طلبات تسلط الضوء على أهمية التكنولوجيا في دعم القطاع المالي



بدر الغانم: «طلبات» لعبت دوراً حيوياً بالقطاع الاقتصادي.. ونسجل تنامي الطلب على الدفع الرقمي

خالد الفقش: «طلبات» الكويت تسعى لتمكين العملاء من دفع الفواتير عبر تطبيق الهاتف إي ـ وي ـ أنغ: «طلبات» تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مالية ولوجستية مبتكرة



عبر رعايتها الاستراتيجية، ومشاركتها الفاعلة في النسخة الثانية لقمة «تقنية الأموال»، قدمت «طلبات» مساهمات ورؤى قيمة حول تجربتها منذ نقطة الانطلاق في السوق الكويتي، وصولا إلى التطورات الحاصلة في الأسواق التوسعية، انتهاء بالخطط المستقبلية للشركة المتعلقة باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات رقمية مبتكرة للمستخدمين.

وبالحديث عن الأثر الكبير الذي تلعبه التكنولوجيا في تطوير القطاع الاقتصادي ودفع عجلته نحو المزيد من النمو والازدهار، استعرض نائب الرئيس والمدير الإداري في شركة طلبات الكويت بدر الغانم، الدور الحيوي لطلبات في تمكين الشركات وتعزيز فرصها للتوسع وتحقيق النجاح عبر توفير منصة إلكترونية متطورة، وخدمات لوجستية مبتكرة، واستراتيجيات تسويقية متميزة تصل إلى الجمهور المناسب بشكل مباشر.

وخلال الجلسة النقاشية الثانية للمؤتمر والتي تناولت موضوع «المطاعم والتقنية المالية ودورها في خدمة المستهلكين»، أشار بدر الغانم إلى النمو المطرد على مستوى استخدام التكنولوجيا والإقبال عليها في تلبية متطلبات المستهلكين. وأكد أن الدافع والهدفين الرئيسيين لطلبات، هو تسهيل حياة الجمهور لتوفير الخدمات والمنتجات بشكل فعال.

وبفضل الجهود المستمرة والابتكارات التي تدرج ضمن استراتيجيتها، تسهم «طلبات» في بناء بيئة اقتصادية مزدهرة، حيث يستفيد منها الأفراد وأصحاب المشاريع على حد سواء، إذ تعد ملاذا لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لتقديم خدماتهم ومنتجاتهم بأسعار تنافسية.

وحول نجاحها بتبسيط عمليات التوزيع والتسليم، أرجع الغانم الفضل إلى شراكات طلبات المتنوعة مع مقدمي الخدمات اللوجستية المحليين والذين يصل عددهم الى 600 شركة مرخصة اغلبها من الشركات الصغيرة والمتوسطة، واستثمارها الكبير في التكنولوجيا المتقدمة.

كما أن توسيع نطاق التغطية وتحسين كفاءة التسليم كان له تأثير كبير على تخفيف الأعباء المالية والتكاليف على أصحاب المطاعم، فيما زاد من رضا العملاء.

هذا الإنجاز دفع بتنافسية السوق إلى ابتكار المزيد من المنتجات والخدمات، وبالتالي، ساهم في بناء بيئة اقتصادية تنافسية، تعزز من نمو الناتج المحلي وتسهم في تقديم فرص عمل جديدة، وتحسن من قدرات الشركات المحلية.

وأثناء حديثه عن خطط الشركة المستقبلية، أفصح الرئيس التنفيذي المالي لشركة طلبات خالد الفقش عن مجموعة من الخدمات المالية التقنية، التي تنوي منصة طلبات تبنيها في السوق الكويتي. كان من ضمنها إمكانية تمديد فترة السداد إلى 30 يوما من لحظة البدء بالطلب عبر إضافة خدمة (Pay Later).

وأفاد بأن هذه الميزة قد تم إطلاقها بالفعل عبر طلبات الإمارات، معربا عن أمله بإطلاقها في السوق الكويتي لمنح المستخدمين المزيد من المرونة المالية بعد إصدار القواعد التشريعية والقانونية المنظمة لذلك من الجهات المختصة.

وعلاوة على ذلك، تسعى «طلبات» الكويت لتحقيق خطوات جادة نحو تمكين العملاء من الطلب ودفع الفواتير أثناء تواجدهم في المطعم باستخدام تطبيق الهاتف أو مسح رمز الاستجابة السريعة (QR code)، دون الحاجة للانتظار على خدمة الموظفين في المطعم.

يأتي هذا النهج بفوائد متبادلة، حيث يوفر وقتا وجهدا للعملاء، بينما يعزز من كفاءة عمليات المطاعم ويسهل إدارة الطلبات والمدفوعات.

من جانبه، تطرق الرئيس التنفيذي للمنتجات بشركة طلبات إي ـ وي ـ أنغ، للحديث عن أهمية وقوة التكنولوجيا لتسهيل أعمال الشركات وتوفير بيئة مرنة للناس والمستخدمين عموما.

كما وضح أن دور طلبات لم يقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعدى ذلك لتكون ذات بصمة واضحة ومتميزة في مجال العمل الإنساني. فعبر منصتها، استطاعت التعاون مع نحو 41 منظمة خيرية غير ربحية (NGOs)، ناهيك عن شراكتها المستمرة مع برنامج الغذاء العالمي.

وتحت شعار «التكنولوجيا للمبادرات الخيرية»Tech4Good Initiatives، تقدم طلبات الدعم لهذه المنظمات، وتساعدهم على تنفيذ مشاريعها بشكل أسرع وأكثر فاعلية، من خلال جمع التبرعات بطريقة موثوقة، سلسة وآمنة، وفتح المجال أمام مستخدمي المنصة ليكونوا جزءا من حركة التغيير المجتمعي الإيجابي.

ولعل الحملة الأخيرة، بالتعاون مع الجمعية المرخصة في المنطقة وجمعية الهلال الأحمر الكويتي من بينها لنصرة أهالي غزة، هي من أنجح الأمثلة على ذلك، حيث تمكنت طلبات من جمع ما يزيد على مليون ونصف مليون دولار أميركي لهذا الهدف.

أما فيما يتعلق بمجال الخدمات اللوجستية فتعتزم «طلبات» الاستفادة القصوى من تقنيات الذكاء الصناعي والتحكم عن بعد لتشغيل أسطول من الروبوتات «تالابوت» (talabots) المخصصة لخدمات التوصيل، والتي تغطي مسافة تتراوح ما بين 2 و3 كيلومترات من محيط المطعم في زمن لا يتجاوز 15 دقيقة.

ويعد هذا التطوير ثورة فعلية في عمليات التوصيل، حيث تسهم هذه التقنية في تحقيق توصيل مستدام وتقليل التكاليف التشغيلية.

وفي سعيها لتعزيز جودة الخدمة وتفاعلها الشخصي مع المستخدم، تعتزم «طلبات» دمج أدوات الذكاء الاصطناعي في المحادثات الفورية على التطبيق، لتتيح بذلك الفرصة للتفاعل المباشر مع التقنية، والحصول على اقتراحات حول الوجبات والوصفات بناء على تفضيلاته، مما سيسهم في خلق تجربة أكثر شخصية للمستخدم.

وبالعودة إلى سر نجاح منصة طلبات في الأسواق التي تتواجد بها، على الرغم من ظهور العديد من الشركات المنافسة، فيمكن الجزم بأن السلاسة والسهولة التي تتسم بها تجربة العميل هي واحدة من أهم الأسباب.

إذ يقدم التطبيق قائمة واضحة ومنظمة لمجموعة متنوعة من الخدمات، مثل المطاعم، تي مارت، الصيدليات، محلات الزهور، ومحلات البقالة، مما يتيح للزبائن تصفحها بسهولة وفقا لتفضيلاتهم. والميزة الأروع هي إمكانية حفظ تاريخ الطلبات السابقة، مما يجعل عملية إعادة الطلب سهلة وسريعة، موفرة بذلك الوقت والجهد للمستخدم.

كما أن خيارات الدفع التقنية المتعددة والمريحة، كالدفع باستخدام بطاقات الائتمان، محفظة طلبات، وApple Pay ساهمت في تعزيز تجربة المنصات الرقمية ودمجها في روتين الحياة اليومي، بما يتناسب مع وتيرة الحياة المتسارعة، ويلبي احتياجات المستخدمين وأصحاب الأعمال على حد سواء.

تعتبر «طلبات» من الشركات التي تدرك القوة الكامنة للتكنولوجيا الحديثة. لذلك، تسعى جاهدة لاستخدامها كأداة أساسية لتعزيز عملياتها التشغيلية وزيادة فاعليتها لتلبية احتياجات وتطلعات المستخدمين.

وتظل ملتزمة بتحفيز وتطوير قطاع التكنولوجيا والابتكار الرقمي، مع التركيز على دعم مستقبل تقنية الأموال في بيئة مبنية على الابتكار والاستدامة.