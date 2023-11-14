((حماية المنافسة)) يحقق فى شكوى تخص سوق السجائر

MENAFN - Al-Borsa News) يحقق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شكوى وردته بشأن المنافسة فى سوق السجائر.

وقال مسئول رفيع المستوى بالجهاز لـ((البورصة))، إن الجهاز وردته شكوى تتعلق بالمنافسة والاحتكار فى السجائر، ولم يفصح عن تفاصيل الشكوى فى الوقت الحالى.

وشهد سوق السجائر فى مصر عدداً من الأحداث المثيرة للجدل، منها طرح رخصة جديدة العام الماضى بعد عقود من احتكار شركة حكومية للصناعة، ثم بيع 30% من الشركة الحكومية ((إيسترن كومبانى)) لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة بقيمة 625 مليون دولار.

وشهدت الفترة الماضية تعديلات ضريبية تحظر استيراد سجائر الفئة الدنيا وقصرها على التصنيع المحلى، وهو ما اعترضت عليه إحدى الشركات الأجنبية التى لديها منتج من هذا النوع.

وسمحت التعديلات الضريبية أيضاً لشركات السجائر برفع أسعار منتجاتها بعد الأزمة التى طالت سوق السجائر فى مصر وسط نقص المعروض وارتفاع كبير فى الأسعار خلق سوقاً موازياً للسجائر. وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.

وبعد التعديلات الضريبية بأيام قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار جميع أصنافها من السجائر والمعسل والتبغ، لتتراوح الزيادة فى السجائر من 3 إلى 9 جنيهات للعلبة الواحدة، حسب الصنف، لتصل إلى 27 جنيهاً لعلبة سجائر ((كليوباترا)) بأنواعها مقابل 24 جنيهاً.

فيما قامت شركة فيليب موريس، الأحد الماضى، برفع أسعار منتجاتها وبحسب قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات ((فيليب موريس مصر))، أصبح سعر علامة ((ميريت)) 74 جنيهاً، فيما سجل السعر الرسمى لعلامة ((مارلبورو)) 69 جنيهاً، وأصبح سعر ((مارلبورو كرافتد)) 59 جنيهاً، فيما وصل السعر الرسمى لعبوة ((إل إم)) إلى 50 جنيهاً للعبوة، وسجل سعر التبغ المُسخن ((هيتس)) بأنواعها 56 جنيهاً للعبوة.

كما قامت شركتا أدخنة النخلة والمنصور الدولية، برفع أسعار منتجات السجائر اعتباراً من أمس الثلاثاء، وبلغ السعر الرسمى لعبوة سجائر ((وينستون أحمر)) 43 جنيهاً، ونفس السعر لـ((وينستون أزرق))، و((وينستون سيلفر))، و((وينستون كاستر)).

فيما بلغ سعر ))وينستون توت(( نحو 45 جنيهاً، و))كاميل أصفر(( و))كاميل أزرق(( 50 جنيهاً، فى الوقت نفسه بلغ سعر كامل أكثيفيت نحو 53 جنيهاً.

ورفعت شركة المنصور الدولية للتوزيع أسعار عدة منتجات بمعدلات تتراوح بين 3 و11 جنيهاً، حيث وصل سعر ((دافيدوف)) 74 جنيهاً بدلاً من 64 جنيهاً، و((إيفولف)) بلغ سعرها 59 جنيهاً، مقارنة بـ48 جنيها، و))تايم(( إلى 38 جنيهاً مقابل 35 جنيهاً، و))تارجت” إلى 29 جنيهاً مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة.

وسجلت عبوات كيلوباترا وبوكس للمستهلك فى السوق الموازى سعراً يتراوح بين 45 و55 جنيهاً حسب المنطقة، وسعر عبوة ((إل إم)) يتراوح بين 65 و70 جنيهاً مقابل سعرها الرسمى للمستهلك 42 و50 جنيهاً، ومارلبورو بسعر 100 جنيه مقابل 69 جنيهاً سعراً رسمياً.