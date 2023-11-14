147.226موظفا بسن التقاعد في القطاع الخاص

(MENAFN
- Al Watan) لا يزال 147.226 موظفا ممن تجاوزا عمر التقاعد أكبر من 65 سنة على رأس العمل بمنشآت القطاع الخاص، حوالي نصفهم يعملون في قطاعي النقل وتجارة الجملة، وتصل نسبة من يتبوأ منهم مناصب إدارية عليا 6.4%، يعملون ضمن فئة المديرين.
وأظهرت قراءة "الوطن" لعدد من بيانات العمل الصادرة حديثا بأن نسبة الموظفين الذين بلغو سن التقاعد في القطاع الخاص ولا يزالون على رأس العمل تصل إلى 1.4%، في حين تصل نسبة من هم على وشك التقاعد في الأعمار بين 60-65 سنة تبلغ 2%، حيث بلغ عددهم 212.749 موظفا. أعلى المهن بموظفي التقاعد
ويعمل الموظفون الذين تجاوزا سن التقاعد ولا يزالون على رأس العمل في النقل والتخزين بنسبة 25.4%، وفي تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بنسبة 24.8%، في حين بلغت نسبة من يعملون منهم في إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء 10.6%، و الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي 7.3%، وبنسب أقل في المهن الأخرى. التصنيف المهني
وشكلت المهن الأولية النسبة الأعلى للتصنيف المهني للموظفين الذين تجاوزا سن التقاعد وبنسبة 29.7%، يليهم الاختصاصيون بنسبة 15.4%، ومشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع بنسبة 13.7%، ثم الفنيون والاختصاصيون المساعدون بنسبة 12%، وعاملو الحرف ومن يرتبط بهم 10.5%، عاملوا الخدمات والمبيعات بنسبة 6.5%. أسباب الاستمرار في العمل
ويستمر حوالي 1.4% ممن بلغوا سن التقاعد في القطاع الخاص لممارسة عملهم لأسباب متعددة، حيث يسمح النظام باستمرار العامل بممارسة عمله حتى بعد السن المحدد نظاما كسن تقاعد اذا رغب في ذلك، ويرى مراقبون أن بعضهم عادوا للعمل في القطاع الخاص بعد تقاعدهم من مهنهم الرئيسية، في حين أن آخرين لم يلتحقوا بالعمل إلا بسن متقدم، فلم يكمل بعضهم السنوات الذي يرغبها في الخدمة، كما أن كثيرا منهم هم من العمالة الأجنبية التي تفضل أن تستمر في العمل حتى سن متأخرة، ولا ترى أهمية لتحديد سن التقاعد. المشتركون بالتأمينات الاجتماعية الذين تبلغ أعمارهم أكبر من 65 سنة حسب فئات العمل:
النقل والتخزين= 35.902= 25.4%
تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية= 36.487= 24.8%
إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء= 15.661= 10.6%
الإدارة العامة والدفاع والضمان الاجتماعي الإلزامي= 10.795=7.3%
الزراعة والغابات وصيد الأسماك= 7.083= 4.8%
التعدين واستغلال المحاجر= 6.645= 4.5%
المعلومات والاتصالات= 6.400= 4.3%
أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية= 6.134= 4.2%
الفنون والترفيه والتسلية= 6.174= 4.2%
أنشطة الخدمات الإدارية وخدمات الدعم= 3.883= 2.6%
أنشطة الصحة البشرية والخدمة الاجتماعية= 3.036= 2.1%
أنشطة الأسر المعيشية التي تستخدم أفرادا أو إنتاج سلع وخدمات غير مميزة خاصة= 2.586= 1.7%
التعليم= 1.782= 1.2%
الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية= 1.246= 0.8%
الأنشطة المالية وأنشطة التأمين= 846= 0.6%
الأنشطة العقارية= 687= 0.5%
التشييد= 729= 0.5%
الصناعات التحويلية= 637= 0.4%
أنشطة الخدمات الأخرى= 366= 0.2%
إمدادات المياه وأنشطة المجاري وإدارة الفضلات ومعالجتها= 124= 0.08%
غير محدد= 20= 0.01%
أنشطة المنظمات والهيئات الأجنبية= 3= 0.002%
الإجمالي= 147.226 المشتركون بالتأمينات الاجتماعية الذين تبلغ أعمارهم أكبر من 65 سنة حسب المجموعات الرئيسية للمهن:
المهن الأولية=43.804= 29.7%
الاختصاصيون= 22.737= 15.4%
مشغلو المصانع والآلات وعاملو التجميع= 20.242= 13.7%
الفنيون والاختصاصيون المساعدون= 17.642= 12%
عاملو الحرف ومن يرتبط بهم= 15.400= 10.5%
عاملو الخدمات والمبيعات= 9.637= 6.5%
المديرون= 9.509= 6.4%
عاملو الدعم المكتبي= 4.781= 3.2%
مهن أخرى= 2.381 = 1.6%
العاملون المهرة في الزراعة والغابات ومزارع الأسماك= 1.093= 0.7%
الإجمالي= 147.226
MENAFN14112023000089011017ID1107424828