((بداية للتمويل العقارى)) تطرح سندات توريق بقيمة 800 مليون جنيه الشهر المقبل - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) تخطط شركة بداية للتمويل العقارى، إحدى الشركات التابعة لمجموعة إى إف جى هيرميس ومجموعة جى بى كابيتال، لإتمام عملية توريق جديدة الشهر المقبل.

وكشفت مصادر لـ((البورصة))، أن الإصدار بقيمة تصل إلى 800 مليون جنيه، وبصدد الحصول على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على الإصدار، سويتم توظيف حصيلة الإصدار جزء لسداد التسهيلات الائتمانية وآخر للتوسع بالمحفظة التمويلية للشركة.

وتابعت المصادر، أن إى اف چى هيرميس تلعب دور المستشار المالى والمدير والمُرتِب والمروج وضامن التغطية لصفقة الإصدار، فيما يقدم مكتب الدرينى وشركاؤه للمحاماة استشاراته القانونية للإصدار.

وفى مارس الماضى، أنهت شركة بداية للتمويل العقارى الإصدار الثانى لسندات التوريق بقيمة 958 مليون جنيه، وهى أول شركة خدمات تمويل عقارى غير مصرفى بالسوق المصرى تقدم حلولها التمويلية عبر الوسائل الرقمية وهى إحدى الشركات التابعة للمجموعة المالية هيرميس القابضة التى تعمل تحت مظلة قطاع التمويل غير المصرفى.

وتم طرح الإصدار على 6 شرائح، حيث تبلغ قيمة الشريحة الأولى 156 مليون جنيه مدتها 13 شهر، وتبلغ قيمة الشريحة الثانية نحو 49.2 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، فيما تصل قيمة الشريحة الثالثة ما يقرب من 48.2 مليون جنيه على مدى زمنى 80 شهرًا، ويليها شرائح عائدات المحفظة بواقع 93 مليون جنيه على مجى 13 شهرا، وشريحة بنحو 262.9 مليون جنيه مجتها 36 شهرًا، وشريحة بواقع 453 مليون جنيه على 84 شهرًا.