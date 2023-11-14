20 صفقة لوزارة الدفاع بـ 11.6 مليار درهم

شهد اليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023 إعلان مجلس التوازن- الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع عن توقيع 11 صفقة، بقيمة إجمالية 6.9 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأول والثاني لمعرض دبي للطيران 20 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

جاء الإعلان خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد بحضور زايد سعيد المريخي، وماجد أحمد الجابري، المتحدثين الرسميين باسم مجلس التوازن، لمعرض دبي للطيران 2023.

وقال زايد سعيد المريخي: بلغ إجمالي الصفقات المحلية لليوم الثاني من معرض دبي للطيران في دورته الثامنة عشرة 8 صفقات بقيمة 4.9 مليارات درهم، تضمنت التعاقد مع شركة ((بلاك دايموند)) لشراء منظومة دفاع جوي بقيمة 3.3 مليارات درهم، والتعاقد مع شركة ((أدفانسد إنتجريتد سيستم)) لتقديم خدمات الصيانة للطائرات بقيمة 738 مليون درهم، كما تضمنت الصفقات التعاقد مع شركة ((إيرث)) التابعة لمجموعة ((إيدج))، لشراء ذخائر بقيمة 588 مليون درهم، والتعاقد مع ((مجموعة ترست)) لشراء منظومة طائرات مسيرة بقيمة 177 مليون درهم.

وتم التعاقد مع شركة ((جلوبال لخدمات الملاحة الجوية)) لشراء نظام كوابح الطائرات بقيمة 77.5 مليون درهم، والتعاقد مع شركة ((الطيف)) التابعة لمجموعة ((إيدج))، لتقديم الدعم الفني لأجهزة تبريد ومولدات الطاقة لأنظمة بقيمة 29 مليون درهم، بالإضافة إلى التعاقد مع ((مركز الإمارات لإمداد الطيران)) لتقديم الدعم الفني لأنظمة الرادارات والقيادة والسيطرة والاتصالات بقيمة 8 ملايين درهم، وتضمنت الصفقة الأخيرة التعاقد مع شركة ((إيه دي بي سيف جيت جلف)) لشراء لوحة المراقبة والتحكم لنظام الطائرات بقيمة 2.7 مليون درهم.

من جهته أشار ماجد الجابري إلى أن إجمالي الصفقات الدولية لليوم الثاني من معرض دبي للطيران 2023 بلغ 3 صفقات بقيمة 2 مليار درهم، تضمنت التعاقد مع شركة ((رايثيون)) الأمريكية لشراء ذخائر بقيمة 1.4 مليار درهم، والتعاقد مع شركة ((ليوناردو)) الإيطالية لتقديم خدمات صيانة الطائرات بقيمة 210 ملايين درهم، والتعاقد مع شركة ((الصين الوطنية لاستيراد وتصدير تكنولوجيا الطيران)) كاتيك لشراء الذخائر بقيمة 438 مليون درهم.

وأكد الجابري حرص وتوجهات مجلس التوازن نحو تعزيز أوجه التعاون المشترك بين كبرى الشركات المتخصصة في قطاع صناعة الطيران محلياً وعالمياً، لتحقيق التقدم والتطور المستدام، من خلال الشراكات وتبادل الخبرات، إذ يسهم ذلك في تمكين القدرات الصناعية من مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، التي يشهدها هذا القطاع.