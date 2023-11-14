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21 4 مليون دينار أرباح الخليج للتأمين في 9 أشهر

11/14/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مجموعة الخليج للتأمين عن نتائجها المالية لفترة الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، حيث حققت المجموعة صافي ربح بقيمة 21.4 مليون دينار، بربحية 75.47 فلسا للسهم الواحد، وذلك مقارنة بصافي ربح بقيمة 22.3 مليون دينار بربحية 78.43 فلسا للسهم الواحد عن الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض طفيف نسبته 3.8%.
ويأتي هذا الانخفاض الطفيف بعد تسجيل انخفاض قيمة في استثمار المجموعة بشركات زميلة وتسجيل انخفاض قيمة في مجموعة محتفظ بها لغرض بيع شركة تابعة. ومن الجدير بالذكر أنه تم إعداد نتائج الأشهر التسعة لعام 2023 وفترات المقارنة وفقا للمعيار المحاسبي الدولي الجديد رقم 17 (عقود التأمين) حيث قامت المجموعة بإعداد المعلومات المالية المجمعة وإعادة إدراج فترات المقارنة وعرضها وفقا لهذا المعيار المحاسبي.
وبلغت حقوق المساهمين 229.5 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023، مقارنة بـ 228.6 مليون دينار كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 0.8 مليون دينار ونسبتها 0.4%، في حين بلغت القيمة الدفترية للسهم في نهاية الأشهر التسعة من العام الحالي 809 فلوس مقارنة بـ804 فلوس كما في 31 ديسمبر 2022.
هذا، وقد بلغت قيمة إيرادات التأمين 604.7 ملايين دينار، مقارنة بـ 585 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق بزيادة مقدارها 19.7 مليون دينار، ونسبتها 3%، وبلغ ربح الاستثمار 25.7 مليون دينار عن الأشهر التسعة من العام 2023 بزيادة نسبتها 16.2%، مقارنة بـ 22.1 مليون دينار عن الفترة ذاتها من العام السابق.وبلغ مجموع الأصول 1.23 مليار دينار كما في 30 سبتمبر 2023 مقارنة بـ 1.14 مليار دينار كما في 31 ديسمبر 2022 بزيادة مقدارها 89 مليون دينار ونسبتها 8%. وبهذه المناسبة، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليج للتأمين خالد الحسن: «نتائج الأشهر التسعة من العام الحالي تعكس قوة المجموعة ونموها المتواصل وقدرتها على تحمل المخاطر عن طريق تنويع مصادر دخلها والأساسيات التي تمكنها من حماية أصولها وحقوق مساهميها، كما يتماشى ذلك مع سعينا المستمر لتقديم أفضل الخدمات التأمينية لعملائنا في جميع الأسواق التي نتواجد فيها وهي مصر والجزائر وتركيا والأردن، بالإضافة إلى منطقة الخليج العربي، وذلك بتنفيذ استراتيجيات التحول الرقمي في مجال قنوات توزيع المنتجات الرقمية والمطالبات والخدمات الأخرى وتعزيز علامة GIG التجارية التي ترتكز على تصميم نظام تأمين بيئي قيم لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا». وأضاف: «لقد تحققت هذه الإنجازات بفضل الدعم المستمر من العملاء الكرام وثقتهم بإدارة المجموعة وخدماتها، وبفضل دعم المساهمين لاسيما شركة مشاريع الكويت (القابضة) وشركة فيرفاكس الشرق الأوسط وأعضاء مجلس الإدارة، وتفاني وإخلاص موظفي المجموعة».

MENAFN14112023000130011022ID1107424741

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