علي الغانم وأولاده للسيارات تطلق ماكلارين 750S الجديدة في الكويت

MENAFN - Al-Anbaa) طلال باراكشفت شركة علي الغانم وأولاده للسيارات الوكيل المعتمد لعلامة ماكلارين التجارية في الكويت عن سيارة ماكلارين 720S الجديدة وهي الأخف وزنا والأقوى بين السيارات التي تنتجها ماكلارين على نطاق واسع.وتم تجهيز 750S ذات الدفع بالعجلات الخلفية بمحرك V8، وهي متوافرة بنسختي الكوبيه والقابلة للكشف، وهي بدون أدنى شك سيارة خارقة بأصفى أشكالها، وتم تصميم السيارة وهندستها بعد دراسة دقيقة لماكلارين 720S الشهيرة، وتجمع 750S الجديدة بين التقنيات المتطورة لتقليص الوزن وتعزيز أداء مجموعة نقل الحركة والديناميكيات الهوائية والتميز الديناميكي للارتقاء بتجربة قيادة معيارية إلى آفاق جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن ما يناهز 30% من مكونات 750S هي إما مكونات جديدة أو عبارة عن مكونات تم تعديلها وتغييرها من أجل تقديم تجربة أكثر تطورا وبالتالي منح السائق اتصالا عاطفيا أقوى بالسيارة.وعلق مايكل ليترز، الرئيس التنفيذي في ماكلارين أوتوموتيف، قائلا: عندما تكون أمامك سيارة يعترف معظم السائقين بأنها سيارة معيارية، تصبح ترقية تلك التجربة مهمة غاية بالصعوبة، وبالتالي يكون عليك أن تعاين وتحلل كل التفاصيل الممكنة من أجل أن ترفع المعايير مرة جديدة.

وهذا ما قمنا به في 750S الجديدة، حيث عملنا على تعديل الوزن وأداء محرك V8 وقدرات السيارة الديناميكية الرائعة التي تجتمع لتوفير تجربة قيادة سيارة خارقة تصل إلى آفاق جديدة، مع مستويات جديدة من مشاعر الحماس والإثارة التي تمنحها للسائق مما يعزز قوة الارتباط العاطفي بالسيارة.

وبفضل المكونات المصنوعة من ألياف الكربون ومختلف الخيارات خفيفة الوزن، يبلغ وزن النسخة الكوبية 1277 كغم بأخف شكل جاف لها، مما يوفر نسبة طاقة إلى وزن رائدة في فئتها تبلغ 587 حصانا لكل طن.

وتم تصميم 750S سبايدر مع نفس التركيز على تقليص الوزن. وقد تم تزويدها بسقف صلب قابل للسحب (RHT)، ونظام حماية من الانقلاب، وبنية داعمة علوية خلفية مخصصة للهيكل الأحادي المصنوع من ألياف الكربون، وهذه هي قوة البنية الأحادية ألياف الكربون التي لا تحتاج إلى تعزيز إضافي.

وذلك يؤكد أن سيارة «سبايدر» هي على نفس القدر من الجاذبية من حيث نسبة القوة إلى الوزن الرائدة في فئتها مع 566 حصانا للطن الواحد مع أخف وزن جاف يبلغ 1326 كغم.

وينتج محرك V8 سعة 4 ليترات بشاحن توربيني مزدوج بقوة 750 حصانا وعزم دوران 800 نيوتن متر، أداء جبارا، وتتمكن 750S من التسارع من صفر إلى 100 كم/ ساعة في غضون 2.8 ثوان وتتسارع من صفر إلى 200 كم/ ساعة في غضون 7.2 ثوان (7.3 ثوان لسيارة سبايدر).

هذا أسرع من أقرب منافس لها في كلا المقياسين. يتم تضخيم السرعات داخل علبة التروس من خلال ترس ناقل الحركة المطور واستراتيجية التحكم في الانطلاق المعدلة.

وقد أصبح نظام التعليق الهيدروليكي المرتبط بالتحكم الاستباقي بهيكل السيارة من ماكلارين، والذي يعرف بجمعه ما بين التحكم فائق الدقة بالهيكل مع القيادة المتوافقة بشكل ملحوظ، أكثر جاذبية مع نظام التعليق الهيدروليكي المترابط الجديد من ماكلارين PCC III. يوفر نظام الجيل الجديد مستويات أعلى من التعليق وهو جزء لا يتجزأ من القدرات الديناميكية التي تتميز بها 750S.

ويجمع التصميم الداخلي لسيارة 750S ما بين التكنولوجيا المبتكرة مع المواد الرائعة، ولكن الأهم هو أنه يركز بشكل أكبر على السائق. وبالتالي، تم تزويد السيارة بشاشات جديدة للمعلومات والأدوات على حد سواء، مع شاشة عرض تم تثبيتها على عمود التوجيه وتتحرك معه.

وقد تم تثبيت هذه الشاشة في صندوق يحتوي على أدوات التحكم من أجل اختيار أوضاع التحكم في مجموعة نقل الحركة ومفاتيح التحكم الموجودة على كلا الجانبين، مما يعني أنه بإمكان للسائق الانتقال بسهولة بين إعدادات الراحة Comfort والرياضة Sport والقيادة على الحلبة Track Active Dynamic مع إبقاء يديه على عجلة القيادة والتركيز الكامل على الطريق أمامه.

وتقدم 750S للسائقين مزايا أضافية جديدة مثل Apple CarPlay وشاشة المعلومات المركزية الجديدة، والتي تتميز برسومات أكثر دقة وأكثر تفصيلا لتعزيز تجربة السائق.

تمت إلى ذلك ترقية نظام كاميرا الرؤية الخلفية والرؤية المحيطية للحصول على دقة أعلى ووضوح أفضل، كما يعمل نظام رفع السيارة الجديد على رفع الجزء الأمامي من 750S في غضون أربع ثوان فقط مقارنة بـ 10 ثوان لسيارة 720S.

إضافة إلى ذلك، سيشعر السائقون باتصال عاطفي أقوى مع السيارة من خلال موقع المحرك المعدل وموضع العادم المكزي الجديد المستوحى من McLaren P1 والذي تم تعديل صوته لينتج جهيرا متميزا واضحا وتصاعديا بشكل لافت عند سرعات المحرك العالية.

يمكن أيضا لعملاء 750S الذين يخططون للقيادة على الحلبة أن يختاروا ترقية مكابح السيارة إلى مكابح مصممة هندسيا باستخدام أقراص من السيراميك وملاقط أحادية البنية مشتقة من نظام ماكلارين سينا، إضافة إلى مضخة دعم وتفريغ جديدة للفرامل وتقنية تبريد متكاملة مستوحاة من سباقات الفورمولا 1.

يمكن أيضا اختيار تجهيز السيارة بمقاعد سباق جديدة خفيفة الوزن مصنوعة من ألياف الكربون بشكل اختياري، وكذلك إطارات Pirelli P ZEROTM Trofeo R ومسامير العجلات المصنوعة من التيتانيوم خفيف الوزن.