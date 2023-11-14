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2 3 مليون دينار أرباح الوطنية العقارية بالربع الثالث

11/14/2023 11:02:19 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت الشركة الوطنية العقارية عن نتائجها المالية والتشغيلية للفترات المنتهية في 30 سبتمبر 2023، حيث حققت صافي أرباح خاص بمساهمي الشركة الأم بقيمة 2.3 مليون دينار، ما يعادل 1.3 فلس لكل سهم، في الربع الثالث من 2023، مقارنة بصافي أرباح بقيمة 6.2 ملايين دينار، ما يعادل 3.5 فلوس لكل سهم، في الفترة المقارنة من 2022.
وقد بلغت الإيرادات التشغيلية 3.1 ملايين دينار لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2023، ما يعادل انخفاضا بنسبة 31.7% مقارنة بنفس الفترة من 2022، وبلغ إجمالي الأصول 572 مليون دينار كما في 30 سبتمبر 2023.
وقد سجلت الشركة في فترة التسعة أشهر الأولى من عام 2023 صافي خسارة قدرها 1.5 مليون دينار، ما يعادل 0.83 فلس لكل سهم، وإيرادات تشغيلية بلغت 9.8 ملايين دينار.
وفي سياق تعليقه على نتائج الشركة، قال نائب رئيس مجلس إدارة الشركة والرئيس التنفيذي، فيصل جميل سلطان: «إن أرباح الشركة في الربع الثالث من عام 2023 ترجع إلى التقدم المستمر في تسليم الوحدات ضمن مشروع جراند هايتس التابع للشركة في مصر، إضافة إلى زيادة أرباح الحصص من نتائج أعمال شركتنا الزميلة أجيليتي».
وأضاف سلطان: «نحن نقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل مواجهة كل التحديات، وإدارة المخاطر بفعالية، والتقدم نحو مستقبل أكثر ازدهارا».
وتابع: «في نهاية الربع الثالث من عام 2023، أصبح لدينا أكثر من 130 وحدة تجارية عاملة في ريم مول، ونحن متفائلون تجاه أداء المول في المستقبل، نظرا للتأثير الإيجابي المتوقع لبيئة الأعمال المزدهرة في أبوظبي».
وقال سلطان: «لقد انضمت جزيرة الريم مؤخرا إلى سوق أبوظبي العالمي (ADGM) كمنطقة حرة، ما يوفر مجموعة من المزايا لريم مول وأنشطته ومستأجريه، أهمها أنه يوفر بيئة صديقة للأعمال، مع أنظمة وإجراءات مبسطة، ما يسهل عمليات ريم مول بشكل عام، ومن المتوقع أن يؤدي التعاون بين سوق أبوظبي العالمي وجزيرة الريم إلى خلق قيمة مهمة للجزيرة، وإلى تعزيز بيئة الأعمال المواتية لتوفير فرص كبيرة للنمو».
وأضاف: «سوف يضفي ذلك العديد من المزايا على الشركات في جزيرة الريم، بما فيها الاعتراف العالمي، تعزيز الوصول إلى الأسواق العالمية، معدلات ضرائب تنافسية، دعم الابتكار، آلية فعالة ومعترف بها دوليا لفض النزاعات، الوصول إلى مركز خدمات مالية كبير يضم مؤسسات وفرصا استثمارية متنوعة، إضافة إلى تعزيز التواصل ضمن النظام البيئي لسوق أبوظبي العالمي».

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