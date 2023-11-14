زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان

زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان
التاريخ
11/14/2023 8:00:35 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء.
وقال إن الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات.
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