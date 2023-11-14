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«مصر للطيران» تشتري 10 طائرات إيرباص «ايه 350-900»

11/14/2023 7:25:17 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت مجموعة ((إيرباص)) أنها تلقّت طلبية من شركة ((مصر للطيران)) لشراء 10 طائرات من طراز ((ايه 350-900))، في اليوم الثاني من معرض دبي للطيران.

وقال رئيس الشركة يحيى زكريا للصحفيين في معرض دبي للطيران إن تسلم الطائرات سيبدأ في عام 2025 ويستمر حتى 2027.

وقالت مصر للطيران، الناقل الوطني لمصر، إن الصفقة - التي لم تعلن قيمتها - تهدف لتلبية الطلب المتزايد على النقل الجوي.

وقال زكريا إن الطائرات الجديدة ((تتميز كل منها بسعة 340 مقعداً ومزودة بأحدث التقنيات، إلى جانب محركات جديدة من طراز Rolls-Royce Trent XWB، المعروفة بتصميمها العصري وكفاءتها العالية في خفض الانبعاثات وترشيد استهلاك الوقود)).

من جهة أخرى قالت، إيرباص في بيان ((سيُسافر عملاء مصر للطيران قريباً إلى وجهات حول العالم على متن طائرات إيرباص A350-900 الجديدة، بعدما كشفت شركة الطيران عن طلبية لشراء 10 طائرات في معرض دبي للطيران)).

واعتبر المدير التجاري لإيرباص كريستيان شيرر في مؤتمر صحافي خلال المعرض الذي يستمرّ حتى الجمعة، ((إنها محطة مهمّة في شراكة طويلة وناجحة للغاية بين مصر للطيران وإيرباص وتاريخ يعود إلى أكثر من أربعة عقود)). وتبلغ قيمة الصفقة 3,2 مليارات دولار وفق أحدث قائمة أسعار نشرتها ((إيرباص))، لكن نادراً ما يتم تطبيقها بسبب تخفيضات تُمنح لشركات الطيران.

من جهة أخرى، أعلنت شركة ((هانيويل)) عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات مع شركة ((مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية))، مزود خدمات الصيانة الشاملة لشركتها الشقيقة ((مصر للطيران))، لتوفير خدمات الصيانة للقطع بأسعار ثابتة في أسطول طائرات ((مصر للطيران)) الذي يزيد على 80 طائرة من طراز ((إيرباص A320)) و((A330)) و((بوينغ 737)) و((بوينغ 777)).

وتقوم مواقع الصيانة التابعة لشركة ((هانيويل)) بموجب الاتفاقية بإصلاح المكونات الرئيسية وأنظمة الطائرات الحالية، بما في ذلك أنظمة التحكم البيئي والأجهزة الإلكترونية وأنظمة السلامة للحفاظ على الجاهزية التامة لأسطول طائرات مصر للطيران.

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