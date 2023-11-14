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إسرائيل تثير العالم باستخدام النووي

11/14/2023 11:24:57 PM
(MENAFN- Al Watan) ألحق تعنت وعدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة وشعبها الكثير من الأضرار والانتهاكات التي تصنف كجرائم حرب وإبادة جماعية، حيث أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا أن جميع خدماتها الإغاثية والإنسانية في قطاع غزة ستتوقف خلال أقل من 24 ساعة، بسبب نفاد الوقود، مع مواصلة قوات الاحتلال رفض إدخاله لليوم الـ39 على التوالي إلى قطاع غزة، مما تسبب بشلل تام في جميع المرافق الحياتية حيث يدور بعض القتال حول المستشفيات حيث تقطعت السبل بالمرضى وحديثي الولادة والمسعفين دون كهرباء وإمدادات متضائلة. كما ذكر مكتب الشؤون الإنسانية ((أوتشا)) التابع للأمم المتحدة أن استمرار هجمات القوات الإسرائيلية في شمال غزة أدى إلى فرار 200 ألف شخص إلى الجنوب خلال الأيام العشرة الماضية.
وطالب أمين مجلس التعاون يطالب الأمم المتحدة بضرورة القيام بمهامها وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية.
إجبار قوات الاحتلال
وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي، ضرورة قيام الأمم المتحدة بمهامها في إنهاء الأزمة بغزة، وإجبار قوات الاحتلال الإسرائيلي على احترام القرارات الأممية وبالأخص قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2023م والوقف الفوري لإطلاق النار، قبل حدوث كارثة إنسانية في قطاع غزة.
جاء ذلك خلال لقائه في مقر الأمانة بالرياض، اليوم، ممثل الأمين العام الأمم المتحدة والمنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط تور وينسلاند.
وأشار إلى أهمية تفعيل جهود للأمم المتحدة بحشد المجتمع الدولي لوقف الانتهاكات الخطيرة التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.
إجراءات أقل تدخلا
وقال أوتشا، إن مستشفى واحدا فقط في الشمال قادر على علاج المرضى, في تعليق على رأي الرئيس الأمريكي بايدن بأن مستشفى الشفاء ((يجب حمايته)) ويدعو إلى ((إجراءات أقل تدخلاً)) من جانب إسرائيل بعد أن حاصرت القوات الإسرائيلية المنشأة الطبية المترامية الأطراف، مما دفع الآلاف إلى الفرار.
وظل مستشفى الشفاء من دون كهرباء وماء لمدة ثلاثة أيام، كما أن إطلاق النار والتفجيرات خارج المجمع جعل الوضع أكثر صعوبة. وذكر مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان في مؤتمر صحفي: ((لا نريد أن نرى معارك نارية في المستشفيات)). ((نريد أن نرى المرضى محميين. نريد أن نرى المستشفيات محمية)).
وأضاف أنه لا توجد إجابات سهلة حول كيفية قيام إسرائيل بدفع العمليات العسكرية حول المستشفى، ولكن هذه أسئلة تخص الجيش الإسرائيلي، وليس الولايات المتحدة.
وفي الجزء الجنوبي من غزة فهو ليس أكثر أمانا حيث تشن إسرائيل غارات جوية متكررة ضد ما تقول إنها أهداف للمتشددين تقتل في كثير من الأحيان النساء والأطفال.
الاستهتار بحياة المدنيين
وذكرت منظمة ((هيومن رايتس ووتش)) أن الغارة الإسرائيلية على جنوب لبنان، التي أسفرت عن مقتل ثلاثة أطفال وجدتهم في وقت سابق من هذا الشهر أظهرت ((الاستخفاف المتهور بحياة المدنيين)).
ويأتي بيان المنظمة الحقوقية في الوقت الذي تواصل فيه الاشتباكات بين إسرائيل ومسلحين من حزب الله اللبناني على طول الحدود اللبنانية الإسرائيلية المتوترة منذ 8 أكتوبر. وتصاعدت المناوشات لكنها ظلت محصورة إلى حد كبير في المناطق القريبة من الحدود. ويسعى المجتمع الدولي والحكومة اللبنانية جاهدين لمنع تحول الوضع إلى حرب شاملة في الدولة الصغيرة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط.

النووي في غزة
كما استمرت الإدانات حيث أدانت الصين وعديد من الدول العربية وإيران تصريح وزير إسرائيلي بأن أحد الخيارات في حرب إسرائيل ضد حماس قد يكون إسقاط قنبلة نووية على قطاع غزة.
وفي افتتاح مؤتمر للأمم المتحدة يهدف إلى إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، قال متحدث تلو الآخر، إن البيان الإسرائيلي يشكل تهديدا للمنطقة والمجتمع الدولي الأوسع.
وجاءت هذه الإدانات والانتقادات ردا على تصريحات وزير التراث الإسرائيلي أميهاي إلياهو بشأن احتمال استخدام الأسلحة النووية في غزة خلال مقابلة إذاعية. وسرعان ما نفى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تصريحاته، وأوقف إلياهو عن اجتماعات مجلس الوزراء.
ولم تؤكد إسرائيل ولم تنف قدراتها النووية. ويُعتقد على نطاق واسع أنها تمتلك أسلحة نووية، وقد قضى موظف سابق في مفاعلها النووي 18 عامًا في السجن الإسرائيلي بتهمة تسريب تفاصيل وصور لبرنامج الأسلحة النووية الإسرائيلي المزعوم إلى صحيفة بريطانية في عام 1986.
وقال نائب سفير الصين لدى الأمم المتحدة قنغ شوانغ إن بكين ((صدمت)) مما ((قاله المسؤولون الإسرائيليون حول استخدام الأسلحة النووية في قطاع غزة))، واصفا التصريحات بأنها ((غير مسؤولة ومزعجة للغاية)) وقال إنها يجب إدانتها عالميا.
وأكد أن التصريحات تتعارض مع الإجماع الدولي على أنه لا يمكن الانتصار في حرب نووية ويجب عدم خوضها. وحث المسؤولين الإسرائيليين على التراجع عن هذا البيان والانضمام إلى معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية، التي تعتبر حجر الزاوية في نزع السلاح النووي، كدولة غير نووية ((في أقرب وقت ممكن)).

الدعوه للتحرك الفوري
وقال السيناتور الأمريكي والمرشح الديمقراطي السابق للرئاسة بيرني ساندرز، إنه يجب معالجة الوضع الإنساني في غزة على الفور ((وإلا فقد يموت آلاف الأشخاص))، وذلك عقب اجتماعه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.
وقال ساندرز إن ((لدينا وضعا مروعا))، إن ما لا يقل عن 11 ألف فلسطيني قتلوا في الرد الإسرائيلي، ((بما في ذلك العديد والعديد من الأطفال)).
وأضاف: ((الهدف الآن هو بذل كل ما في وسعنا لإنقاذ الأرواح، وإيصال المساعدات الإنسانية في أسرع وقت ممكن)).
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن جوتيريش وساندرز ناقشا الوضع في الشرق الأوسط، وأطلع الأمين العام السيناتور على العمليات الإنسانية التي تقوم بها الأمم المتحدة في المنطقة. ودعا الأمين العام للأمم المتحدة مرارا وتكرارا إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية من أجل إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة.

الوقود يعيق المساعدات
إن أزمة الوقود في غزة حادة للغاية لدرجة أن الشاحنات المحملة بالمساعدات التي تصل عبر معبر رفح من مصر لن يتم تفريغها ابتداء من الثلاثاء، لأنه لا يوجد وقود للرافعات الشوكية، أو للمركبات التي تنقل الغذاء والماء والمساعدات. ويقول مسؤول كبير في الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة إنهم يحملون الأدوية إلى من هم في أمس الحاجة إليها.
وقال أندريا دي دومينيكو، منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، إن ((الأرواح في غزة معلقة بخيط رفيع بسبب نزيف الوقود والإمدادات الطبية)). وقال إنه منذ وصول القوات الإسرائيلية إلى وسط مدينة غزة قبل خمسة أيام، أصبح من الخطر للغاية بالنسبة للأمم المتحدة أن تقوم بتنسيق أي عملية في الشمال.
وقال دي دومينيكو في مؤتمر صحفي عبر الفيديو مع مراسلي الأمم المتحدة من القدس الشرقية، إن القتال المكثف خلال عطلة نهاية الأسبوع حول مستشفى الشفاء، وهو الأكبر في مدينة غزة، أدى إلى تدمير البنية التحتية الحيوية بما في ذلك خزانات المياه ومحطات الأكسجين ومرفق القلب والأوعية الدموية في جناح الولادة. وأضاف أنه تم الإبلاغ عن مقتل ثلاث ممرضات.

الأنورا ونفاد الوقود:
أكدت الأونروا أن شاحنات نقل المساعدات من معبر رفح، لا تستطيع الوصول للمعبر بسبب نفاد الوقود بالكامل
سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية لنحو 700 ألف نازح فلسطيني، موزعين على 150 مركز إيواء في القطاع
سيعاني 1.5 مليون فلسطيني فقدوا جميع مقومات الحياة من غذاء ومياه وكهرباء، مما فاقم من معاناتهم الإنسانية.
أشارت الأونروا إلى أن 101 من الموظفين التابعين للأمم المتحدة قتلوا في القصف الإسرائيلي المستمر على القطاع، وهو أعلى رقم من الضحايا يسجل في تاريخ الأمم المتحدة.

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