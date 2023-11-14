مصادر: 500 مليون يورو قيمة عقد صيانة خطى المونوريل مع ((ألستوم الفرنسية))

MENAFN - Al-Borsa News) حصلت ((البورصة)) على تفاصيل عقد صيانة خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، وذلك مع شركة ألستوم الفرنسية، والتحالف المصرى ((المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون)).

وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إنَّ العقد ينص على حصول الشركة الفرنسية على نحو 500 مليون يورو مقابل تقديم خدمات الصيانة حتى نهاية مدة العقد الموقع بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية لمدة 30 عاماً والذى يتضمن تطوير ورفع كفاءة إعادة تأهيل العربات فى حال حدوث أعطال.

وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، التشغيل التجريبى لمشروع مونوريل شرق النيل من محطة المشير، وذلك خلال المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.

وقامت وزارة النقل عبر ذراعها الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام الجارى، بتوقيع عقد المشروع مع التحالف الفرنسى المصرى؛ حيث سيتولى التحالف إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 98.5 كم وبتكلفة 4.5 مليار دولار.

وأضافت المصادر على هامش الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا ((ترانسميا TransMEA 2023)) أن العقد ينص على ألا تتدخل الشركة الفرنسية فى تحديد أسعار تذاكر الخطين، والتى ستظل مسئولية الدولة وحدها ممثلة فى وزارة النقل خاصة أن هناك لجنة تسعير لتذاكر وسائل النقل تكون وفقًا لمتطلبات تكاليف التشغيل.

وأوضحت المصادر، أن نسبة مساهمة ((ألستوم)) فى العقد الإجمالى للمشروعين تقدر بنحو 3 مليارات دولار وتشتمل على تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للمشروعين والتى تقدر بنحو 70 قطارًا مكيفًا بواقع 40 قطارًا لخط مونوريل العاصمة الإدارية و30 قطارًا لخط مونوريل 6 أكتوبر.

جدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعى المونوريل (شرق/غرب النيل) 100.3 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.