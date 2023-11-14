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وربة يحذر من الصفحات الوهمية للتبرعات

11/14/2023 11:02:21 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) يحرص بنك وربة على زيادة الوعي المصرفي لمستخـــدمي القنـــوات الإلكترونية ووسائـــط الخدمة البديلة من المواقع الإلكترونية الوهمية وإلى ضرورة التعامل بحذر من الرسائل الإلكترونية والنصية والمكالمات الهاتفية التي تصلهم من جهات غير معلومة، وإلى التحلي بمزيد من الحرص والانتباه في تعاملاتهم، لتفادي الوقوع في شراك المحتالين وحيلهم وذلك في إطار حرصه على مواصلة رفع مستوى الوعي المصرفي لدى العملاء.
وفي هذا السياق، أشار مدير قطاع التسويق والاتصال المؤسسي في بنك وربة أيمن المطيري إلى أهمية تكثيف التعاون والتنسيق بين البنوك وشركات الاتصالات والإنترنت لمواجهة عمليات الاحتيال الإلكتروني التي تستهدف المستخدمين، وذلك ضمن رسائل «وربة» المشاركة في فعاليات حملة التوعوية المصرفية «لنكن على دراية» التي أطلقها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت والبنوك المحلية.
وأضاف المطيري أن الرسائل التوعوية التي دأب «وربة» على بثها عبر منصاته ومواقعه على وسائل التواصل الاجتماعي، أشارت إلى أنه في حين تتحرك البنوك باستمرار لمواجهة مخاطر الاحتيال الإلكتروني، والصفحات الوهمية في المواقع الإلكترونية فإنها تحتاج إلى المساعدة من العملاء، وتضافر كافة الجهود من جانب أطراف لها علاقة أو تقدم خدمات مساندة لصناعة الخدمات المصرفية، مثل شركات الاتصالات والإنترنت ومنصــــات التواصل الاجتماعي، في شأن حماية خصوصية البيانات والتعامل السريع مع محاولات الاحتيال وسرقة أموال العملاء، عبر رصد وتتبع عمليات الاحتيال الإلكتروني في بداياتها، وتحقيق تعاون أكبر وتبادل للمعلومات بين الأطراف ذات الصلة.
وذكر أن الرسائل التي تأتي ضمن جهد متواصل من «وربة» ضمن «لنكن على دراية» نوهت إلى أنه مع التوسع في التسوق الإلكتروني والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وكنتيجة لازدهار التعاملات الرقمية، انتشر هذا النوع من السرقات، والصفحات الوهمية للتبرعات وبالإضافة إلى الحصول على مفاتيح كلمات المرور من المستخدمين بطرق ملتوية، يستخدم المحتالون الرسائل النصية الجماعية والإعلانات عن استثمارات وهمية وانتحال الهوية، ولذلك يبقى العميل خط الدفاع الأول، بوعيه وإدراكه لخطورة عمليات الاحتيال المالي، والمساهمة والتعاون في تفعيل جهود حمايته من خلال العديد من الاحتياطيات التي يجب اتخاذها بشكل جدي ودون تهاون.

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