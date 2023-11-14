الاتفاق يستغل التوقف للتقوية والتكتيك
التاريخ
11/14/2023 11:24:58 PM
(MENAFN
- Al Watan) رفع الاتفاق من وتيرة تحضيراته خلال فترة التوقف الحالية، وأخضع مدرب فارس الدهناء، الإنجليزي ستيفين جيرارد لاعبيه لتدريبات تنوعت بين تمارين التقوية في صالة الحديد، والتدريبات اللياقية والفنية، وبدأ في التحضير لمواجهة الاتحاد في الـ24 من نوفمبر الجاري لحساب الجولة الـ14 لدوري روشن السعودي للمحترفين، وأجرى جيرارد مناورة فنية بين لاعبيه طبق خلالها الجمل التكتيكية التي ينوي التركيز عليها خلال الفترة المقبلة.
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