القطرية تعرض أحدث طائراتها بمعرض دبي للطيران

MENAFN - Al-Anbaa) استعرضت مجموعة الخطوط الجوية القطرية، أحدث طائرات أسطولها المتميز في افتتاح معرض دبي للطيران 2023، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية م.بدر محمد المير.ويستقطب المعرض، الذي ينعقد خلال الفترة الممتدة بين 13 و17 الجاري، كبار الشخصيات ورواد قطاع الطيران بالإضافة إلى الآلاف من الزوار من مختلف أنحاء العالم، وتستعرض الناقلة القطرية خلال المعرض 3 طائرات من أسطول طائراتها الحديث والمتطور وهي: طائرة «بوينغ B787-9»، و«إيرباص A350-1000»، و«جلفستريم G650ER».

وخلال اليوم الافتتاحي للمعرض، أتاحت «القطرية» المجال أمام الزوار لزيارة جناحها والتعرف عن قرب على أحدث الابتكارات بعالم الطيران فضلا عن تجربة مقصورات طائراتها المتميزة بتصاميم أنيقة وعصرية، كما استعرضت مجموعة متعددة من أطقم مستلزمات العناية الشخصية المنسقة بدقة لتظهر كرم ضيافتها الأصيلة وحرصها على تقديم تجربة سفر لا تضاهى.

وفي هذا السياق، قال م.بدر محمد المير، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تفتخر الخطوط الجوية القطرية بالمشاركة في معرض دبي للطيران لهذا العام واستعراض نخبة طائراتنا الرائدة ضمن أسطول الناقلة القطرية الحديث، المجهزة بأحدث التقنيات الموجودة والتي توفر بدورها رفاهية مطلقة لا مثيل لها، لتقدم طائراتنا بذلك تجربة سفر متميزة ومريحة لجميع مسافرينا.

نرحب بجميع الزوار الكرام في شاليه الخطوط الجوية القطرية الموجود في معرض دبي للطيران للاستمتاع بأحدث ابتكارات عالم الطيران».