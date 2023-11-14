تضييقات إضافية وتصعيد بحق أسرى سجن عوفر

MENAFN - Khaberni) خبرني - أكدت هيئة شؤون الأسرى و المحررين، أن الاحتلال الاسرائيلي ينتهج منذ البدء بالحرب على قطاع غزة بتاريخ 07/10/2023، سياسة تنكيل وتعذيب بحق أسرانا بالسجون، والتي تزداد وتيرتها يوما بعد يوم، متعمدة اتباع نظام عزل الأسرى عن العالم الخارجي، بقطع الاتصالات عنهم، ومنع زيارة أهلهم والمحامين لهم، وذلك ليتسنى لها القيام بانتهاكاتها دون حسيب أو رقيب.

وأضافت الهيئة أن آخر اعتداءات الاحتلال تمثلت باقتحام وحدات القمع لعدد من غرف الأسرى بتاريخ 26.10.2023، وقيامهم بإطلاق قنابل صوت وعيارات مطاطية والاعتداء على الاسرى مما ادى الى اصابة خمسة منهم بالرصاص في مختلف انحاء جسدهم، وتركهم في الغرفة دون تقديم أي علاج لهم، وحاليا جميعهم يعانون من اوجاع شديدة في منطقة الاصابة، وهذا الاعتداء كان تحت ذريعة قيام الأسرى بتوديع أسير آخر صدر قرار افراج بحقه.

وفي ذات السياق، توضح هيئة شؤون الأسرى والمحررين في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، جملة من الخطوات العقابية التي تقوم بها ادارة سجن عوفر بحق المعتقلين، وهي كالتالي: 1. منع الأسرى من اجراء مكالمات هاتفية مع الأهل. 2. تمنع مصلحة السجون المحامين من زيارة الأسرى والاطلاع على أحوالهم منذ اندلاع الحرب وحتى اليوم. 3. منعهم من زيارة الأهل. 4. سحب جميع الأدوات الكهربائية من الأقسام. 5. منع الأسرى من شراء الكانتين. 6. قامت مصلحة السجون منذ بدء الحرب وحتى اليوم بسحب كافة المواد التموينية التي بحوزة الأسرى، و لم يتبق لديهم أي شيء. 7. كمية الاكل التي تقدم لهم من قبل الادارة غير كافية، والأسرى ينامون أغلب الوقت وهم جائعون، فالطعام سيء جدا كما ونوعا. 8. تم اخراج الأسرى الكبار والمسؤولين عن الأشبال من أقسام الأشبال، وتركوا لوحدهم ولا يوجد من يرعاهم. 9. يتعرض الأسرى يوميا الى تفتيشات مستفزة من قبل مصلحة السجون، وسحب أي شيء بالغرفة حتى انه لم يتبق للأسرى داخل الغرف سوى ملابسهم. 10. تحويل معظم الغرف إلى زنازين. ​ 11. عيادة السجن لا تقدم ومنذ بداية الحرب أي رعاية صحية او ادوية للأسرى، وهم ممنوعون من زيارة العيادة، حيث يقوم ممرض السجن بعمل جولة مرة كل عشرة أيام على الاقسام دون تقديم أي علاج حقيقي لهم وفقط يكتفي بالمسكنات مهما كان نوع المرض، على الرغم من ان بعض الاسرى بحاجة لأدوية لأمراضهم المزمنة والضرورية لمنع تفاقم وضعهم الصحي.