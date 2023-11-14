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KIB يعلن الرابح بسحب فتح حساب الدروازة إلكترونيا

11/14/2023 11:02:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) اسم العميل الرابح في سحب حملة «فتح حساب الدروازة إلكترونيا» خلال شهر أكتوبر، حيث فاز العميل عبدالمطلب محمد علي الكدرو. ويأتي هذا السحب بعد الخطوة المتقدمة التي قام بها البنك متمثلة بتجديد هذه الحملة المتميزة والمصممة لتوفير تجربة مصرفية رقمية مميزة، من أجل مكافأة عملائه ممن فتحوا حساب الدروازة إلكترونيا عبر منصاته الرقمية، سواء من خلال «KIB أونلاين» أو تطبيق «KIB موبايل».
وفي هذا الصدد، قال مساعد المدير العام في الإدارة المصرفية للأفراد في KIB، نواف الخريف: «ما تزال هذه الحملة الفريدة تشهد المزيد من التقدم عبر تتويج عملاء جدد في السحوبات الشهرية، وتوفير فرص أكثر لهم للتمتع بالمزايا والمكافآت التي تناسب أسلوب حياتهم العصري، مقابل فتح حساب الادخار إلكترونيا، إضافة إلى ابتكار أحدث الحلول المصرفية الرقمية المبتكرة. كما ان حساب الدروازة، الأقوى من نوعه في الكويت، يواصل استقطاب المزيد من العملاء المهتمين بالتوفير والادخار والربح، في الوقت ذاته، وذلك بفضل الجهود الدؤوبة التي يبذلها موظفو البنك، إلى جانب الثقة والدعم الدائم من قبل العملاء».
وأضاف: «إن هذه الحملة الفريدة والمستمرة للشهر العاشر على التوالي، تعكس التزام KIB باستراتيجيته الهادفة إلى تعزيز أسس الابتكار في التجربة المصرفية المتكاملة التي يقدمها لكافة شرائح عملائه، وذلك من خلال المزايا المتجددة، والتركيز على أولوية العميل وضرورة تلبية جميع احتياجاته».
وأشاد بالإقبال اللافت والنجاح المستمر الذي تشهده حملة فتح حساب الدروازة إلكترونيا، مدعومة بكفاءة فريق العمل، الاستجابة السريعة في الوصول الرقمي إلى الخدمات المتنوعة، والقيمة المضافة التي توفرها المكافآت والجوائز ضمن الحملة، إضافة إلى تحقيق أقصى استفادة ممكنة من المنتج المصرفي الأقوى في فئته.

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