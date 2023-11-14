النفط يغلق مستقرًا مع تقييم آفاق العرض والطلب

(MENAFN
- Al-Borsa News) محت أسعار النفط مكاسبها وتحولت للاستقرار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، رغم الانخفاض الحاد في قيمة الدولار، ومع تقييم المستثمرين لآفاق العرض والطلب.
واستقرت أسعار العقود الآجلة لخام“برنت” القياسي تسليم يناير، بنهاية تعاملات اليوم، لتغلق عند 82.47 دولار للبرميل.
كما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام“نايمكس” الأمريكي تسليم ديسمبر دون تغيير عن إغلاق أمس عند 78.26 دولار للبرميل.
وتراجع مؤشر الدولار – الذي يقيس قيمته مقابل سلة من العملات الرئيسية – بنسبة 1.50% إلى 104.06 نقطة، وعادة ما يشكل مثل هذا الانخفاض الكبير دعمًا لأسعار السلع المقومة بالدولار.
وفي تقريرها الشهري الصادر اليوم، توقعت وكالة الطاقة الدولية أن يعود سوق النفط العالمي لتحقيق فائض في أوائل العام المقبل، بضغط من تباطؤ النمو الاقتصادي والارتفاع السريع للإمدادات.
على جانب آخر، قالت وزارة الطاقة الأمريكية إنها تخطط لشراء 1.2 مليون برميل من النفط لإضافتهم إلى الاحتياطي الاستراتيجي للبلاد. أرقام
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