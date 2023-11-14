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15 مليون دولار لدعم الاستجابة الإنسانية الطارئة بغزة

11/14/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بدعم المرحلة الأولى من خطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى ((الأونروا))؛ للاستجابة الإنسانية الطارئة لقطاع غزة في قطاعات الأمن الغذائي، والإيواء والمواد غير الغذائية، والصحة في حالات الطوارئ، والمياه والإصحاح البيئي، بمبلغ 15 مليون دولار أمريكي، حيث إن وكالة ((الأونروا)) هي المنظمة الدولية الوحيدة التي يمكنها أن تقوم بأنشطة إغاثية للمتضررين داخل قطاع غزة.
وستنفذ الخطة على الفور عبر الشراكة الفاعلة بين المركز والمنظمة في ظل الظروف الإنسانية الحرجة والتحديات والحصار على قطاع غزة وفق برامج محددة تضمن تقديمها للمتضررين وبشكل عاجل حسب آليات المركز.
ويأتي ذلك في إطار حرص المملكة العربية السعودية، ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة خلال الأزمة الإنسانية الراهنة.
قسائم شرائية
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، قسائم شرائية تُمكّن المستفيد من شراء الكسوة الشتوية بحسب اختياره من المتاجر المعتمدة في المخيمات الفلسطينية بمحافظتي إربد وجرش بالمملكة الأردنية الهاشمية، استفاد منها 2.690 فردا، بواقع 430 أسرة من الأسر الفلسطينية اللاجئة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من مشروع توزيع الكسوة الشتوية ((كنف)) للعام 2023 الذي ينفذه المركز بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

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