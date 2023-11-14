((تساهيل)) تعتزم إصدار توريق بـ3.8 مليار جنيه ديسمبر المقبل

تعتزم شركة تساهيل، التابعة لـ((إم ان تى حالا))، المتخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إتمام عملية توريق بقيمة 3.8 مليار جنيه فى ديسمبر المقبل.

وقالت مصادر لـ((البورصة))، إن الشركة تستهدف إتمام الإصدار المزمع قبل نهاية العام الجارى، بعدما أنهت إصدار توريق بقيمة 3 مليارات جنيه فى مطلع الشهر الجارى.

وتابعت، أن حصيلة الإصدار سيتم توظيفها فى تخفيف الرافعة المالية للشركة عبر سداد جزء من القروض وإعادة الحصول على تمويلات بنكية جديدة، بهدف تعزيز نموها المتسارع عبر منتجات الإقراض المتعددة، بالإضافة إلى دعم توسعها فى قطاعات جديدة.

وتابعت أن ((سى آى كابيتال)) ستقوم بدور المستشار المالى والمرتب والمروج ومدير الإصدار، بينما سيقوم مكتب كيه بى إم جى حازم حسن بدور المراجع المالى، ومعتوق بسيونى وحناوى للمحاماة بدور المستشار القانونى للإصدار.

وأنهت شركة تساهيل بالفعل إصدار توريق بقيمة 3 مليارات جنيه، فى مطلع نوفمبر الجارى، ويأتى الإصدار على أربع شرائح، الأولى بقيمة 952 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر، والثانية بقيمة 506 مليون جنيه بفترة استحقاق 9 أشهر، والثالثة بقيمة 541 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهراً، والرابعة بقيمة 1.036 مليار جنيه بفترة استحقاق 34 شهراً.

وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ((ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى وخدمة المستثمرين))، حيث حصلت الشريحتان الأولى والثانية على P1، وهو أعلى تصنيف ائتمانى، والثالثة على تصنيف A+ وA للرابعة.

وفى يوليو 2021، حصلت شركة تساهيل على أول ترخيص لمزاولة نشاط تمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة من قِبل الهيئة العامة للرقابة المالية، وتمثل الشركة إحدى أذرع شركة إم إن تى- حالًا، التى تضم أيضاً شركتى ((مشروعى)) لتمويل المركبات الخفيفة، و((حالًا)) للتمويل الاستهلاكى.