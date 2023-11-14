دورة في الصينية شرط التعليم للابتعاث

اشترطت وزارة التعليم في الترشح لبرنامج ابتعاث شاغلي الوظائف التعليمية لدراسة اللغة الصينية من حملة درجة البكالوريوس، للحصول على درجة الدبلوم العالي أو الماجستير في تدريس اللغة الصينية، اجتياز المرشح دورة في اللغة الصينية داخل المملكة بالتنسيق مع معاهد متخصصة في ذلك، وكذلك اجتياز تقييم تجانس الثقافات، وألا يزيد عمر المرشح على 40 عامًا، وألا يقل التقدير الدراسي لآخر مؤهل علمي عن ((جيد))، والحصول على 5 درجات في اختبار إيلتس أو ما يعادله.

وأشارت الوزارة إلى أن البرنامج يشمل الحصول على مهارات تدريس اللغة الصينية، والتمكن منها تحدثُا وكتابة، بغرض تدريسها في المدارس السعودية بمراحل التعليم العام المختلفة بعد الحصول على المؤهل، على أن تدعم الوزارة التنسيق بشأن قبول المرشحين في معاهد وجامعات تعليم اللغة الصينية في جمهورية الصين الشعبية.

مراحل التقديم

تقديم الطلبات من نظام نور

6 أسابيع

فرز الطلبات والرفع للإدارة العامة للإيفاد والابتعاث

أسبوعان بعد إغلاق رفع إدارات التعليم

الفرز وإجراء المقابلات والمفاضلة

أسبوعان من نهاية رفع إدارات التعليم.

الترشيح النهائي وإصدار القرارات وأسبوعان بعد نهاية الإجراءات

برنامج التهيئة للمرشحين

3 أشهر

متابعة مباشرة لمرشحي الدراسة

حسب مدة البرنامج