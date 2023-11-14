الجيش الإسرائيلي يعلن دخول جزء من مستشفى الشفاء في غزة ويدعو عناصر حماس للاستسلام



أعلن الجيش الإسرائيلي صباح اليوم الأربعاء عن دخول جزء من مستشفى الشفاء في قطاع غزة، ودعا عناصر حركة حماس إلى الاستسلام.

وقال الجيش إن قواته بدأت "عملية دقيقة وموجهة" ضد حركة حماس في منطقة محددة في مستشفى الشفاء، استنادا إلى "معلومات استخباراتية وضرورة عملياتية".

وأضاف: "يقوم الجيش الإسرائيلي بعملية برية في غزة لهزيمة حماس وإنقاذ رهائننا. إسرائيل في حالة حرب مع حماس، وليس مع المدنيين في غزة. وتضم قوات جيش الدفاع الإسرائيلي طواقم طبية ومتحدثين باللغة العربية، خضعوا لتدريبات محددة للاستعداد لهذه البيئة المعقدة والحساسة، بهدف عدم إلحاق أي ضرر بالمدنيين الذين تستخدمهم حماس كدروع بشرية".

وقال الجيش: ندعو إرهابيي حماس الموجودين في المستشفى للاستسلام".

وفي الأسابيع الماضية، حذر الجيش الإسرائيلي مرارا من أن استمرار حماس في الاستخدام العسكري لمستشفى الشفاء يعرض للخطر وضعه المحمي بموجب القانون الدولي".

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