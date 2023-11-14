ترودو : يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قتل الأطفال والنساء في غزة

قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.

وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة الفلسطينية جنوب إسرائيل الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، حسبما قالت إسرائيل.

لكن مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، عبرت كندا عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة ، حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن 11 ألفا قُتلوا منذ بدء الصراع.

وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".

وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".

وذكر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء أن حياة 36 رضيعا باتت على المحك الثلاثاء مضيفا أنه لا توجد آلية واضحة لنقلهم.

وتوفي ثلاثة من أصل 39 رضيعا منذ أن نفد الوقود من أكبر مستشفى في غزة هذا الأسبوع.

وقال ترودو أيضا إن حماس عليها التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وإنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم.

وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.

اقرأ أيضاً:

بايدن يوجه رسالة لعائلات الرهائن لدى حماس ويحتفظ بتفاصيل المفاوضات

السيسي وبوتين يؤكدان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة



خطة أمريكية لإخلاء مستشفيات غزة عن طريق طرف ثالث

ارتفاع قتلى قصف إسرائيل على غزة إلى 11320 شخصاً و25 مستشفى خارج الخدمة

النفط يستقر وسط علامات على انحسار التوتر بالشرق الأوسط وتوقعات بزيادة الطلب

الأونروا: منشأة تخزين الوقود التابعة لنا في غزة فارغة وعملياتنا ستتوقف قريبا

سوناك يتعرض لهجوم من يمينيين بداخل حزبه بعد تعديل وزاري مثير

البنتاغون : 55 هجوماً ضد قوات أمريكية في العراق وسوريا الشهر الماضي

حماس ترد على الاتهامات الأمريكية

بشأن مستشفيات غزة

وزيرة الداخلية البريطانية المقالة تهاجم سوناك: فاشل وخائن وضعيف



إسرائيل توافق على إدخال بعض الوقود للشاحنات المستخدمة في عمليات الأمم المتحدة بغزة



وزارة الصحة في غزة: إسرائيل أبلغت المسؤولين بأنها ستداهم مستشفى الشفاء

الجيش الإسرائيلي يعلن بدء عملية اقتحام مستشفى الشفاء في غزة

ترودو : يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قتل الأطفال والنساء في غزة

وزارة الصحة الفلسطينية: نحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين في مجمع الشفاء



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز