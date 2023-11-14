وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث التعاون مع كبار ضيوف المعرض

(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض دبي للطيران أمس، جيمس كارتليدج، وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ومارك قولدساك مدير صادرات الأمن والدفاع للمملكة المتحدة، وسورين بابيكيان وزير الدفاع لجمهورية أرمينيا، ومادامت قولاييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان، وإيمانويل كيف رئيس الإدارة العامة للتسليح لجمهورية فرنسا خلال اليوم الثاني للمعرض.
وبحث معاليه مع الضيوف علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.
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