العقارات المتحدة الراعي الإستراتيجي لمبادرة تمكين النساء الشابات



بيبي الناصر: رعاية «العقارات» للمبادرة تؤكد دورها الريادي والسباق في المسؤولية الاجتماعية انتصار الصباح: «النوير» ملتزمة بتمكين شباب الكويت.. ونقوم بتقييم كل خطوة من رحلتنا بدقة

رعت شركة العقارات المتحدة، الذراع العقارية لمجموعة شركة مشاريع الكويت القابضة (كيبكو) وإحدى الشركات العقارية الرائدة في الكويت والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مبادرة تمكين النساء الشابات التي أطلقتها النوير بهدف تمكينهم من خلال المسرح الهادف.وتعد «النوير» مبادرة غير ربحية تعمل بالكويت والخليج، وقامت بتأسيسها الشيخة انتصار الصباح عام 2013 وكرست نشاطها في إحداث تغيير سلوكي اجتماعي إيجابي لدى الشباب وفي بيئات العمل والمجتمع الكويتي. وتهدف النوير إلى تزويد أكبر عدد ممكن من الأشخاص بالأدوات والاستراتيجيات القائمة على البراهين لإحداث تحول إيجابي في حياتهم والتأثير بشكل إيجابي على حياتهم العامة.وتتبنى المبادرة مبدأ التعليم التطبيقي وهو استخدام عملي للممارسات المسرحية للمساعدة في تحقيق التطور الشخصي والعاطفي والاجتماعي لدى الأفراد. وخلال المسرح الهادف يتم تبني مختلف التقنيات المستخدمة في مجال الفنون الإبداعية، ويوظفها كأدوات علاجية للنمو الشخصي الإيجابي.وتعليقا على رعاية المبادرة، قالت رئيسة مجلس إدارة شركة العقارات المتحدة، الشيخة بيبي ناصر صباح الأحمد: «مشاركة العقارات المتحدة كشريك استراتيجي لهذه المبادرة تؤكد الدور الريادي والسباق في المسؤولية الاجتماعية، مشيرة الى ان الشركة استطاعت خلال مسيرتها ان تجعل دعم المبادرات الشبابية في المجالات المختلفة على رأس أولوياتها، وذلك من خلال دعم العديد من تلك المبادرات التي تم إطلاقها في سبيل تمكين الشباب والتي تسهم في تنمية روح القيادة، ورفع مستوى الكفاءة، ومواكبة التطور العالمي في مجال الأعمال والمشاريع والتنمية البشرية».وفي الختام، توجهت الناصر بالشكر والتقدير للمنظمين والقائمين على هذه المبادرة، مقدرة جهودهم لإخراجها بأفضل صورة، ومشيدة بمسيرة النجاح التي حققها فريق النوير منذ انطلاقتها في استكشاف إمكانات الشابات اللامحدودة، ومعالجة القضايا الاجتماعية الملحة.علما بأن برنامج هذه المبادرة يتبنى أكبر عدد من الطالبات ومن عدة مدارس مختلفة في الكويت، ولمدة عام كامل، حيث يشتمل على ورشات عمل للطالبات من عمر 14إلى 25 عاما، وسيتم التدريب من قبل مدربين مختصين في مجالات مختلفة، وذلك للوصول للأهداف المنشودة بخطى ثابتة، ولا يهدف هذا المسرح إلى إنتاج ممثلات محترفات، وإنما قيادات يملكن القدرة على قيادة الوطن بسواعدهن القوية، وفكرهن المستنير، وأصواتهن الحرة الجريئة.من جهتها، قالت مؤسسة مبادرة النوير ورئيسة مجلس الإدارة، الشيخة انتصار الصباح: «إن التزامنا، في شركة النوير، بتمكين شباب الكويت ليس مجرد مهمة، إنه شغفنا، فنحن نقوم بتقييم كل خطوة من رحلتنا بدقة. ومن خلال نهجنا المبتكر المتمثل باستخدام أسلوب المسرح الهادف من خلال ورش عمل بناء القدرات، فإننا نهدف إلى غرس المهارات الحياتية الحيوية لدى الشباب، مثل فهم عواطف الفرد والتعبير بثقة، وتطوير القدرات القيادية، وصقل مهارات الاتصال الفعال وذلك لخلق تأثير دائم. بالنسبة لي، هذا أكثر من مجرد التزام، إنها دعوة عميقة وإيمان راسخ بالإمكانات الاستثنائية التي يتمتع بها شبابنا في الكويت».وصممت مبادرة النوير لتكون حاضنة للبرامج الوطنية التي تساعد على إحداث تغيير إيجابي في السلوك الاجتماعي في الكويت، وذلك من خلال إنشاء هذه البرامج وتنميتها وتطويرها لتتحول لاحقا إلى مبادرات قائمة بحد ذاتها.جدير بالذكر أنه في عام 2022 وقعت شركة العقارات المتحدة شراكة مع الأمم المتحدة لتكون داعما استراتيجيا لها لتعزيز مبادئ تمكين المرأة. فلطالما عرفت الشركة بدعمها لمختلف المبادرات التي تصب في مصلحة المجتمع، وتمكن النساء والشباب.