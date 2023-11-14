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الغرفة 270 مليون دينار واردات الكويت من إندونيسيا في 2022

11/14/2023 11:02:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استقبلت غرفة تجارة وصناعة الكويت أمس، ممثلة بعضو المكتب أسامة النصف، الوفد الاقتصادي الإندونيسي برئاسة نائب وزير التجارة الإندونيسية د. جيري سامبواجا، كما حضر اللقاء سفيرة اندونيسيا لدى الكويت ليا مريانا، حيث تم عقد لقاء بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة وأصحاب الأعمال المهتمين، حيث عقب اللقاء تم افتتاح معرض المنتجات الوطنية الأندونيسية.
وفي بداية اللقاء، رحب النصف بالضيوف، مشيدا بالعلاقات التجارية بين الكويت وجمهورية اندونيسيا، مؤكدا أن القطاع الخاص الكويتي على دراية بالنجاح الذي حققته اندونيسيا منذ فترة طويلة والجهود التي قامت بها الحكومة لدفع العجلة الاقتصادية وتفعيل قوى السوق.
ولفت إلى أن اندونيسيا تعد من أهم الدول المصدرة الى الكويت بحجم واردات بلغ 270 مليون دولار خلال عام 2022، مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون التجاري من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والاندونيسي.
من جانبه، أعرب د. سامبواجا عن شكره للغرفة على حسن الاستقبال، مشيرا إلى أن زيارة هذا الوفد الاقتصادي تأتي بناء على الاهتمام الذي توليه حكومة بلاده بفتح آفاق اقتصادية جديدة مع دول منطقة الشرق الأوسط من ضمنها الكويت، خاصة في مجال الاستدامة والطاقة النظيفة كالطاقة الكهرومائية وذلك تماشيا مع الأهداف التي يتم العمل على تحقيقها بالوصول إلى النسبة الأعلى في استخدام الطاقة المتجددة في المستقبل القريب، حيث أعرب عن أمله في أن تسهم الشركات الكويتية المختصة بتنفيذ هذه المشاريع والمشاركة في تحقيق الأهداف التي تصبو إليها الحكومة الاندونيسية. وأشار إلى أن حكومة بلاده قد حققت نموا اقتصاديا ملحوظا بنسبة 5% على أساس سنوي من خلال إنجاز العديد من الإصلاحات الهيكلية والإدارية والقانونية.
من جانبها، قدمت السفيرة الاندونيسية شكرها للغرفة على استضافتها لثاني وفد إندونيسي خلال عام 2023، وعقد هذا اللقاء الذي يعقبه افتتاح معرض المنتجات الوطنية الاندونيسية، حيث يعد فرصة سانحة لعقد شراكات ثنائية بين الشركات الكويتية والاندونيسية.
وقد عقب اللقاء افتتاح معرض المنتجات الوطنية الاندونيسية بحضور عدد من السفراء لدى الكويت، حيث شملت المنتجات المواد الغذائية، الملابس والأقمشة، مواد البناء، الأبواب الخشبية، صناعات حديدية، الأثاث، ومنتجات التجميل والعناية بالبشرة.

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