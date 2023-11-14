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السعودية وسلوفاكيا توقعان اتفاقية تجنب الازدواج الضريبى

11/14/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وقع وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي الأستاذ فيصل بن فاضل الإبراهيم نيابةً عن وزير المالية، رئيس مجلس إدارة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم /الثلاثاء/، اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين المملكة وسلوفاكيا.

وتهدف الاتفاقية الموقعة إلى تقديم تسهيلات ضريبية وإعفاء الاستثمارات الحكومية منها، بما يسهم في تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين المستثمرين، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون الثنائي بين البلدين، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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