السعودية وسلوفاكيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نيابةً عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم /الثلاثاء/، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وسلوفاكيا.
وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاء الاستثمارات الحكومية منها، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).
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