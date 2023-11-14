دانييل جروس يكتب: استراتيجية صناعية لأوروبا

MENAFN - Al-Borsa News) انتقلت“السياسة الصناعية” إلى مركز المناقشات الاقتصادية، بل وحتى المناقشات التي تتناول الأمن القومي، من الولايات المتحدة إلى الاتحاد الأوروبي.

لكن هذا المصطلح قد يكون مضللاً، ليس بسبب غموض معناه فحسب، بل وأيضاً لأنه لا يعبر عن الحتمية الحقيقية التي تواجه صُناع السياسات.

يشير مصطلح السياسة الصناعية إلى استخدام مجموعة واسعة من الأدوات، من الضوابط التنظيمية إلى إعانات الدعم والحوافز الضريبية، لدعم النمو الاقتصادي الشامل أو تعزيز الدينامية في قطاعات بعينها.

الواقع أن السياسة الصناعية قديمة قِدم الدولة، فبالعودة إلى عهد أسرة هان في الصين قبل ألفي عام، سنجد أن صناعة الحديد كانت حكرًا على الدولة.

وفي أوروبا، تمتد ملاحقة السياسة الصناعية إلى أعماق بعيدة في التاريخ، فقد أنفقت الحكومات الأوروبية قرونا في دعم الصناعات والتكنولوجيات الحيوية، وخصوصا تلك الأكثر صِـلة بالحرب، من أجل الحفاظ على سبقها لأعدائها، الذين كانوا غالبا جيرانها أيضا.

وفي وقت أقرب إلى الزمن الحاضر، اتبعت الحكومات الأوروبية سياسات صناعية الغرض منها تحقيق التكامل، وليس التقاتل، فيما بينها.

بدأ التحول الجوهري عام 1950، مع إنشاء الجماعة الأوروبية للفحم والصلب.

بعيدا عن محاولة تحسين فرص البلدان في الحرب، عملت هذه السياسة الصناعية لعموم أوروبا، والتي كان الهدف منها تجميع إنتاج الفحم والصلب، على تثبيط النزعة القتالية في القارة.

كان وضع الفحم والصلب، وكلاهما يشكل ضرورة أساسية لإنتاج الدبابات والمدافع، تحت سيطرة هيئة عليا مشتركة يعني عدم قدرة أي دولة على تسليح نفسها ضد الدول الأخرى.

من ناحية أخرى، دعمت هذه السياسة التعافي الاقتصادي بعد الحرب العالمية الثانية.

من الممكن أيضًا وصف خطوات حاسمة أخرى نحو التكامل الأوروبي على أنها سياسة صناعية.

بدأ الاتحاد الأوروبي كما نعرفه اليوم ببرنامج لإلغاء التعريفات الجمركية بين بلدان أوروبا بإنشاء اتحاد جمركي في عام 1958، ثم أعقب ذلك جهود حثيثة للحد من الروتين على الحدود الأوروبية من خلال التنسيق بين مئات من الضوابط التنظيمية، وتوجت تلك الجهود بقانون السوق الموحدة في عام 1992.

تلاحق البلدان الأوروبية الأعضاء أيضًا سياسات صناعية فردية، وإن كانت الضوابط الصارمة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على المساعدات من جانب الدولة، بما في ذلك منع إعانات الدعم التي تقدمها دولة بعينها من إعطاء الشركات ميزة تنافسية غير عادلة، تحد من حيز المناورة المتاح لها.

لكن الحكومات الوطنية لاتزال تستثمر في مشروعات البحث والتطوير، وتدعم التعليم الفني، وتشيد البنية الأساسية اللازمة.

يتفق أغلب أهل الاقتصاد على أن مثل هذه التدخلات من الممكن أن تعمل على تعزيز النمو والدينامية.

وتحتدم المناقشة الدائرة حول السياسة الصناعية عندما يتعلق الأمر بالتساؤل حول ما إذا كان ينبغي للحكومات أن تتدخل بشكل مباشر في الاقتصاد من خلال دعم قطاعات بعينها.

وتأتي دراسة حديثة أجرتها ريكا جوهاس، وناثان جيه. لين، وداني رودريك، والتي أظهرت أن التدابير الحكومية من الممكن أن تخلف عواقب بعيدة الأمد على مواقع صناعات بعينها، لتصب الزيت على النار.

لكن احتلال السياسات الصناعية لهذه المرتبة العالية على أجندات الحكومات اليوم ليس راجعا إلى أن الأبحاث الاقتصادية تقول إن هذا ما ينبغي لها. بل إن الدافع الذي يحرك الحكومات في المقام الأول هو التوترات الجيوسياسية: فقد استحدثت كل من الولايات المتحدة والصين استراتيجيات صناعية رسمية تؤكد على الحاجة إلى تزويد القطاعات التي تعدّ بالغة الأهمية للأمن القومي بالدعم.

وعلى هذا فإن المنافسة الصناعية بين القوى العظمى اليوم تشبه إلى حد كبير أوروبا القديمة التي مزقتها الحروب.

ولكن ماذا عن السياسة الصناعية المعمول بها في عموم أوروبا؟

نشرت المفوضية الأوروبية مؤخرًا قائمة بالتكنولوجيات الحرجة، لكن في تنفيذ سياسة صناعية على غرار تلك المعمول بها في الولايات المتحدة أو الصين، تواجه أوروبا مفارقة: فقد عملت الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي لإنهاء استخدام السياسة الصناعية كأداة جيوسياسية بين الدول الأوروبية على الحد بدرجة كبيرة من الحيز المتاح للبلدان الأعضاء للاستجابة للسياسات الصناعية ذات الدوافع الجيوسياسية التي تنتهجها جهات أخرى.

من المؤكد أن الاتحاد الأوروبي تعامل مع قطاعات تشهد انحدرًا. ففي عام 1978، عندما كانت صناعة الصلب تناضل في مواجهة صعوبات، نفذت الجماعة الاقتصادية الأوروبية ما يسمى خطة دافينيون، التي حددت سقف الإنتاج في مختلف الدول الأوروبية بطريقة شبه تناسبية.

لكن الاتحاد الأوروبي لم يحتضن قط سياسة صناعية نشطة، ويرجع هذا إلى سبب بسيط مفاده أنه، على النقيض من الصين أو الولايات المتحدة، لا يملك ميزانية فيدرالية يمكن من خلالها تزويد قطاعات بعينها بإعانات دعم كبيرة.

من المفهوم بالتالي أن تدعو رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، إلى إنشاء صندوق سيادي أوروبي جديد، لكن من المنطقي أيضًا أن يكون القادة الوطنيون، الذين سيضطرون إلى تمويل هذا الصندوق، عازفين عن تسليم أموال دافعي الضرائب في بلدانهم إلى الاتحاد الأوروبي لتعزيز التنمية الصناعية في مكان آخر.

في غياب تمويل سياسة صناعية مشتركة على مستوى الاتحاد الأوروبي، تلجأ المفوضية الأوروبية إلى تخفيف القواعد التي تحكم مساعدات الدولة.

على سبيل المثال، بموجب قانون الرقائق الإلكترونية الأوروبي، تستطيع المفوضية الموافقة على دعم وطني موجه لصالح مصانع أشباه الموصلات الكبرى.

ولكن هل تخلف قدرة البلدان الأعضاء المكتشفة حديثا على دعم صناعات بعينها ، التأثير المرغوب؟

تتوقف الإجابة على هذا السؤال على الجانب الذي تسانده في مناقشة السياسة الصناعية.

سيرحب بهذا النهج الذي يتبناه الاتحاد الأوروبي أولئك الذين يعتقدون أن الحكومات قادرة على تحديد القطاعات التي تتمتع بإمكانات النمو الإيجابي، خاصة وأن المفوضية تحتفظ بالحق في تقييم ما إذا كانت أي مساعدة حكومية وطنية متناسبة ومعززة للكفاءة.

من ناحية أخرى، يعتقد المتشككون أن الحكومات الوطنية من المرجح أن تمول“الشركات الوطنية الكبرى” أو المشروعات المريحة سياسيًا، وأن البيروقراطيين في الاتحاد الأوروبي لا يمثلون الجهة الملائمة لتفكيك سلاسل العرض المعقدة وتحديد القطاعات التي تتمتع بالقدر الأعظم من الإمكانات.

تشير تجارب سابقة تسلط الضوء على سيطرة الشركات الوطنية الكبرى على الساسة إلى أن وجهة نظر المتشككين ربما تكون الأكثر واقعية.

من ناحية أخرى، من الممكن أن تدور السياسة الصناعية، بل ينبغي لها أن تدور، حول ما يتجاوز كثيرًا مجرد تزويد مؤسسات ضخمة بمليارات اليورو لتستخدمها في بناء مصانع التكنولوجيا الفائقة في الداخل، فمن شأن زيادة الإنفاق على مشروعات البحث والتطوير أن تعمل على تزويد صناعة التكنولوجيا الفائقة في عموم الأمر بقاعدة أقوى.

ولايزال من الممكن استهداف وتوجيه هذا الدعم غير المباشر.

على سبيل المثال، ستستفيد صناعة الرقائق الإلكترونية الدقيقة من إنشاء مدارس فنية متخصصة ودعم الخبرات المحلية في العناصر الأساسية التي تدخل في عملية صنع الرقائق الإلكترونية.

والواقع أن هذا النهج يعد استراتيجية أكثر من كونه سياسة، ومن المرجح أن يعود بقدر أعظم كثيرًا من النفع على أوروبا، مقارنة بضخ الأموال العامة إلى قلة من المصانع الضخمة.

بقلم: دانييل جروس

مدير معهد صنع السياسات الأوروبية في جامعة بوكوني



المصدر: موقع“بروجكت سنديكيت”