باحث بجامعة باتراس: التوعية بـالحد من المخاطر يساعد على حماية الصحة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قال الدكتور كوستانتينوس فارسالينوس، الباحث العلمى بجامعة باتراس باليونان، إن عدم ممارسة الرياضة يعد من السلوكيات والعادات اليومية الخاطئة، التى تؤثر على الصحة العامة، وتستوجب توعية المواطنين بشأنها للحد من مخاطرها.
جاء ذلك خلال فعاليات قمة مصر الأولى للحد من المخاطر، والتى انعقدت اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر، كأول منصة حيوية للحوار تجمع بين أصحاب المصلحة والخبراء من مختلف القطاعات، تحت شعار“تمكين التغيير الفعال”.
وأضاف“فارسالينوس”، أن تزايد معدلات السمنة يستوجب العمل للحد من مخاطرها الصحية، من خلال التوعية بالنظم الغذائية السليمة، كأحد وسائل الحد من المخاطر الصحية. مؤكداً أن مفهوم الحد من المخاطر يطبقه الأفراد يوميًا فى الشارع أو المنزل دون إدراك لأهميته أو معناه على وجه التحديد، وهو ما يجب معه توجيه برامج توعوية حول ذلك الأمر كنهج مستقبلى للحد من تأثير مختلف الأزمات.
وأكد“فارسالينوس”، أن الإقلاع عن التدخين هو الخيار الأمثل دائما، لكن يجب أن يكون هناك وسائل مساعدة لمن يرغب فى الحد من مخاطره، خاصة بعد أن أقرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية الآثار الإيجابية لبدائل التدخين فى خفض المخاطر.
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