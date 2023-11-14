فوائد الدين تلتهم 66% من الإنفاق الحكومى فى شهرين

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت فوائد الدين 161% على أساس سنوى خلال شهرى يوليو وأغسطس، لتصل إلى 391.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية.
وزاد عجز الموازنة خلال أول شهرين من العام المالى الحالى إلى 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.4% فى الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلًا 383 مليار جنيه، فيما بلغ الفائض الأولى ما نسبته 0.07% من الناتج المحلى الإجمالى.
وأضاف التقرير، أن إجمالى الإيرادات بلغ 207 مليارات جنيه، خلال فترة الدراسة بارتفاع 28% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية استحوذت على 83.4% من جملة الإيرادات مسجلة 172.5 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 34.4 مليار جنيه تمثل 16.6% من إجمالى الإيرادات.
وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 37.7% إلى 50.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 21.4% إلى 75.3 مليار جنيه.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 35.1 مليار جنيه بزيادة 30.1% على الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد وسندات الخزانة بنسبة 29.6% لتحقق 32.6 مليار جنيه.
وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 11.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 44.5% عن الفترة نفسها من العام الماضى.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت مدعومة بارتفاع عوائد الملكية 74% تصل إلى 18 مليار جنيه، فى الفترة نفسها من العام الماضى؛ حيث ارتفعت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس من 6.3 مليار جنيه إلى 12.3 مليار جنيه.
وحققت الحصيلة من بيع السلع والخدمات 4.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 12.1 مليار جنيه بنسبة نمو 29% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى.
وذكر التقرير، أن المصروفات زادت 92% على أساس سنوى لتصل إلى 590.7 مليار جنيه، واستحوذت الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بنحو 34%.
وارتفعت فاتورة الأجور 21% إلى 80 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح 60.3 مليار جنيه بزيادة 21.5%.
وزاد إنفاق الحكومة على الاستثمارات العامة 130% ليصل إلى 25.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأنفقت الحكومة 24.1 مليار جنيه على الإنفاق على المبانى السكنية والتشييد والبناء خلال فترة الدراسة، فيما ارتفع الانفاق على الصحة 34.7% إلى 21.4 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم 24.3% مقابل الفترة نفسها من العام المالى السابق ليصل إلى 40.8 مليار جنيه.
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