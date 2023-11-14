فوائد الدين تلتهم 66% من الإنفاق الحكومى فى شهرين

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت فوائد الدين 161% على أساس سنوى خلال شهرى يوليو وأغسطس، لتصل إلى 391.8 مليار جنيه، بحسب التقرير الشهرى لوزارة المالية.

وزاد عجز الموازنة خلال أول شهرين من العام المالى الحالى إلى 3.2% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 1.4% فى الفترة نفسها من العام الماضى، مسجلًا 383 مليار جنيه، فيما بلغ الفائض الأولى ما نسبته 0.07% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأضاف التقرير، أن إجمالى الإيرادات بلغ 207 مليارات جنيه، خلال فترة الدراسة بارتفاع 28% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.

ولفت التقرير إلى أن الإيرادات الضريبية استحوذت على 83.4% من جملة الإيرادات مسجلة 172.5 مليار جنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 34.4 مليار جنيه تمثل 16.6% من إجمالى الإيرادات.

وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 37.7% إلى 50.6 مليار جنيه، فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 21.4% إلى 75.3 مليار جنيه.

كما سجلت الضرائب على الممتلكات 35.1 مليار جنيه بزيادة 30.1% على الفترة نفسها فى العام المالى الماضى، وكانت الزيادة مدفوعة بارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد وسندات الخزانة بنسبة 29.6% لتحقق 32.6 مليار جنيه.

وبلغت الضرائب على التجارة الدولية 11.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 44.5% عن الفترة نفسها من العام الماضى.

وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، زادت مدعومة بارتفاع عوائد الملكية 74% تصل إلى 18 مليار جنيه، فى الفترة نفسها من العام الماضى؛ حيث ارتفعت العوائد المحصلة من هيئة قناة السويس من 6.3 مليار جنيه إلى 12.3 مليار جنيه.

وحققت الحصيلة من بيع السلع والخدمات 4.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما بلغت الحصيلة غير الضريبية من الإيرادات المتنوعة نحو 12.1 مليار جنيه بنسبة نمو 29% عن الفترة نفسها فى العام المالى الماضى.

وذكر التقرير، أن المصروفات زادت 92% على أساس سنوى لتصل إلى 590.7 مليار جنيه، واستحوذت الفوائد على النصيب الأكبر من المصروفات بنحو 34%.

وارتفعت فاتورة الأجور 21% إلى 80 مليار جنيه، فيما بلغ بند الدعم والمنح 60.3 مليار جنيه بزيادة 21.5%.

وزاد إنفاق الحكومة على الاستثمارات العامة 130% ليصل إلى 25.3 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.

وأنفقت الحكومة 24.1 مليار جنيه على الإنفاق على المبانى السكنية والتشييد والبناء خلال فترة الدراسة، فيما ارتفع الانفاق على الصحة 34.7% إلى 21.4 مليار جنيه، والإنفاق على التعليم 24.3% مقابل الفترة نفسها من العام المالى السابق ليصل إلى 40.8 مليار جنيه.