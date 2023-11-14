((تساهيل)) تعتزم إصدار توريق بـ3.8 مليار جنيه ديسمبر المقبل

(MENAFN
- Al-Borsa News) مصادر: حصيلة الإصدار سيتم توجيهها لسداد القروض
تعتزم شركة تساهيل، التابعة لـ((إم ان تى حالا))، المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إتمام عملية توريق بقيمة 3.8 مليار جنيه فى ديسمبر المقبل.
وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الشركة تستهدف إتمام الإصدار المزمع قبل نهاية العام الجارى، بعدما أنهت إصدار توريق بقيمة 3 مليارات جنيه فى مطلع الشهر الجارى.
وتابعت، أن حصيلة الإصدار سيتم توظيفها فى تخفيف الرافعة المالية للشركة عبر سداد جزء من القروض وإعادة الحصول على تمويلات بنكية جديدة، بهدف تعزيز نموها المتسارع عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسعها فى قطاعات جديدة.
وتابعت أن ((سى آى كابيتال)) ستقوم بدور المستشار المالى والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما سيقوم مكتب كيه بى إم جى حازم حسن بدور المراجع المالى، ومعتوق بسيونى وحناوى للمحاماة بدور المستشار القانونى للإصدار.
وأنهت شركة تساهيل بالفعل إصدار توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى مطلع نوفمبر الجارى، ويأتى الإصدار على أربع شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً.
وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ((ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين))، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على P1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.
وفى يوليو 2021، حصلت شركة تساهيل على أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل الشركة إحدى أذرع شركة إم إن تى- حالًا، التى تضم أيضاً شركتى ((مشروعى)) لتمويل المركبات الخفيفة، و((حالًا)) للتمويل الاستهلاكى.
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