي ورأس تنورة ومراكز التدريب الإقليمية.
وتستضيف جدة، مجموعتي الثالثة والرابعة، حيث توجد فرق الأهلي ونجمة جدة وسهم والعنقاء والعلا بالمجموعة الثالثة، والنورس وجدة وأبها ومنجم المواهب ومراكز التدريب الإقليمية بالمجموعة الرابعة.
وستلعب البطولة بنظام 9x9، وستمتد المباراة 70 دقيقة تلعب على شوطين متساويين مدة كل شوط 35 دقيقة.

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