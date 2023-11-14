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%4؜ فقط من الشراذم يثقون بالمختل نتنياهو في عدوان غزة

11/14/2023 7:25:29 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني
- ترجمة خاصة


اظهر استطلاع حديث للرأي في انخفاض نسبة ثقة شراذم الاحتلال برئيس حكومتهم المختل بنيامين نتنياهو ، إلى
4% فقط في المعلومات حول عدوان غزة.

وتشكل نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة بار إيلان تراجعا في الثقة بالمختل وحكومته عن استطلاع صدر قبل أيام للقناة 13 العبرية ، وأظهر ان 44 % من المستوطنين يعتقدون ان المختل نتنياهو المسؤول عن الفشل في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ، بينما يعتقد 33% ان سبب الفشل رئيس أركان الجيش هاليفي ، و5 % يعتقدون ان سبب الفشل وزير الدفاع يوآف غالانت.

وفي سؤال عن الشخص الأنسب لقيادة الحكومة لو أجريت انتخابات جديدة الآن ، قال 27% فقط
ان المختل نتنياهو الأنسب ، فيما قال 49% من الشراذم غانتس.

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