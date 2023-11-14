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القوة الناعمة المتزايدة للصين على الفلبين تهدد أمريكا

11/14/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) اجتذبت الفلبين التغطية الإخبارية الأمريكية، بسبب الخلافات البحرية مع الصين، ومن المفهوم أن التهديد العسكري يحظى بقدر كبير من الاهتمام، ولكن يكمن تحته تحد مماثل تفرضه القوة الناعمة المتزايدة التي تتمتع بها الصين في الاقتصاد الفلبيني. وإذا استمرت الاتجاهات الاقتصادية الحالية، فقد تنتقل الفلبين إلى فلك الصين دون إطلاق رصاصة واحدة. وبدلاً من استخدام السفن الحربية البحرية، تستطيع الصين أن تحقق أهدافها الاستراتيجية تدريجياً من خلال التجارة والاستثمار السلميين. كما أن موقف الصين المتنامي في الاقتصاد الفلبيني يشكل تحديًا حاسمًا لمصالح الأمن القومي الأمريكي مثل المواجهات في بحر الصين الجنوبي.
العميل الرئيسي
وتاريخياً، كانت الولايات المتحدة في كثير من الأحيان بمثابة العميل الرئيسي للصادرات الفلبينية، لكن الصين بدأت في تحدي ذلك في السنوات الأخيرة. ووفقا للإحصاءات التجارية الأخيرة لشهر أبريل 2023، تجاوزت الصين الولايات المتحدة كأكبر مشتر للفلبين. وعلى جانب الاستيراد، تتفوق الصين باستمرار على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستورد للفلبين بفارق كبير للغاية. وحتى أبريل 2023، كانت واردات الصين إلى الفلبين أكبر بثلاثة أضعاف من واردات الولايات المتحدة.
والأمر ببساطة أن الصين أصبحت الآن الشريك التجاري الأكثر أهمية للفلبين، ولا يُظهِر هذا الاتجاه أي علامات على التراجع. وفي بيان صحفي أصدرته السفارة الصينية في مانيلا في مارس 2023، أكدت جمهورية الصين الشعبية أن الصين والفلبين ((شريكان طبيعيان)) على أساس قربهما الجغرافي الوثيق وعلاقاتهما التاريخية التي تمتد إلى أكثر من ألف عام. وانتقد البيان الصحفي بشدة الإعلانات الأخيرة للولايات المتحدة بشأن التخطيط لنشاط عسكري في الفلبين، قائلا إن أفضل طريقة لتعزيز الرخاء هي تعزيز العلاقات الاقتصادية السلمية.
المبادرات المختلفة
وزار الرئيس الفلبيني بونج بونج ماركوس الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا العام، وشدد خلالها على أهمية متابعة ليس فقط الدفاع، ولكن أيضًا العلاقات الاقتصادية المتبادلة. كما أصدر البيت الأبيض صحيفة حقائق توضح بالتفصيل الخطوات والمبادرات المختلفة الجارية بين البلدين بشأن تعزيز التجارة والاستثمار. ورد إعلان السفارة الصينية في بيان صحفي صدر في مارس بأن الرئيس ماركوس زار الصين أيضًا في وقت سابق من العام، حيث تم الإعلان عن 14 اتفاقية تعاون في المجال الاقتصادي. ومنذ ذلك الحين، زارت وفود صينية عديدة الفلبين لاستكشاف وبناء مزيد من العلاقات التجارية. ويجري تنفيذ ما يقرب من 40 صفقة تعاون حكومية، بما في ذلك مشاريع بناء الجسور والري الكبرى.
الرئيس السابق
ومن المرجح أن تشعر واشنطن ببعض الارتياح بشأن علاقاتها الحالية مع الفلبين مقارنة بالوضع الذي واجهته قبل عامين فقط في ظل إدارة الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي، الذي أعلن في رحلته الأولى إلى الصين كرئيس في أكتوبر 2016، أن ((الوقت قد حان لتوديع واشنطن)). وشرع دوتيرتي في سياسة بناء علاقات أوثق مع الصين. ولهذا اعتبرت أمريكا تلاعبه مع الصين يشكل تحذيراً من أن العلاقات الوثيقة بين الولايات المتحدة والفلبين لا يمكن اعتبارها أمراً مسلماً به. وابنة الرئيس رودريغو دوتيرتي، سارة دوتيرتي، تشغل حاليًا منصب نائب رئيس البلاد. والأهم من ذلك أنها لم تستبعد الترشح للرئاسة عندما تنتهي ولاية الرئيس بونج بونج ماركوس في يونيو 2028.

ولو كانت بكين حكيمة بما يكفي لتخفيف ضغوطها العسكرية على الأراضي البحرية المتنازع عليها، فإن طريقها لإحلال مانيلا محل واشنطن يمكن أن يصبح أكثر وضوحا بكثير. حيث أعلنت مانيلا ((عاصمة الفلبين)) أنها انسحبت من المشاركة في مبادرة الحزام والطريق الصينية. ومن المثير للدهشة أن تغيير موقف مانيلا لم يكن مدفوعاً بالنزاعات في بحر الصين الجنوبي. وبدلاً من ذلك، أعلن وزير النقل خايمي باوتيستا أن القرار جاء بسبب عدم الرضا عن نقص تمويل مبادرة الحزام والطريق لمشروع السكك الحديدية الفلبينية.
طرق جديدة
وسيتعين على واشنطن التركيز على طرق جديدة للمساعدة في مواجهة النفوذ الاقتصادي للصين في الفلبين. كما أن التفاوض على اتفاقية تجارة حرة- ليس هدفاً واقعياً في هذا الوقت. ومن ناحية أخرى، قد يكون من الممكن تحقيق تفاهمات التجارة الحرة الخاصة بقطاعات محددة، وبخاصة في ما يتعلق بالأمن الاقتصادي، وسلسلة التوريد، ومشاريع الطاقة الخضراء.
وقد نشأت فرصة عملية لمتابعة مثل هذا النهج الخاص بقطاعات محددة مع إقرار قانون خفض التضخم. حيث يحق لصانعي السيارات في الولايات المتحدة الحصول على إعفاءات ضريبية لاستيراد معادن مهمة مثل النيكل لبناء بطاريات للسيارات الكهربائية النظيفة. ومع ذلك، فإن المعادن المهمة المستوردة من البلدان التي أبرمت معها الولايات المتحدة ((اتفاقية تجارة حرة)) هي وحدها المؤهلة للحصول على هذه الاعتمادات.

الفلبين بين الصين وأمريكا
- تعد الفلبين إحدى الدول الرائدة في العالم المصدرة للنيكل هي مادة استراتيجية رئيسية لصناعة السيارات الكهربائية.
- أكبر عميل للفلبين اليوم هو الصين، حيث تمثل 90% من صادرات النيكل الفلبينية
- تعزيز مزيد من التجارة بين الولايات المتحدة والفلبين لمواجهة نفوذ الصين لن يكون بالأمر السهل بالنسبة لواشنطن
- أصبحت المنافسة الاقتصادية مع الصين عنصراً حاسماً في حماية الأمن القومي الأمريكي في المنطقة الآسيوية
- إن التحدي الذي تمثله الصين في الفلبين لا يقتصر على بحر الصين الجنوبي
- تتفوق الصين باستمرار على الولايات المتحدة باعتبارها أكبر مستورد للفلبين بفارق كبير للغاية

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