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وفد هيئة تطوير عسير يزور أكبر مزرعة في العالم

11/14/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) استقبل مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل بالمزرعة الإرشادية النموذجية بوادي بن هشبل، وفداً من هيئة تطوير عسير الذين تعرفوا على مكونات المزرعة التي دخلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية كأكبر مزرعة مستدامة في العالم.
واطلع الوفد على عرض مرئي عن أعمال التشغيل والصيانة بالمزرعة النموذجية قدمه مدير إدارة التشغيل والصيانة المهندس محمد سليمان عسيري، فيما أكد آل مجثل، أهمية التكامل مع هيئة تطوير عسير في كافة أعمال فرع الوزارة بما يخدم مواطني وزائري منطقة عسير مشيدا بالدور الكبير الذي تقوم به الهيئة للتنسيق بين الجهات الحكومية وغير الحكومية وتسهيل مهام الأعمال التكاملية بالمنطقة.

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