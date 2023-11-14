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غوغل كلاود ملتزمون بدعم الشركات الكويتية

11/14/2023 11:02:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قام الرئيس التنفيذي لشركة غوغل كلاود توماس كوريان، بزيارة هي الأولى له إلى الكويت، وذلك في أعقاب إعلان الشركة عن دخولها في تحالف استراتيجي مع حكومة الكويت، لوضع خارطة طريق لبرنامج تحول رقمي شامل في الهيئات الحكومية والشركات الرئيسية المملوكة للدولة. والتقى كوريان بشخصيات رفيعة المستوى وقادة شركات كويتية بارزة. وأكد خلال اللقاءات التي أجراها التزام غوغل كلاود بدعم الشركات في الكويت وقيادة الابتكار في المنطقة.
هذا، وتضمنت الزيارة إلى الكويت محادثات متعمقة خلال فعالية «Gen AI Tech Talks»، التي حضرها توماس كوريان في جامعة الكويت بإدارة شيماء التركيت، مديرة غوغل كلاود في الكويت. وحضر هذه الجلسة رواد أعمال بارزون في مجال التكنولوجيا وممثلو شركات ناشئة وطلاب مهتمون بالتحول الرقمي، حيث وفرت لهم رؤى ثاقبة حول أحدث قدرات الذكاء الاصطناعي التوليدي من غوغل كلاود واتجاهات التكنولوجيا الناشئة.
وفي تعليق له، قال توماس كوريان: «نشهد من حولنا كيف تحدث الحوسبة السحابية تغييرا جذريا في طريقة عمل العديد من الشركات، الأمر الذي يدفع نحو حقبة جديدة من الابتكار التي يمكن أن تؤثر في جميع مجالات نشاط أي مؤسسة.
وفي هذا السياق يمكن للشركات في الكويت إطلاق رؤى جديدة تساهم في تحسين العمليات وزيادة الإنتاجية، وذلك من خلال الاستفادة من الإمكانات الرائدة لشركة غوغل كلاود، بدءا من الذكاء الاصطناعي التوليدي ووصولا إلى الحلول الأمنية».

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