زين الأولى والوحيدة بالكويت التي تحصد 3 جوائز عالمية من Ookla ®️ Speedtest®️



إيمان الروضان: تطوير تجربة العملاء وتنمية مواردنا البشرية والاستثمار بالبنية التحتية لشبكات الجيل الخامس الضمان الحقيقي لقوة علامتنا التجارية وتنميتها

فخورون بالإعلان عن تحقيقنا لهذا الإنجاز غير المسبوق الذي يؤكد أن «زين» هي شبكة الكويت الأولى

نواصل سعينا لتمكين وترجمة رؤية الكويت لتأسيس بنية تحتية رقمية ورفع مستوى النضج الرقمي بالمجتمع

ستيفن باي: سعداء بهذا الإنجاز الذي يؤكد جهود «زين» الكبيرة بتوفير تجربة اتصالات استثنائية لعملائها شبكة «زين» حققت بجدارة أداءً قوياً وسرعات غير مسبوقة خلال الربعين الثاني والثالث من عام 2023



في إنجاز جديد يؤكد ريادتها بقيادة سوق الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلي، أعلنت «زين» عن كونها الشركة الأولى والوحيدة على مستوى الكويت التي حصدت 3 جوائز عالمية في العام نفسه من شركة «Ookla Speedtest» الرائدة عالميا في مجال ذكاء الشبكات وإحصاءات الاتصالات واختبار وتحليل الشبكات، وذلك عن الربعين الثاني والثالث من عام 2023.

وحصدت «زين» كلا من جائزة «أسرع 5G»، وجائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»، وجائزة «أسرع إنترنت»، وذلك بعد تحقيقها أعلى النتائج في التحليلات التي أجرتها «Ookla» على مئات الآلاف من الاختبارات التي أجراها المستهلكون في الكويت، والتي شملت جميع شبكات الاتصالات الكبرى بكافة مناطق البلاد خلال الأشهر الماضية، حيث حققت شبكة زين بكل جدارة أعلى النتائج بين جميع الشبكات في الفئات الثلاث.

إنجاز غير مسبوق

وبهذه المناسبة، قالت إيمان الروضان الرئيس التنفيذي لزين الكويت: «فخورون بالإعلان عن تحقيقنا لهذا الإنجاز غير المسبوق، والذي يؤكد أن زين هي شبكة الكويت الأولى، فقد أثبتنا مرة أخرى جدارتنا بالريادة السوقية، وعززنا صدارتنا وريادتنا في صناعة الاتصالات».

وأضافت الروضان قائلة: «إن استثمارنا المستمر في تطوير مهارات موظفينا وتنمية مواردنا البشرية هو العامل الرئيسي في تحقيق رؤيتنا واستكمال ريادتنا، كما أن تركيزنا على تطوير تجربة العميل ووضع رضا عملائنا غاية لاستثمارنا المستمر في شبكات الجيل الخامس والتطبيقات الرقمية هو الضمان الحقيقي لقوة علامتنا التجارية وتنميتها».

وتابعت بقولها: «بصفتنا مؤسسة مسؤولة وجادة في تحمل التزاماتها الاجتماعية والاقتصادية، فإننا نواصل بحماس وشغف سعينا لتمكين وترجمة رؤية الكويت ببناء بنية تحتية رقمية، ورفع مستوى الإدراك والنضج الرقمي في المجتمع، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ونتطلع لاستكمال ريادتنا بإطلاق تكنولوجيا 5.5G المتطورة، والتي ستفتح آفاقا جديدة».

سرعات غير مسبوقة

من جانبه، قال ستيفن باي المدير والرئيس التنفيذي لـ Ookla، إحدى قطاعات شركة Ziff Davis معلقا: «بعد إجرائنا عمليات تحليل مفصلة ودراسات متعمقة للاختبارات التي أجراها المستهلكون عبر منصتنا الرائدة ®Speedtest، تم منح زين جائزة أسرع 5G، وجائزة أفضل 5G لتجربة الفيديو، وجائزة أسرع إنترنت ضمن جوائز Speedtest من Ookla».

وتابع بقوله: «نمنح هذه الجوائز لمشغلي الشبكات الذين يظهرون أداء قويا وسرعات غير مسبوقة بالمقارنة مع الشبكات الكبرى الأخرى في السوق عن الربعين الثاني والثالث من 2023، ونحن سعداء بتقديم هذا الاعتراف لزين على تحقيقها هذا الإنجاز، فهو ثمرة لجهودها الكبيرة في تقديم تجربة اتصالات استثنائية لعملائها».

وتعتبر Ookla الشركة الرائدة عالميا بتحليلات الشبكات، وأصبحت على مدار ما يقارب عقدين من الزمن الوجهة الأولى والأكثر اعتمادا لقياس وتحليل سرعات الشبكات الثابتة والمتنقلة، وتقوم عبر منصاتها الرائدة عالميا Speedtest وDowndetector ومجموعة أخرى واسعة من حلول الأعمال بتحقيق أهدافها المتمثلة في جعل الإنترنت أفضل وأسرع وأسهل وصولا للجميع.

وتقوم حلول Ookla بالجمع بين البيانات التي يجمعها الجمهور والاختبارات المبنية على الأسس والأدوات العلمية لتقديم نتائج وحقائق يمكن الاعتماد عليها لتقييم الشبكات وتحسين جودة خدمة العملاء، وتقوم هذه الحلول بتمكين المشغلين والشركات والهيئات الحكومية والمؤسسات غير الربحية وغيرها لتحليل وتحسين وإشهار الشبكات حول العالم.

وتعتبر Ookla إحدى قطاعات شركة Ziff Davis، وهي الشركة الرائدة في مجالات الإنترنت والإعلام الرقمي وتندرج تحتها علامات تجارية رائدة في مجالات التكنولوجيا، والترفيه، والتسوق، والصحة، والأمن السيبراني، وتكنولوجيا التسويق، ومقرها في سياتل بالولايات المتحدة الأميركية، ولها مكاتب إضافية حول العالم.

ويمكن الاطلاع على شرح كامل ومفصل للمنهجية التي تتبعها Ookla في تقييم النتائج، عبر زيارة speedtest/awards.

جائزة «أسرع 5G»قامت Ookla بالمقارنة ما بين أكثر من 200 ألف اختبار لقياس سرعة شبكة الجيل الخامس التي أجراها المستهلكون في الكويت عبر منصتها الرائدة ®Speedtest الأكثر اعتمادا حول العالم، وذلك عبر تطبيقات الأجهزة الذكية لنظامي iOS وAndroid شاملة جميع الشبكات الكبرى بالبلاد خلال فترة الجائزة.وقد تفوقت شبكة زين على باقي الشبكات بتحقيقها نتيجة 332.81، مع متوسط سرعة تحميل 405.32 ميغابيت في الثانية، ومتوسط سرعة رفع 31.99 ميغابيت في الثانية، ويتم احتساب النتيجة النهائية بناء على عدد من المعايير العلمية، مع التركيز على سرعات التحميل والسرعات المتوسطة كونها العامل الأهم الذي يستخدمه العملاء بشكل يومي.وتعكس هذه الجائزة الجهود المستمرة التي تبذلها زين في تقديم شبكة 5G الأكبر والأقوى في الكويت، حيث تفردت في العام 2019 بكونها أول شركة أطلقت تكنولوجيا الجيل الخامس تجاريا، مما شكل نقلة نوعية في تطوير قطاع الاتصالات في الدولة والمنطقة، ومنذ ذلك الحين، تلتها العديد من الإنجازات في تطويع تقنيات 5G لتطوير تجربة العملاء الرقمية.ومازالت «زين» تستثمر بشكل كبير في البنية التحتية الخاصة بشبكتها للجيل الخامس 5G وفق أعلى المعايير العالمية، لتحقق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية والسرعات، وتعمل على تلبية الطلب المتزايد على خدمات البيانات، واكتشاف بيئات الأعمال التي توفرها هذه التقنية المتطورة، لخدمة كافة احتياجات عملائها الأفراد وعملاء الأعمال والهيئات والمؤسسات الحكومية وغيرها.جائزة «أفضل 5G لتجربة الفيديو»قامت Ookla بالمقارنة ما بين أكثر من 6 آلاف اختبار عبر منصتها الرائدة ®Speedtest عبر تطبيقات الأجهزة الذكية لنظامي iOS وAndroid المتصلة بشبكة الجيل الخامس، وتفوقت شبكة زين على باقي الشبكات بتحقيقها نتيجة 80.32 في اختبار الفيديو، وتم احتساب النتيجة النهائية بناء على خمسة معايير، تقيس كل منها جانبا مختلفا من تجربة مشاهدة الفيديو.وتوفر «زين» لعملائها أكبر مكتبة لمحتوى الترفيه عبر شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى منصات الترفيه الرائدة في منطقة الشرق الأوسط والعالم، بحيث تقدم آلاف الساعات من محتوى الترفيه والرياضة عبر شبكتها الأكبر في البلاد، والتي تضمن من خلالها أفضل تجربة لمشاهدة المحتوى ليختاروا ما يفضلونه ويستمتعوا بمحتواهم المفضل في أي وقت ومكان.جائزة «أسرع إنترنت»قامت Ookla بالمقارنة ما بين أكثر من مليون اختبار لقياس سرعة الشبكة الثابتة، والتي أجراها المستهلكون في الكويت عبر تطبيقات ®Speedtest المختلفة الموصولة بالشبكات الثابتة، هذا بالإضافة إلى اختبارات أجريت عبر الهواتف المتنقلة المتصلة بشبكة Wi-Fi.وتفوقت شبكة زين على باقي الشبكات بتحقيقها نتيجة 162.81، مع أعلى سرعة تحميل 473.23 ميغابيت في الثانية، وأعلى سرعة رفع 83.58 ميغابيت في الثانية، ويتم احتساب النتيجة النهائية بناء على عدد من المعايير العلمية، مع التركيز على سرعات التحميل والسرعات المتوسطة كونها العامل الأهم الذي يستخدمه العملاء بشكل يومي.وتقدم الشبكات الثابتة سرعات استثنائية فائقة السرعة، مع أوقات استجابة (latency) قصيرة، مما يجعلها مثالية لعشاق الألعاب الإلكترونية، وتقوم «زين» عبر شبكتها المتطورة بتقديم باقات متنوعة لهذه الفئة من العملاء بما يناسب احتياجاتهم الفريدة لضمان أفضل تجربة، كما تقدم الشركة تشكيلة واسعة من منتجات الألعاب الإلكترونية، مثل أجهزة الكمبيوتر المتطورة، والاكسسوارات الأصلية، وغيرها الكثير.