زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان



ذكر المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض أن زلزالا بقوة 5.3 درجة ضرب المنطقة الحدودية بين أفغانستان وطاجيكستان اليوم الأربعاء.

وقال إن الزلزال كان على عمق 109 كيلومترات.



تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز