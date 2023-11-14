((حماية المنافسة)) يحقق فى شكوى تخص سوق السجائر

(MENAFN
- Al-Borsa News)
يحقق جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية فى شكوى وردته بشأن المنافسة فى سوق السجائر.
وقال مسئول رفيع المستوى بالجهاز لـ((البورصة))، إن الجهاز وردته شكوى تتعلق بالمنافسة والاحتكار فى السجائر، ولم يفصح عن تفاصيل الشكوى فى الوقت الحالى.
وشهد سوق السجائر فى مصر عدداً من الأحداث المثيرة للجدل، منها طرح رخصة جديدة العام الماضى بعد عقود من احتكار شركة حكومية للصناعة، ثم بيع 30% من الشركة الحكومية ((إيسترن كومبانى)) لصالح شركة جلوبال للاستثمار القابضة بقيمة 625 مليون دولار.
وشهدت الفترة الماضية تعديلات ضريبية تحظر استيراد سجائر الفئة الدنيا وقصرها على التصنيع المحلى، وهو ما اعترضت عليه إحدى الشركات الأجنبية التى لديها منتج من هذا النوع.
وسمحت التعديلات الضريبية أيضاً لشركات السجائر برفع أسعار منتجاتها بعد الأزمة التى طالت سوق السجائر فى مصر وسط نقص المعروض وارتفاع كبير فى الأسعار خلق سوقاً موازياً للسجائر. وتضمنت التعديلات توسيع شرائح أسعار السجائر المفروض عليها الضرائب من خلال زيادة الحدين الأدنى والأعلى لشريحة سعر العلبة بواقع 12% سنوياً لمدة 5 سنوات.
وبعد التعديلات الضريبية بأيام قررت الشركة الشرقية للدخان زيادة أسعار جميع أصنافها من السجائر والمعسل والتبغ، لتتراوح الزيادة فى السجائر من 3 إلى 9 جنيهات للعلبة الواحدة، حسب الصنف، لتصل إلى 27 جنيهاً لعلبة سجائر ((كليوباترا)) بأنواعها مقابل 24 جنيهاً.
فيما قامت شركة فيليب موريس، الأحد الماضى، برفع أسعار منتجاتها وبحسب قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات ((فيليب موريس مصر))، أصبح سعر علامة ((ميريت)) 74 جنيهاً، فيما سجل السعر الرسمى لعلامة ((مارلبورو)) 69 جنيهاً، وأصبح سعر ((مارلبورو كرافتد)) 59 جنيهاً، فيما وصل السعر الرسمى لعبوة ((إل إم)) إلى 50 جنيهاً للعبوة، وسجل سعر التبغ المُسخن ((هيتس)) بأنواعها 56 جنيهاً للعبوة.
كما قامت شركتا أدخنة النخلة والمنصور الدولية، برفع أسعار منتجات السجائر اعتباراً من أمس الثلاثاء، وبلغ السعر الرسمى لعبوة سجائر ((وينستون أحمر)) 43 جنيهاً، ونفس السعر لـ((وينستون أزرق))، و((وينستون سيلفر))، و((وينستون كاستر)).
فيما بلغ سعر ))وينستون توت(( نحو 45 جنيهاً، و))كاميل أصفر(( و))كاميل أزرق(( 50 جنيهاً، فى الوقت نفسه بلغ سعر كامل أكثيفيت نحو 53 جنيهاً.
ورفعت شركة المنصور الدولية للتوزيع أسعار عدة منتجات بمعدلات تتراوح بين 3 و11 جنيهاً، حيث وصل سعر ((دافيدوف)) 74 جنيهاً بدلاً من 64 جنيهاً، و((إيفولف)) بلغ سعرها 59 جنيهاً، مقارنة بـ48 جنيها، و))تايم(( إلى 38 جنيهاً مقابل 35 جنيهاً، و))تارجت” إلى 29 جنيهاً مقابل 24 جنيهاً قبل الزيادة.
وسجلت عبوات كيلوباترا وبوكس للمستهلك فى السوق الموازى سعراً يتراوح بين 45 و55 جنيهاً حسب المنطقة، وسعر عبوة ((إل إم)) يتراوح بين 65 و70 جنيهاً مقابل سعرها الرسمى للمستهلك 42 و50 جنيهاً، ومارلبورو بسعر 100 جنيه مقابل 69 جنيهاً سعراً رسمياً.
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