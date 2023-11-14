المغرب وأذربيجان يعربان عن تطلعهما لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية

MENAFN - Al-Borsa News) أعرب كل من المغرب وأذربيجان، اليوم الثلاثاء بالعاصمة المغربية الرباط، عن إرادتهما لتعزيز المبادلات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وعبر الطرفان، خلال منتدى الأعمال المغربي-الأذربيجاني، الذي نظمته وكالة إنعاش الصادرات والاستثمار بجمهورية أذربيجان والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، عن طموحهما لتعزيز فرص الاستثمار والتصدير وتطوير التعاون الثنائي.

وأبرز الوزير المنتدب المغربي المكلف بالاستثمار، محسن الجزولي، فى كلمته أن العلاقات السياسية بين البلدين متينة، وتواصل تطورها، في حين أن المبادلات التجارية لم تتجاوز 50 مليون دولار أمريكي سنة 2022.

وقال انه يتعين على المغرب واذربيجان مضاعفة الجهود لضمان تعزيز العلاقات الاقتصادية بين بلدينا بشكل كبير”،مضيفا أنه بالإمكان تحفيز التجارة والاستثمارات المباشرة في عدة قطاعات، خصوصا في مجالات الصناعة الغذائية والنسيج ومواد البناء والسياحة والمالية.

ودعا الوزير رجال الأعمال في كلا البلدين إلى الاستفادة من“العلاقات الممتازة” بينهما وفرص الأعمال العديدة سواء في المغرب أو أذربيجان من أجل تعزيز التعاون الثنائي.

من جانبه، أشاد وزير الخارجية الأذربيجاني، جيهون بايراموف، بالعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، معربا عن اهتمامه بتعزيز التعاون في مختلف المجالات على غرار الاقتصاد والتجارة والسياحة والثقافة.. مبرزا إمكانيات تعزيز المبادلات التجارية والاستثمارات بين البلدين في مجالات الطاقة والفلاحة والسياحة والبنيات التحتية.

وعلى هامش اللقاء تم التوقيع على مذكرتي تفاهم، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

وتتعلق المذكرة الأولى، الموقعة بين وكالة إنعاش الصادرات والاستثمار فى أذربيجان والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، إقامة شراكة وتطوير تعاون طويل الأمد وفعال وذي منفعة متبادلة بين الوكالتين، بهدف إطلاق مشاريع استثمارية في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كما تم التوقيع على المذكرة الثانية بين وكالة تنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة بجمهورية أذربيجان،

والوكالة المغربية لإنعاش الشركات الصغرى والمتوسطة، والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات.وتهدف إلى تعزيز التعاون في مجالي التجارة والاستثمار بين الشركات، وخاصة الشركات الصغرى والمتوسطة.