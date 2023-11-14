مرونة الاقتصاد الأمريكى ربما لا تدوم

أثارت المرونة الحالية للاقتصاد الأمريكي نقاشات كثيرة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي للدولة بنسبة 2.9% خلال الـ12 شهراً المنتهية في الربع الثالث، بينما يظل نمو التوظيف قويًا (ارتفع عدد وظائف القطاع غير الزراعي بمقدار 150 ألفا في أكتوبر) وظل معدل البطالة منخفضًا 3.9%.

تبدو هذه المرونة مفاجئة بالنظر إلى أنها تأتي في ظل أكبر زيادة تراكمية في أسعار الفائدة الرسمية خلال 40 عامًا، فقد رفع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية بمقدار 525 نقطة أساس منذ مارس 2022، مقسمة إلى 425 نقطة أساس عام 2022 و100 نقطة هذا العام.

غالباً ما تكون التأثيرات الكمية للسياسة النقدية، سواء من حيث الحجم أو التوقيت، غير مؤكدة، ومع ذلك، فإن القاعدة الأساسية الأساسية هي أن كل زيادة بمقدار نقطة مئوية في أسعار الفائدة الرسمية تؤدي إلى انخفاض الطلب الكلي بمقدار نقطة مئوية واحدة، ويأتي التأثير الرئيسي في العام التالي.

وعلى هذا الأساس، فإن تأثيرات التشديد النقدي حتى الآن من شأنها أن تُخفض الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4% هذا العام، مع 1% أخرى أو نحو ذلك عام 2024، مقارنة بما كان ليصبح عليه لولا ذلك، حسب ما نقلته صحيفة“فاينانشيال تايمز” البريطانية.

بعض التقديرات تشير إلى أنه قد يكون هناك تأثير أكبر

تشير دراسة حديثة أجراها بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو، التي تأخذ في الاعتبار التغييرات الفعلية والمتوقعة في أسعار الفائدة، إلى أن تشديد الاحتياطي الفيدرالي للسياسة النقدية قد دفع بالناتج المحلي الحقيقي إلى الانخفاض بنسبة 5.4% بحلول الربع الثالث من العام الجاري، مع توقع خفض إضافي بنسبة 3.1% بحلول نهاية 2024.

مع ذلك، فإن تأثيرات السياسة النقدية، رغم أهميتها، لا تشكل سوى جزء من القصة، فالعنصر الآخر الأكثر إهمالاً هو السياسة المالية، وهذا أدى إلى إحداث تأثير مهم من الناحية الكمية في الاتجاه المعاكس، وهي تضم حاليًا عنصرين رئيسيين.

العنصر الأول، وهو الأصغر حجماً، هو نهاية الدفعة المالية الكبيرة خلال الجائحة، فشيكات التحفيز التي أصدرها الرئيس السابق دونالد ترامب لعامي 2020 و2021، والتي بلغ مجموعها نحو 814 مليار دولار، أو حوالي 3% من الناتج المحلي الإجمالي الحالي، لم تُنفق بشكل كبير في البداية.

ثم بدأت الأسر لاحقًا في خفض هذه المدخرات الفائضة، لكن لا يزال هناك مخزون كبير متبقي.

فقد قدر بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو قيمته في أغسطس بنحو 500 مليار دولار، أو ما يقرب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي.

لم يتضح بعد مدى السرعة التي ستُنفق بها هذه المدخرات الفائضة غير المسوقة، ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو أن“هذه الأموال يمكن أن تكون متاحة لدعم الإنفاق الشخصي على الأقل حتى الربع الرابع من عام 2023”.

العنصر الثاني للسياسة المالية هو التوسع الكبير في الإنفاق الحكومي بسبب مجموعة متنوعة من البرامج هذا العام.

يقدر الزخم، المُقدر على أساس حسابات صندوق النقد الدولي، بنحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة، ومن المتوقع أن يكون التأثير النهائي على الطلب الكلي أكبر بعض الشيء.

ومع أخذ كل هذه التأثيرات بعين الاعتبار، فإن المرونة الحالية التي يتمتع بها الاقتصاد الأمريكي لا تبدو مفاجئة للغاية، حيث يتم تعويض التأثير السلبي للسياسة النقدية بنسبة تتراوح بين 4% و5% من الناتج المحلي الإجمالي إلى حد كبير من خلال التوسع المالي هذا العام وتخفيض جزء كبير من المدخرات الفائضة المتبقية.

لكن ربما يكون الوضع العام المقبل مختلفًا، إذ سينتهي إنفاق المدخرات الفائضة إلى حد كبير، وتتحول السياسة المالية نحو فرض قيود تقدر بنحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي الوقت نفسه، يمكن أن تتراوح تأثيرات التشديد النقدي المتأخرة للعامين الأخيرين بين 1% و3% من الناتج المحلي الإجمالي.

بطبيعة الحال، يمكن أن تتغير إعدادات السياسة، لكن مع اقتراب العجز المالي الحالي من 6% من الناتج المحلي الإجمالي، ونظراً للمزاج السائد في الكونجرس، فإن أي تحول كبير في السياسة المالية في الولايات المتحدة يبدو غير مرجح.

ومن الممكن أن تخفف السياسة النقدية، خاصة إذا انخفض التضخم بشكل حاد، وتتوقع السوق حالياً أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنحو 1.4 نقطة مئوية على مدى العامين المقبلين.

لكن حتى لو فعلوا ذلك، فمن المرجح أن تكون عوائد السندات لأجل 10 أعوام، التي تبلغ الآن 4.6%، بمثابة مثبط للطلب، وفي كلتا الحالتين، يمكننا أن نتوقع أن يأتي عام 2024 بأحاديث أقل عن المرونة المفاجئة للاقتصاد الأمريكي.