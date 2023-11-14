بالفيديو الساير تعلن عن كأس TOYOTA GAZOO RACING YARIS بالكويت



GR Yaris سيارة رياضية مميزة تمتلك أساس رياضة سباق السيارات

البطولة معتمدة من الاتحاد الدولي للسيارات

أول سباق GR محلي بهذا المستوى من مصنع سيارات واحد 5 جولات تمتد لمدة 5 أشهر.. و12 سائق سباق كويتياً

انطلاقا من رحلة تاريخية لتطوير رياضة السيارات في الكويت وتشجيع السائقين الشباب على المشاركة في فعاليات فريدة من نوعها، أعلنت شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده عن إطلاق كأس «TOYOTA GAZOO RACING YARIS» بدعم من تويوتا موتور كوربوريشن وبالتعاون مع مدينة الكويت لرياضة المحركات وشركة سوفيكس سبورتس.وقد حضر حفل الإعلان عن الحدث، رئيس مجلس الإدارة فيصل بدر الساير، ورئيس العمليات التنفيذي بينغت شولتز ومدير أعمال أول، مجموعة مبيعات تويوتا مارتن أهيرن، ومدير أول إدارة مبيعات تويوتا، ومديرو أعمال المجموعة والإدارة العليا حمد الفوزان، وممثلون عن العلامات التجارية الراعية وحضور مجموعة من الصحافة والإعلام.وسيكون هذا الحدث المعتمد من الاتحاد الدولي للسيارات (FIA) أول سباق محلي بهذا المستوى يطلقه موزع سيارات في المنطقة، وسيضم 12 سائق سباق كويتيا مدعومين بسجل حافل من الإنجازات في مجال رياضة السيارات.وبهذه المناسبة، قال مدير أول مبيعات تويوتا مارتن أهيرن: «نحن متحمسون لتقديم موسم جديد مثير لجميع عشاق السباقات مع كأس «جي آر يارس». وتستمر تويوتا والساير في دعم المتسابقين الكويتيين الطموحين الذين يتطلعون لتسريع مسيرتهم المهنية في السباقات، حيث يتقدم الفائزون في مسابقة الكارتينج نحو سباقات الرالي والحلبة. بالنسبة للموسم الأول، نحن محظوظون لأن لدينا 12 سائقا من المحترفين معنا في النسخة الأولى. تتمثل رؤيتنا المستقبلية في جعل هذه البطولة إقليمية وبدعم من موزعي تويوتا الآخرين. كما نخطط لتوسيع نطاق هذه البطولة لتشمل طرازات أخرى من سباقات GR في السنوات المقبلة».من جانبه، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في سوفيكس سبورتس أحمد الماجد: «تفخر سوفيكس بمشاركتها في هذا الحدث مع «الساير»، وهو تعاون يسعى إلى إعادة تعريف مجال الوعي برياضة السيارات، وتخطي حدود الرياضات التقليدية. تلتزم سوفيكس والساير بالارتقاء برياضة السيارات لتصبح نمط حياة وثقافة وشغفا. من خلال دمج خبراتهم في الحدث، حيث يهدف إلى سد الفجوة بين عشاق رياضة السيارات والقادمين الجدد، وتحقيق نتائج قياسية دولية غير مسبوقة. وتؤكد هذه المبادرة الرائدة على تفاني سوفيكس في المفاهيم الرائدة وطموحها في أن تكون جزء من مساعيها الرائعة».ومن المقرر أن يقام سباق GR الافتتاحي، خلال الفترة من 16 إلى 18 نوفمبر في مدينة الكويت لرياضة السيارات، تليها سباقات خلال أشهر ديسمبر ويناير وفبراير، والسباق النهائي المقرر في مارس.وسيعيش الحضور تجربة فريدة من خلال الأجواء المثيرة المحيطة بالحدث. إضافة لذلك، ستضم كل فعالية منطقة مخصصة لسيارات GR، حيث سيتم عرض أحدث طرازات GR بالإضافة إلى طرازات تويوتا الفريدة مثل Mirai وGR Corolla وBZ4X وRav4 PHEV.وسيحظى عشاق رياضة السيارات بفرصة التفاعل مع كبير مهندسي مركبة GR Yaris والمدير التنفيذي لفريق «تي جي آر - اليابان للراليات» في سباق الجولة 2 الذي سيقام في ديسمبر إلى جانب جلسة مميزة حول الـ Drift من قبل سائق رائد في بطولة العالم للراليات GR.سيارة رياضية مميزةوGR Yaris هي سيارة رياضية مميزة تم تطويرها من قبل خبراء في فريق تويوتا جازو لسباقات الراليات العالمية ويتم إعداد 10 وحدات تشكل جزء من GR Yaris Cup وفقا للوائح الاتحاد الدولي للسيارات، بمهارة ودقة من قبل فنيي خدمة الأحمدي في الساير. ثم تتم إضافة مكونات محددة للسباق مختارة بعناية حسب المواصفات القياسية لإنشاء سيارة في حلبة محلية في بيئة قاسية لمنافسة من طراز واحد.وتتميز كل سيارة بأنظمة تعليق مخصصة للسباقات قابلة للتعديل، وعادم سباق، ووسادات فرامل سباق بخطوط مضفرة، وعجلات معدنية مقاس 18 بوصة مزودة بإطارات يوكوهاما A050. كما تم تجهيز الداخل بمسجل سباق لتسجيل بيانات أداء السيارة حتى يتمكن السائقون من تحديد مجالات التحسين. بيئة سلامة السائق موجودة بجميع سيارات السباق، مع مقعد سباق سيارة Recaro في المركز الأول، وحزام أمان من ست نقاط، ونظام مخصص لإخماد حرائق السباق وعجلة قيادة السباق، وكلها مثبتة داخل قفص من 6 نقاط من FIA.وتضمن أجزاء التحكم بقاء البطولة تنافسية وعادلة، علما بأن فقط سيارات GR Yaris المصنعة رسميا هي المؤهلة للبطولة.وسيتم تمييز جميع وحدات GR Yaris حصريا للعلامات التجارية الراعية في الكويت والتي تتكون من مجموعة من البنوك الرائدة وسلسلة مطاعم مشهورة ودار إعلام مميزة بالإضافة إلى علامة تجارية رائدة في مجال الإطارات.وعلى مر السنين، شاركت تويوتا في العديد من رياضات سباقات السيارات المختلفة، بما في ذلك سباقات الفورمولا 1، وبطولة العالم للتحمل (WEC)، وسباق نوربورغرينغ للتحمل 24 ساعة. وكانت مشاركة تويوتا في هذه الفعاليات تتم تحت إشراف أقسام منفصلة داخل الشركة حتى أبريل 2015، حين قامت شركة تويوتا بتأسيس فريق تويوتا جازو للسباقات (TGR) لتوحيد جميع أنشطة رياضة السيارات تحت علامة تجارية واحدة. وانطلاقا من إيمان شركة تويوتا بأن «الطرق تصنع البشر، والأفراد هم من يصنعون السيارات»، يسلط «تي جي آر» الضوء على دور رياضة سباقات السيارات كركيزة أساسية لالتزام شركة تويوتا بتطوير أفضل المركبات على الإطلاق. من خلال استثمار سنوات الخبرة المكتسبة في ظل الظروف القاسية لمختلف أحداث رياضة السيارات، وتهدف TGR إلى صياغة تقنيات وحلول جديدة تمنح الحرية والمغامرة ومتعة القيادة للجميع.