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147.226موظفا بسن التقاعد في القطاع الخاص

11/14/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) لا يزال 147.226 موظفا ممن تجاوزا عمر التقاعد أكبر من 65 سنة على رأس العمل بمنشآت القطاع الخاص، حوالي نصفهم يعملون في قطاعي النقل وتجارة الجملة، وتصل نسبة من يتبوأ منهم مناصب إدارية عليا 6.4%، يعملون ضمن فئة المديرين.
وأظهرت قراءة "الوطن" لعدد من بيانات العمل الصادرة حديثا بأن نسبة الموظفين الذين بلغو سن التقاعد في القطاع الخاص ولا يزالون على رأس العمل تصل إلى 1.4%، في حين تصل نسبة من هم على وشك التقاعد في الأعمار بين 60-65 سنة تبلغ 2%، حيث بلغ عددهم 212.749 موظفا.
أعلى المهن بموظفي التقاعد
ويعمل الموظفون الذين تجاوزا سن التقاعد ولا يزالون على رأس العمل في النقل والتخزين بنسبة 25.4%، وفي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 24.8%، في حين بلغت نسبة من يعملون منهم في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 10.6%، و الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 7.3%، وبنسب أقل في المهن الأخرى.
التصنيف المهني
وشكلت المهن الأولية النسبة الأعلى للتصنيف المهني للموظفين الذين تجاوزا سن التقاعد وبنسبة 29.7%، يليهم الاختصاصيون بنسبة 15.4%، ومشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع بنسبة 13.7%، ثم الفنيون والاختصاصيون المساعدون بنسبة 12%، وعاملو الحرف ومن يرتبط بهم 10.5%، عاملوا الخدمات والمبيعات بنسبة 6.5%.
أسباب الاستمرار في العمل
ويستمر حوالي 1.4% ممن بلغوا سن التقاعد في القطاع الخاص لممارسة عملهم لأسباب متعددة، حيث يسمح النظام باستمرار العامل بممارسة عمله حتى بعد السن المحدد نظاما كسن تقاعد اذا رغب في ذلك، ويرى مراقبون أن بعضهم عادوا للعمل في القطاع الخاص بعد تقاعدهم من مهنهم الرئيسية، في حين أن آخرين لم يلتحقوا بالعمل إلا بسن متقدم، فلم يكمل بعضهم السنوات الذي يرغبها في الخدمة، كما أن كثيرا منهم هم من العمالة الأجنبية التي تفضل أن تستمر في العمل حتى سن متأخرة، ولا ترى أهمية لتحديد سن التقاعد.
المشتركون بالتأمينات الاجتماعية الذين تبلغ أعمارهم أكبر من 65 سنة حسب فئات العمل:
النقل والتخزين= 35.902= 25.4%
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية= 36.487= 24.8%
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= 15.661= 10.6%
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي= 10.795=7.3%
الزراعة والغابات وصيد الأسماك= 7.083= 4.8%
التعدين واستغلال المحاجر= 6.645= 4.5%
المعلومات والاتصالات= 6.400= 4.3%
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية= 6.134= 4.2%
الفنون والترفيه والتسلية= 6.174= 4.2%
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 3.883= 2.6%
أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية= 3.036= 2.1%
أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة= 2.586= 1.7%
التعليم= 1.782= 1.2%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 1.246= 0.8%
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 846= 0.6%
الأنشطة العقارية= 687= 0.5%
التشييد= 729= 0.5%
الصناعات التحويلية= 637= 0.4%
أنشطة الخدمات الأخرى= 366= 0.2%
إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها= 124= 0.08%
غير محدد= 20= 0.01%
أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية= 3= 0.002%
الإجمالي= 147.226
المشتركون بالتأمينات الاجتماعية الذين تبلغ أعمارهم أكبر من 65 سنة حسب المجموعات الرئيسية للمهن:
المهن الأولية=43.804= 29.7%
الاختصاصيون= 22.737= 15.4%
مشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع= 20.242= 13.7%
الفنيون والاختصاصيون المساعدون= 17.642= 12%
عاملو الحرف ومن يرتبط بهم= 15.400= 10.5%
عاملو الخدمات والمبيعات= 9.637= 6.5%
المديرون= 9.509= 6.4%
عاملو الدعم المكتبي= 4.781= 3.2%
مهن أخرى= 2.381 = 1.6%
العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك= 1.093= 0.7%
الإجمالي= 147.226

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