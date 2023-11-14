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4 4 ملايين دينار أرباح جي تي سي في 9 أشهر

11/14/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت شركة «جي تي سي» المختصة في إدارة الموانئ والعقود اللوجستية والمستودعات وتأجير المعدات والمولدات في دول الخليج، عن أرباح صافية بلغت 4.4 ملايين دينار لفترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023، مرتفعة بنسبة 36% عن الفترة ذاتها من العام السابق.
وجاءت هذه الأرباح مدعمة بارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 10% إلى 21.6 مليون دينار لفترة التسعة أشهر من العام، كما ارتفعت ربحية السهم من 21.78 فلسا للسهم إلى 29.53 فلسا.
وبلغت الأرباح الصافية لفترة الربع الثالث لهذا العام 1.5 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 52% عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات التشغيلية 7.3 ملايين دينار، مرتفعة بنسبة 9% عن الربع الثالث من العام السابق، وبلغت ربحية السهم 10.21 فلوس، مرتفعة من 6.70 فلوس.
وفي هذا السياق، قال رئيس مجلس إدارة شركة «جي تي سي»، الشيخ علي فواز الصباح: «حققت الشركة أداء جيدا خلال الربع الثالث، حيث واصلت توسيع عملياتها في الأسواق التي تتواجد فيها، وكذلك ضمن خطوط أعمالها الأساسية من خلال الاستثمار في أصول وموارد جديدة، وهو ما مكنها من انتهاز فرص واعدة والاستحواذ على عملاء جدد، حيث زادت الشركة إمكانياتها في تلبية احتياجات مشاريع كبرى يتم طرحها في كل من الكويت والسعودية وقطر، بالإضافة إلى خدمة قاعدة عملاء أوسع، وهو ما يفتح الباب لمزيد من التنوع في مصادر الدخل. ومع هذا التوسع، حرصت الشركة على إدارة التكاليف بما يعزز استخدام الموارد لضمان النمو الذي تطمح له الشركة على المدى الطويل».
وبلغ إجمالي أصول الشركة بنهاية الربع الثالث 69.1 مليون دينار، مرتفعة بنسبة 14% عن إجمالي الأصول كما في 31 ديسمبر 2022، في حين ارتفع إجمالي حقوق الملكية بنسبة 4% إلى 49.1 مليون دينار.
وتواصل شركة «جي تي سي» التركيز على توسيع عملياتها في أسواقها الحالية، وتحديدا في السعودية وقطر حيث يتم طرح فرص جديدة. ومن غير المتوقع أن يكون للأحداث الجيوسياسية الأخيرة تأثير مباشر على العمليات.

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