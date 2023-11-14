Wednesday, 15 November 2023 07:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أحمد مغربي التطور المتسارع في التكنولوجيا سلاح ذو حدين

11/14/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في كلمة رئيس تحرير جريدة «الأنباء»، الزميل يوسف خالد المرزوق، التي ألقاها نيابة عنه رئيس قسم الاقتصاد الزميل أحمد مغربي، قال إن المؤتمر يناقش كل عام قضايا محورية ومستحدثة ترتبط بصورة مباشرة بحياتنا اليومية، وتؤثر على كل مجرياتها، إذ إن التطور المتسارع في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بات سلاحا ذا حدين، الحد الأول إيجابي، إذ تتيح تلك التقنيات أساليب وأدوات جديدة تسهل من حياة بني البشر على الأصعدة كافة، بدءا من التعليم والتعلم، مرورا بالخدمات الصحية، ووصولا إلى التكنولوجيا المالية والصناعية وغيرها.
وزاد مغربي قائلا: «أما الحد الآخر فيتعلق بالأثر السلبي المتوقع من تأثير التطور التكنولوجي على معدلات التوظيف المتاحة للبشر والتخوف العالمي من هذا الأمر، لكن يرى كثير من المختصين أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحل التكنولوجيا محل البشر بشكل كامل، إذ إن الإنسان هو من صنعها».
وأشار إلى أنه مع زيادة المخاوف من تأثير التكنولوجيات الجديدة والذكاء الاصطناعي على وظائف البشر يجب الانتباه إلى أن تلك التكنولوجيات هي أدوات لتحسين معيشة البشر وليست وسيلة منافسة لهم، الأمر الذي يتطلب منا تأهيل كوادرنا البشرية لوظائف المستقبل، والتي ستكون أسهل لجهة القيام بالواجبات الروتينية اليومية، لكنها ستكون مليئة بالتحديات، إذ سيكون على عاتق البشر العمل يوميا على عناصر الابتكار لتحقيق قيمة مضافة في مسارهم الوظيفي، وفي العمليات التشغيلية للكيانات الاقتصادية التي ينتمون إليها.
وأضاف أن التخوف الأكبر في ظل تلك التطورات المتسارعة يأتي من جهة الأمن السيبراني، إذ بات كل تطور يشهده العالم مقترنا بارتفاع مخاطر الأمن السيبراني الذي أصبح لا يقل أهمية عن المخاطر الأمنية والاقتصادية في المجتمعات كافة، وهو ما يتطلب أن تكون هناك رؤى حكومية لتوفير كليات متخصصة في هذا الجانب، وتشجيع الكوادر الوطنية على الالتحاق بها لتوفير الاحتياجات المستقبلية من تلك التخصصات.
وأوضح أن قطاع الإعلام، سواء المرئي أو المسموع أو المقروء، ساهم التطور التكنولوجي به في تسهيل المهام اليومية للعاملين بالقطاع، وهو ما ساهم في تقديم منتجات إعلامية جديدة تواكب التطورات المتسارعة، والوصول إلى أكبر شريحة من الجمهور، الأمر الذي بات معه العالم يبدو فعليا كقرية صغيرة تنتقل فيها الأخبار لحظيا، وتكشف من خلالها الحقائق بصورة مجردة لتعبر عن الواقع الحقيقي الذي يبحث عنه متابعو وسائل الإعلام.
وأكد أن نجاح التطور التكنولوجي في قطاع الإعلام يظل مرهونا بكيفية استخدامه من قبل القائمين على المؤسسات من هيئات تحريرية وتقنية، إذ إن الأدوات التقنية تظل جامدة إذا لم تقترن بجهد بشري ملموس لديه سمات الابتكار لتوظيف تلك التقنيات بما يحقق الهدف المنشود.
وختم قائلا: «في جريدة «الأنباء» نعي جيدا الفارق بين التقدم التكنولوجي المتسارع وأدواته، وقدرات العاملين على توظيفه لتقديم منتجات إعلامية مناسبة لجمهورنا من القراء والمشاهدين لمنصاتنا، لذلك نعمل بصورة دؤوبة على تطوير كوادرنا البشرية، لتكون مواكبة دائما لكل ما هو جديد بما يلبي تطلعات جمهورنا الكريم».

MENAFN14112023000130011022ID1107424744

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث