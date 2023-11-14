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زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

11/14/2023 8:00:35 PM
(MENAFN- Al-Bayan)


ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء.

وقال إن الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات.

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