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+OSN تعلن تعاونها مع غوغل كلاود

11/14/2023 11:02:20 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت +OSN، خدمة البث الترفيهي الرائدة، عن تعاونها مع غوغل لدمج نموذج Vertex AI من غوغل كلاود لتحسين البحث والتوصيات، وهو نموذج لغوي كبير من الجيل الجديد يقوم على أبحاث غوغل في مجال تعلم الآلة والذكاء الاصطناعي.
وجرى الإعلان عن هذه الشراكة الأسبوع الماضي ضمن فعاليات قمة غوغل للإعلام، وهي المرة الأولى التي يتم فيها دمج نموذج Vertex AI من غوغل كلاود لتحسين البحث والتوصيات في منصة بث ترفيهية ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وتعليقا على هذا الموضوع، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة OSN جو كوكباني: «تؤكد +OSN التزامها بتقديم أحدث تجارب المشاهدة في قطاع الترفيه المتطور باستمرار. وتشكل شراكتنا مع غوغل لتوفير نموذج Vertex AI من غوغل كلاود خطوة مهمة في سبيل تحقيق هذا الهدف. ونسعى من خلال هذا الحل المدعوم بالذكاء الاصطناعي إلى إعادة ابتكار أسلوب تفاعل المستخدم مع منصتنا، ما يجعلها أكثر جاذبية وديناميكية».
بدوره، قال مدير غوغل كلاود في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طارق خليل: «يسرنا مواصلة شراكتنا مع +OSN لتقديم أحدث الحلول التقنية المدعومة بالذكاء الاصطناعي لهذه المنصة الرائدة. ويسهم نموذج Vertex AI من غوغل كلاود بشكل كبير في الارتقاء بتجربة المشاهدين من خلال تحسين عمليات البحث والتوصيات، مما يتيح لهم استكشاف المحتوى بطريقة مخصصة وتفاعلية. وتمثل تقنية الذكاء الاصطناعي عاملا قويا يسهم في تعزيز تجربة المشاهدة على منصة +OSN. ونركز في غوغل كلاود على توفير طرق سهلة وقابلة للتطوير تتيح للشركات الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما يعني زيادة الوصول إلى أحدث النماذج الأساسية من غوغل والتي تم اختبارها بشكل دقيق ضمن أنظمتنا الخاصة».

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