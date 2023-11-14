%4؜ فقط من الشراذم يثقون بالمختل نتنياهو في عدوان غزة

(MENAFN
- Khaberni) خبرني
- ترجمة خاصة
اظهر استطلاع حديث للرأي في انخفاض نسبة ثقة شراذم الاحتلال برئيس حكومتهم المختل بنيامين نتنياهو ، إلى
4% فقط في المعلومات حول عدوان غزة.
وتشكل نتائج الاستطلاع الذي أجرته جامعة بار إيلان تراجعا في الثقة بالمختل وحكومته عن استطلاع صدر قبل أيام للقناة 13 العبرية ، وأظهر ان 44 % من المستوطنين يعتقدون ان المختل نتنياهو المسؤول عن الفشل في يوم 7 تشرين الأول/أكتوبر ، بينما يعتقد 33% ان سبب الفشل رئيس أركان الجيش هاليفي ، و5 % يعتقدون ان سبب الفشل وزير الدفاع يوآف غالانت.
وفي سؤال عن الشخص الأنسب لقيادة الحكومة لو أجريت انتخابات جديدة الآن ، قال 27% فقط
ان المختل نتنياهو الأنسب ، فيما قال 49% من الشراذم غانتس.
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