هنادي المباركي تمكين التنويع الاقتصادي ببرامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا



الحمود: الابتكار يسهم في تحسين فرص العمل والتوظيف للخريجين

السبيعي: إيجاد مساحات شبابية آمنة في إطار بيئة محفزة تذلل التحديات العنزي: الكويت الخامسة عربياً وخليجياً في الجاهزية للذكاء الاصطناعي

علي إبراهيملليوم الثاني على التوالي، استمرت فعاليات المؤتمر الافتراضي العالمي الرابع لدعم منظومة الابتكار والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، الذي يعقد تحت رعاية وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، عبدالرحمن المطيري، خلال الفترة من 13 إلى 15 الجاري، ضمن إحدى المبادرات الخليجية التي أطلقتها د.هنادي المباركي والتي تسعى إلى رفع التصنيفات والمؤشرات التنافسية للدول الخليجية، والتنويع الاقتصادي عبر برامج الاقتصاد الحديثة.وقالت رئيسة المؤتمر العالمي لدعم منظومة الابتكار وريادة الأعمال والمؤسس لشركة إيكوسيستم للاستشارات الإدارية، د.هنادي المباركي، إن المؤتمر يستهدف تعزيز منظومة الابتكار وريادة الأعمال والذكاء الاصطناعي، وتفعيل دور المجتمعات بأنشطة الابتكار وريادة الأعمال والموهبة، واستدامة النمو الذكي عبر تكنولوجيا المناطق الذكية، واستدامة استراتيجيات الابتكار في المؤسسات التعليمية، وتسريع الآثار الاجتماعية والاقتصادية للابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال على جميع المستويات.يأتي ذلك إلى جانب تمكين الشراكات الفاعلة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتحديد التحديات والفرص لبرامج الابتكار والذكاء الاصطناعي وريادة الأعمال، وتمكين التنويع الاقتصادي عبر البرامج الذكية مثل برامج الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا، وتمكين الاقتصاد الرقمي، ودعم المخترعين والمبتكرين.بدورها، قالت وزيرة التربية السابقة د.موضي الحمود، إن الابتكار يؤثر في سوق العمل من خلال تطوير مهارات الخريجين الداخلين إلى سوق العمل ويساعدهم على التأقلم مع احتياجاته المتغيرة، كما يساهم في تحسين فرص العمل والتوظيف للخريجين خاصة المبتكرين والمتميزين، وينمي لديهم التفكير الإبداعي والقدرة على تطبيق المعرفة والمهارات في حل المشكلات وتطوير منتجات وخدمات جديدة.وزاد: «يشجع الابتكار ثقافة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي في المؤسسات الأكاديمية، مما يؤدي إلى زيادة أعداد براءات الاختراعات المسجلة وتحويلها إلى منتجات وخدمات قابلة للتسويق. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للابتكار أن يشجع الدارسين والباحثين على تطوير مهاراتهم الابتكارية والتفكير الإبداعي، مما يزيد من فرص اكتشاف المواهب وزيادة عدد المبتكرين والمخترعين بما يخدم متطلبات التنمية والتحول إلى الاقتصاد المعرفي المنشود في دولنا كافة».من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للشباب بالتكليف مشعل السبيعي إن الهيئة تؤكد دعمها الجاد والمستمر للشباب، بإيجاد مساحات شبابية آمنة في إطار بيئة محفزة تذلل جميع التحديات، نستثمر من خلالها في شبابنا المبدع والمتميز وخاصة في مجالات الابتكار والذكاء الاصطناعي والتي باتت من متطلبات العصر الحديث، بالإضافة إلى تعزيز قدرات الشباب وتأهيلهم نحو سوق العمل وريادة الأعمال.من جهته، قال الأمين العام المساعد لشؤون المجلس الأعلى واستشراف المستقبل بالمجلس الأعلى للتخطيط أحمد العنزي إن الكويت حلت في المركز الخامس على مستوى الدول العربية والخليجية في مؤشر الجاهزية الحكومية للذكاء الاصطناعي، والذي يستند في إعداده إلى 3 محاور رئيسية، وهي الحوكمة، وقطاع التكنولوجيا، إضافة إلى البيانات والبنية التحتية.وقالت المستشارة الدولية د.حياة عمري «يشهد عالمنا المعاصر منذ عقد الثمانينيات حتى اليوم، أحداثا عالمية مذهلة متسارعة أحدثت تحولات جذرية وعميقة في النظام الاقتصادي العالمي، وبالرغم من تنوع وتعدد هذه التحديات والمتطلبات إلا أن التحديات الاقتصادية تقع في موقع الصدارة، لأنها تشكل الأساس لحل المعضلات من الاحتياجات، ولهذا نجد بلدان وشعوب العالم المختلفة تبحث عن طرق ووسائل وآليات فاعلة تساعدها على النمو والتطور الاقتصادي بديناميكية مناسبة.وأشار رئيس اتحاد الإعلام الإلكتروني الكويتي ورئيس الاتحاد العربي للإعلام والتنمية المستدامة، فيصل الصواغ إلى أن تقنيات «الذكاء الاصطناعي» أحدثت ثورة في مفاهيم العمل في عدة مجالات مختلفة، ويرى الخبراء أن سرعة نمو هذه التقنية باتت تؤثر على جميع مجالات الحياة الإنسانية.وقال نائب رئيس جامعة البحرين للبرامج الأكاديمية والدراسات العليا د.محمد رضا «يجب تعزيز البحث والتطوير، عن طريق زيادة الاستثمار في البحث والتطوير يمكن أن يؤدي ذلك إلى إنشاء منتجات وخدمات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين وتعزز التنافسية، ودفعها للعالمية، وتوفير البرامج التعليمية المناسبة التي يمكن أن تساعد في تطوير المهارات اللازمة للشباب الطموحين لبناء وتنمية المشاريع الناجحة، وبناء تعاونات مثمرة بين الشركات الناشئة والشركات المتقدمة والمؤسسات الأكاديمية والحكومات».وأفاد مستشار التخطيط الاستراتيجي عبدالرحمن القعيشيش، بأنه لم يعد تبني العلوم والتقنية والابتكار ودعم ريادة الأعمال مجرد خيارات للحكومات، بل أصبح من أولويات التنمية والتقدم، وقد عملت المملكة العربية السعودية على تبني ودعم هذه المجالات والأنشطة ووضعتها كأولويات وطنية بخلق البيئة المحفزة الجاذبة واستقطاب العقول واستحداث برامج الابتعاث والتدريب والتأهيل».