مصادر: 500 مليون يورو قيمة عقد صيانة خطى المونوريل مع ((ألستوم الفرنسية))

(MENAFN
- Al-Borsa News)
حصلت ((البورصة)) على تفاصيل عقد صيانة خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر، وذلك مع شركة ألستوم الفرنسية، والتحالف المصرى ((المقاولون العرب وأوراسكوم كونستراكشون)).
وقالت مصادر مطلعة لـ((البورصة))، إنَّ العقد ينص على حصول الشركة الفرنسية على نحو 500 مليون يورو مقابل تقديم خدمات الصيانة حتى نهاية مدة العقد الموقع بين وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية للأنفاق وشركة ألستوم الفرنسية لمدة 30 عاماً والذى يتضمن تطوير ورفع كفاءة إعادة تأهيل العربات فى حال حدوث أعطال.
وشهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، التشغيل التجريبى لمشروع مونوريل شرق النيل من محطة المشير، وذلك خلال المعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا.
وقامت وزارة النقل عبر ذراعها الهيئة القومية للأنفاق، خلال العام الجارى، بتوقيع عقد المشروع مع التحالف الفرنسى المصرى؛ حيث سيتولى التحالف إنشاء وتشغيل وصيانة مشروع خطى مونوريل العاصمة الإدارية الجديدة ومونوريل السادس من أكتوبر بطول 98.5 كم وبتكلفة 4.5 مليار دولار.
وأضافت المصادر على هامش الدورة الخامسة للمعرض والمؤتمر الدولى للنقل الذكى والبنية التحتية واللوجستيات للشرق الأوسط وأفريقيا ((ترانسميا TransMEA 2023)) أن العقد ينص على ألا تتدخل الشركة الفرنسية فى تحديد أسعار تذاكر الخطين، والتى ستظل مسئولية الدولة وحدها ممثلة فى وزارة النقل خاصة أن هناك لجنة تسعير لتذاكر وسائل النقل تكون وفقًا لمتطلبات تكاليف التشغيل.
وأوضحت المصادر، أن نسبة مساهمة ((ألستوم)) فى العقد الإجمالى للمشروعين تقدر بنحو 3 مليارات دولار وتشتمل على تصنيع وتوريد الوحدات المتحركة للمشروعين والتى تقدر بنحو 70 قطارًا مكيفًا بواقع 40 قطارًا لخط مونوريل العاصمة الإدارية و30 قطارًا لخط مونوريل 6 أكتوبر.
جدير بالذكر أن الطول الإجمالى لمشروعى المونوريل (شرق/غرب النيل) 100.3 كم بعدد 35 محطة وتبلغ الطاقة الاستيعابية لكل خط من خطى المونوريل 600 ألف راكب يومياً، ويتكون قطار المونوريل من عدد 4 عربات ومن المخطط زيادة عدد العربات الى 8 عربات مع زيادة الكثافة السكانية بالمناطق العمرانية الجديدة التى يخدمها.
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