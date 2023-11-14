ترودو : يجب على إسرائيل أن تتوقف عن قتل الأطفال والنساء في غزة

(MENAFN
- Al-Bayan)
قال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الثلاثاء إن "قتل النساء والأطفال والرضع" في قطاع غزة المحاصر يجب أن يتوقف، في أشد انتقاداته لإسرائيل منذ اندلاع الحرب ضد حماس قبل أكثر من شهر.
وتمسكت كندا بموقفها بأن لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها ضد حماس بعد أن هاجمت الحركة الفلسطينية جنوب إسرائيل الشهر الماضي مما أدى إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 200 رهينة، حسبما قالت إسرائيل.
لكن مثل الولايات المتحدة وحلفاء آخرين، عبرت كندا عن قلقها المتزايد بشأن ارتفاع عدد القتلى في غزة ، حيث يقول مسؤولو الصحة المحليون إن 11 ألفا قُتلوا منذ بدء الصراع.
وقال ترودو "أحث حكومة إسرائيل على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس. العالم يشاهد على شاشات التلفزيون وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، نستمع إلى شهادات الأطباء وأفراد الأسر والناجين والأطفال الذين فقدوا والديهم".
وأضاف في مؤتمر صحفي في إقليم كولومبيا البريطانية غرب البلاد "العالم يشهد هذا القتل للنساء والأطفال والرضع. هذا يجب أن يتوقف".
وذكر الطاقم الطبي في مستشفى الشفاء أن حياة 36 رضيعا باتت على المحك الثلاثاء مضيفا أنه لا توجد آلية واضحة لنقلهم.
وتوفي ثلاثة من أصل 39 رضيعا منذ أن نفد الوقود من أكبر مستشفى في غزة هذا الأسبوع.
وقال ترودو أيضا إن حماس عليها التوقف عن استخدام الفلسطينيين كدروع بشرية وإنه يجب عليها إطلاق سراح جميع الرهائن الذين تحتجزهم.
وأضاف أنه تم إجلاء نحو 350 من المواطنين الكنديين والحاصلين على الإقامة الدائمة وأفراد أسرهم من غزة.
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