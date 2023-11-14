8 عقود لتنظيف التربة الملوثة بالنفط وزراعة 7 4 ملايين نبتة صحراوية و25 ألف شجرة برية



تماضر الخالد: مشاريع تأهيل التربة الملوثة خطوة مهمة للحفاظ على البيئة الكويتية القحطاني: أكثر من ألف قطعة ذخيرة غير منفجرة منذ يناير 2022 حتى أكتوبر 2023

أحمد مغربينظمت وزارة النفط أمس حلقة نقاشية بعنوان «برنامج الكويت لتأهيل البيئة KERP»، والذي يعد أكبر مشروع تأهيل بيئي في العالم لمعالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي الغاشم، والتي استضافت خلالها رئيس فريق مشاريع التربة -1 في شركة نفط الكويتد.م محمد مبارك القحطاني، ورئيس فريق مشاريع تأهيل التربة II في شركة نفط الكويت م. مثنى علي المؤمن، وحضرها موظفي الشؤون الفنية والضيوف من الهيئة العامة للبيئة ووزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ومعهد الأبحاث العلمية ومنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (الأوابك) والإعلاميين.وفي بداية الحلقة النقاشية، رحبت مديرة العلاقات العامة والإعلام في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح بالحضور للاطلاع على جهود الكويت في معالجة التربة الملوثة نتيجة الغزو العراقي الغاشم على البلاد. وقالت ان مشاريع تأهيل التربة تعتبر خطوة مهمة للحفاظ على البيئة الكويتية، حيث تهدف العقود الثمانية التي أبرمتها شركة نفط الكويت في الأعوام 2021 - 2023 الى إصلاح وتأهيل ما يقارب 21.34 مليون متر مكعب من التربة الملوثة بالتسرب النفطي موزعة في شمال وجنوب الكويت.وأشادت بالجهود التي تقوم بها شركة نفط الكويت وكافة الجهات الحكومية في معالجة التربة الملوثة بالنفط، حيث ستعمل تلك المشاريع على استعادة النظام البيئي للأراضي والحفاظ على البيئة وإعادة الغطاء النباتي.من جانبه، استعرض رئيس فريق مشاريع تأهيل التربة -1 في شركة نفط الكويت د. م محمد مبارك القحطاني برنامج الكويت لتأهيل التربة ومشاريع معالجة التربة الملوثة، حيث قال ان الجيش العراقي وبعد حرب التحرير في عام 1991 أشعل النيران في أكثر من 700 بئر نفط في الكويت، مما أدى إلى ظهور سحابة سوداء وتسببت في أكبر كارثة بيئية في تاريخ البشرية.وقال القحطاني إن مناطق مشاريع معالجة التربة الملوثة في الكويت تتوزع على مناطق شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 1)، وشمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 2)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 1)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 2)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة (منطقة 3)، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة المرحلة الثانية (منطقة A - B- C)، مشيرا إلى ان العقود الثمانية تهدف إلى عمليات حفر ونقل ومعالجة 21.33 مليون متر مكعب من التربة الملوثة، موزعة على شمال الكويت للحفر والنقل والمعالجة في منطقتين بحجم 4 ملايين متر مكعب، وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة في 6 مناطق بحجم 17.34 مليون متر مكعب.وذكر أن هناك مشاريع أخرى استشارية خدمية تتعلق بأعمال الرصد البيئي وقعتها شركة نفط الكويت مع معهد الكويت للأبحاث العلمية، حيث يهدف المشروع إلى تقييم نجاح جهود إعادة الغطاء النباتي في استعادة الأداء البيئي للحيوانات والنباتات وميكروبات التربة والنظم البيئية بأكملها من خلال مقارنة البيانات الأساسية المتعلقة بمكونات النظام البيئي مع التغيرات مع مرور الوقت، وقد تم توقيع العقد والبدء في الأعمال التمهيدية بتاريخ 16 أكتوبر 2023.وتناول القحطاني إدارة مرادم النفايات بعد تنفيذها حيث قال إن مشاريع الصيانة والمراقبة لمرادم النفايات في شمال وجنوب الكويت تهدف إلى القيام بصيانة المرادم بشكل دائم ومستمر لإصلاح الضرر التي سببتها الأمطار والتآكل للمرادم، وبين أن نتائج الذخائر غير المنفجرة بمشاريع شمال وجنوب الكويت للحفر والنقل والمعالجة من يناير 2022 حتى أكتوبر 2023 بلغت أكثر من ألف قطعة.حقول النفطمن جانبه، استعرض رئيس فريق مشاريع تأهيل التربة II في شركة نفط الكويت م.مثنى المؤمن حقول النفط في الكويت حيث قال ان البلاد تحتوي على 10 حقول نفط في منطقتين رئيسيتين، الأولى شمال الكويت التي تضم حقول الرتقة والروضتين والصابرية وبحرة، والثانية في جنوب الكويت التي بدورها تضم حقول برقان الكبرى ومناقيش وأم قدير، أما حقول برقان فتتألف من 3 حقول نفطية متميزة هي الأحمدي وبرقان والمقوع.وذكر المؤمن أن المشاريع التي تم الانتهاء منها في مشاريع المرادم بشمال وجنوب الكويت، حيث تم الانتهاء من مردم شمال الكويت في 22 يوليو 2019 بإجمالي حجم1.7 مليون متر مكعب، وفي جنوب الكويت تم الانتهاء من إنشاء المردم في 10 ديسمبر 2019 بإجمالي حجم0.6 مليون متر مكعب.وبخصوص مشاريع الحفر والنقل بشمال وجنوب الكويت، قال المؤمن إنه تم الانتهاء من مشروع شمال الكويت للحفر والنقل في 31 يوليو 2017، بإجمالي مناطق تم حفرها يبلغ 3.8 ملايين متر مربع، فيما انتهى مقاول مشروع جنوب الكويت للحفر والنقل في 30 نوفمبر 2017، وبمساحة مناطق تم حفرها يبلغ 1.6 مليون متر مكعب.وأضاف المؤمن قائلا: «أما الذخائر غير المنفجرة ضمن المرحلة الأولى فتم الانتهاء من المشروع في 22 يوليو 2019، حيث تمت إزالة الذخائر غير المنفجرة في شمال الكويت بمساحة تم تطهيرها بلغ 5.2 ملايين متر مربع، أما إزالة الذخائر غير المنفجرة في جنوب الكويت بلغت المساحة التي تم تطهيرها 0.7 مليون متر مربع».وحول مشروع إعادة الغطاء النباتي قال المؤمن إن مشروعات إعادة تخضير الأراضي تهدف إلى إعادة تخضير 3 مناطق بشمال وجنوب الكويت بمساحة إجمالية 30 كيلومترا مربعا بهدف استعادة الوظائف الإيكولوجية للبيئة الطبيعية، وستتم زراعة ما يقرب 7 ملايين و403 آلاف من النباتات الصحراوية وأكثر من 25 ألفا من الأشجار البرية، وسيتم إنشاء أنظمة ري مستدامة، وذلك لري الأشجار البرية التي ستتم زراعتها.والجدير بالذكر انه تم مسح اكثر من 42 كم2 من الذخيرة غير المنفجرة كجزء من برنامج الكويت لتأهيل البيئة وإخلاء اكثر من 1900 ذخيرة غير منفجرة، وتم إخلاء اكثر من 16 كم2 من الأراضي من التربة الملوثة ومعالجة اكثر من مليونين متر مكعب من التربة الملوثة.