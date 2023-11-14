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باحث بجامعة باتراس: التوعية بـالحد من المخاطر يساعد على حماية الصحة

11/14/2023 11:24:44 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال الدكتور كوستانتينوس فارسالينوس، الباحث العلمى بجامعة باتراس باليونان، إن عدم ممارسة الرياضة يعد من السلوكيات والعادات اليومية الخاطئة، التى تؤثر على الصحة العامة، وتستوجب توعية المواطنين بشأنها للحد من مخاطرها.

جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتى انعقدت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، كأول منصة حيوية للحوار تجمع بين أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف القطاعات، تحت شعار“تمكين التغيير الفعال”.

وأضاف“فارسالينوس”، أن تزايد معدلات السمنة يستوجب العمل للحد من مخاطرها الصحية، من خلال التوعية بالنظم الغذائية السليمة، كأحد وسائل الحد من المخاطر الصحية. مؤكداً أن مفهوم الحد من المخاطر يطبقه الأفراد يوميًا فى الشارع أو المنزل دون إدراك لأهميته أو معناه على وجه التحديد، وهو ما يجب معه توجيه برامج توعوية حول ذلك الأمر كنهج مستقبلى للحد من تأثير مختلف الأزمات.

وأكد“فارسالينوس”، أن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأمثل دائما، لكن يجب أن يكون هناك وسائل مساعدة لمن يرغب فى الحد من مخاطره، خاصة بعد أن أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الآثار الإيجابية لبدائل التدخين فى خفض المخاطر.

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