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النفط يغلق مستقرًا مع تقييم آفاق العرض والطلب

11/14/2023 11:24:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) محت أسعار النفط مكاسبها وتحولت للاستقرار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، ومع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب.

واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير، بنهاية تعاملات اليوم، لتغلق عند 82.47 دولار للبرميل.

كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر دون تغيير عن إغلاق أمس عند 78.26 دولار للبرميل.

وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 1.50% إلى 104.06 نقطة، وعادة ما يشكل مثل هذا الانخفاض الكبير دعمًا لأسعار السلع المقومة بالدولار.

وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يعود سوق النفط العالمي لتحقيق فائض في أوائل العام المقبل، بضغط من تباطؤ النمو الاقتصادي والارتفاع السريع للإمدادات.

على جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها تخطط لشراء 1.2 مليون برميل من النفط لإضافتهم إلى الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد.

أرقام

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