((بداية للتمويل العقارى)) تطرح سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تخطط شركة بداية للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إى إف جى هيرميس ومجموعة جى بى كابيتال، لإتمام عملية توريق جديدة الشهر المقبل.
وكشفت مصادر لـ((البورصة))، أن الإصدار بقيمة تصل إلى 800 مليون جنيه، وبصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار، سويتم توظيف حصيلة الإصدار جزء لسداد التسهيلات الائتمانية وآخر للتوسع بالمحفظة التمويلية للشركة.
وتابعت المصادر، أن إى اف چى هيرميس تلعب دور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار، فيما يقدم مكتب الدرينى وشركاؤه للمحاماة استشاراته القانونية للإصدار.
وفى مارس الماضى، أنهت شركة بداية للتمويل العقارى الإصدار الثانى لسندات التوريق بقيمة 958 مليون جنيه، وهى أول شركة خدمات تمويل عقارى غير مصرفى بالسوق المصرى تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية وهى إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة التى تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفى.
وتم طرح الإصدار على 6 شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 156 مليون جنيه مدتها 13 شهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية نحو 49.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، فيما تصل قيمة الشريحة الثالثة ما يقرب من 48.2 مليون جنيه على مدى زمنى 80 شهرًا، ويليها شرائح عائدات المحفظة بواقع 93 مليون جنيه على مجى 13 شهرا، وشريحة بنحو 262.9 مليون جنيه مجتها 36 شهرًا، وشريحة بواقع 453 مليون جنيه على 84 شهرًا.
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