%4؜ فقط من الشراذم يثقون بالمختل نتنياهو في عدوان غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني- ترجمة خاصة



اظهر استطلاع حديث للرأي في انخفاض نسبة ثقة شراذم الاحتلال برئيس حكومتهم المختل بنيامين نتنياهو ، إلى

4% فقط في المعلومات حول عدوان غزة.

وتشكل نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة بار إيلان تراجعا في الثقة بالمختل وحكومته عن استطلاع صدر قبل أيام للقناة 13 العبرية ، وأظهر ان 44 % من المستوطنين يعتقدون ان المختل نتنياهو المسؤول عن الفشل في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ، بينما يعتقد 33% ان سبب الفشل رئيس أركان الجيش هاليفي ، و5 % يعتقدون ان سبب الفشل وزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي سؤال عن الشخص الأنسب لقيادة الحكومة لو أجريت انتخابات جديدة الآن ، قال 27% فقط

ان المختل نتنياهو الأنسب ، فيما قال 49% من الشراذم غانتس.