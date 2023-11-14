303.8 مليارات الصفقات التجارية في «دبي للطيران» خلال يومين

واصل معرض دبي للطيران 2023 في يومه الثاني مسيرة زخم العقود والصفقات الجديدة، ليسجل إجمالي صفقات بقيمة 315.4 مليار درهم.

وسجل اليوم الثاني من المعرض 3 صفقات رئيسية بقيمة 35 مليار درهم، تشمل 48 طائرة، وبذلك يصل إجمالي الصفقات التجارية المعلنة خلال أول يومين للحدث ما يقارب 303.8 مليارات درهم،

بينما أبرم مجلس التوازن، الجهة المسؤولة عن إدارة الاستحواذ والمشتريات والعقود لصالح وزارة الدفاع، 11 صفقة، بقيمة إجمالية 6.9 مليارات درهم مع شركات محلية ودولية، وبذلك يبلغ إجمالي الصفقات المبرمة خلال اليومين الأول والثاني لمعرض دبي للطيران 20 صفقة، بقيمة إجمالية بلغت 11.6 مليار درهم.

وخلال اليوم الثاني كشفت منصات معرض دبي للطيران عن إعلان المزيد من الصفقات، حيث وقعت شركة مصر للطيران صفقة لشراء 10 طائرات من طراز A350-900، بقيمة دفترية تصل إلى 11.6 مليار درهم ((3.17 مليارات دولار))، وتأتي هذه الصفقة في إطار سعي الناقل الوطني الدائم لتلبية الطلب المتزايد على السفر، بينما أعلنت شركة بوينغ والخطوط الجوية الإثيوبية عن صفقة بقيمة 11 طائرة 787 دريملاينر9، بقيمة 3.2 مليارات دولار ((11.7 مليار درهم))، إضافة إلى 20 طائرة 737 ماكس 8، بقيمة 2.43 مليار دولار ((8.91 مليارات درهم)). وتشمل الصفقة خيار حقوق شراء 15 طائرة 787 دريملاينر9، و21 طائرة 737 ماكس.

ووقعت شركة ((سكات إيرلاينز)) الكازاخستانية طلبية لشراء 7 طائرات بوينغ 737 ماكس 8، بقيمة تصل إلى 851 مليون دولار (3.1 مليارات درهم).

وكانت ناقلات دبي ((طيران الإمارات وفلاي دبي)) قد قادت الصفقات التجارية في اليوم الأول من المعرض التي وصلت إلى 206 طائرات، بقيمة 268.6 مليار درهم، منها 190.8 مليار درهم صفقات لطيران الإمارات، و40.37 مليار درهم قيمة صفقات فلاي دبي، حيث تجاوزت صفقات معرض دبي للطيران خلال اليوم الأول إجمالي صفقات الدورة السابقة من المعرض، التي بلغت 273 مليار درهم مع إضافة صفقات مجلس التوازن لصالح وزارة الدفاع.

وكشفت طيران الإمارات خلال أول أيام المعرض عن طلبيات تشمل 95 طائرة بوينغ، بقيمة 52 مليار دولار (نحو 191 مليار درهم) لدعم خططها للنمو، والحفاظ على أسطول حديث يتسم بالكفاءة، وتقديم أفضل تجربة طيران لعملائها.

وكشفت فلاي دبي عن صفقة مع شركة بوينغ، تشمل شراء 30 طائرة من طراز بوينغ 9-787 دريملاينر، بقيمة إجمالية تصل إلى 11 مليار دولار في إطار سعي الشركة إلى تنويع أسطولها بتشغيل الطائرات ذات الجسم العريض.