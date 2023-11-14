كامكو إنفست التضخم بالخليج سيبقى دون 2% خلال 2023

MENAFN - Al-Anbaa) قال تقرير صادر عن شركة كامكو إنفست، ان البنوك المركزية العالمية أوقفت سلسلة رفع أسعار الفائدة مؤقتا خلال الأشهر الأخيرة في ظل التوقعات إلى اتجاه التضخم نحو الانخفاض، على الرغم من انه لايزال مرتفعا بشكل مستمر فوق المعدل المستهدف.وأشار التقرير إلى أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي والبنك المركزي الأوروبي اتجها إلى التوقف مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة في الاجتماعات الأخيرة مما أرسل إشارة قوية بأن البنوك المركزية قد انتهت من دورة رفع أسعار الفائدة في الوقت الحالي.وقد انعكس ذلك في الانتعاش الأخير الذي شهدته أسواق الأسهم العالمية بينما تراجعت عائدات السندات عند حدودها العليا، إذ انخفض العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بأكثر من 50 نقطة أساس إلى 4.5% بعد أن وصل الشهر الماضي إلى أعلى مستوياته المسجلة منذ 16 عاما.وعلى الرغم من ذلك، فإن التساؤل عن موعد بدء تطبيق سياسات التيسير النقدي جعل المستثمرين يتجهون إلى التخمين وتأجيل قراراتهم الاستثمارية، حيث أكدت التجربة أنه من السابق لأوانه الحديث عن خفض سعر الفائدة قبل أن يصل التضخم إلى النطاق المستهدف بشكل مريح.وقد أكد التضخم ترسخه في بعض المناطق، وتحدي الاتجاه الهبوطي على مستوى العالم، خاصة في الاقتصادات التي ترتفع فيها أسعار المواد الغذائية، ومن المتوقع أن يظل معدل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ثنائي الرقم ويتراوح في حدود 17.5% خلال العام 2023 على أن يصل إلى 15% في العام 2024، وفقا لصندوق النقد الدولي.ويأتي ذلك في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع أسعار الفائدة في الاقتصادات المتقدمة إلى هروب رؤوس الأموال من الاقتصادات الناشئة، مما أدى إلى انخفاض قيمة العملات المحلية، وزيادة تكلفة الواردات، بما في ذلك النفط الخام وغيره من السلع الأساسية الأخرى.كما يساهم ارتفاع تكاليف الاقتراض في زيادة أسعار المنتجات بصفة عامة، خاصة بالنسبة للدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا غير الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي. من جهة أخرى، ظل التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي أقل بكثير من نظرائه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكذلك نظيراتها العالمية.وأبقى صندوق النقد الدولي توقعاته للتضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير في العام 2023 عند 2.6% وتوقع أن يبلغ معدل التضخم 2.3% في العام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يبلغ متوسط التضخم الأساسي في دول مجلس التعاون الخليجي 1.9% في العام 2023 و2.2% في العام 2024، مما يعكس السياسات الفعالة التي تطبقها الحكومات والبنوك المركزية للحد من تأثير ارتفاع الأسعار العالمية. وهناك مخاوف من أن الحرب على غزة قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة خاصة في أوروبا، إلا انه من المتوقع أن يكون لذلك تأثير محدود على دول مجلس التعاون الخليجي.

أما على صعيد الفئات الفرعية للتضخم، فقد كانت الفئة الفرعية للأغذية والمشروبات من أبرز المؤشرات الفرعية من حيث الثقل الوزني والتراجع التدريجي على مستوى المؤشرات الفرعية للتضخم في دول مجلس التعاون الخليجي.

واستمر تضخم أسعار الأغذية والمشروبات بالاتجاه الهبوطي في دول مجلس التعاون الخليجي، باستثناء دبي. وسجل عنصر الأغذية والمشروبات ضمن مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نموا شهريا بمعدل معتدل على أساس سنوي بنسبة 5.7% في سبتمبر 2023 مقابل 6.5% في سبتمبر 2022. وبالمقارنة، انكمش أداء عنصر المواد الغذائية والمشروبات في السعودية بنسبة 0.2% خلال سبتمبر 2023 مقابل تسجيله لمعدل نمو بنسبة 4.3% في سبتمبر 2022.

أسعار المواد الغذائية

استمر الاتجاه التراجعي الذي شهدته أسعار المواد الغذائية عالميا خلال الفترة الأخيرة، وإن كان بوتيرة أبطأ خلال أكتوبر 2023.

وسجل مؤشر منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لأسعار الغذاء انخفاضا بنسبة 0.5% على أساس شهري في أكتوبر 2023 ليبلغ المتوسط 120.6 نقطة في المتوسط. ويعزى هذا الانخفاض الهامشي على أساس شهري بصفة رئيسية إلى انخفاض مؤشرات أسعار السكر والحبوب والزيوت النباتية واللحوم.

وبالمقارنة، شهد مؤشر منتجات الألبان انتعاشا على أساس شهري خلال شهر أكتوبر 2023. وبلغ متوسط المؤشر الفرعي لأسعار الحبوب 125.0 نقطة في أكتوبر 2023، مسجلا انخفاضا بنسبة 1% مقارنة بشهر سبتمبر 2023، كما جاءت قراءته أقل بنسبة 17.9% مقارنة بالمستوى المسجل في سبتمبر 2022.

ويعزى ارتفاع إمدادات القمح العالمية بوتيرة أعلى من المتوقع وتزايد المنافسة القوية بين الدول المصدرة للقمح إلى انخفاض مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الحبوب خلال أكتوبر 2023. كما تراجعت أيضا مؤشرات منظمة الأغذية والزراعة لأسعار اللحوم والسكر والزيوت النباتية على أساس شهري في أكتوبر 2023، مما يؤكد الاتجاه الهبوطي المستمر لأسعار المواد الغذائية العالمية ويساهم في تعزيز جهود البنوك المركزية العالمية الرامية لكبح جماح التضخم.

وتراجعت أسعار اللحوم العالمية للشهر الثالث على التوالي في أكتوبر 2023 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى تباطؤ وتيرة الطلب على الواردات في المقام الأول في دول شرق آسيا، بينما يعزى انخفاض مؤشر أسعار السكر بصفة رئيسية إلى تزايد إنتاج السكر من البرازيل، بالإضافة إلى ضعف الريال البرازيلي مقابل الدولار الأميركي.