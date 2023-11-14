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وزير الدولة لشؤون الدفاع يبحث التعاون مع كبار ضيوف المعرض

11/14/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، بمكتبه في معرض دبي للطيران أمس، جيمس كارتليدج، وزير الدولة للمشتريات الدفاعية، ومارك قولدساك مدير صادرات الأمن والدفاع للمملكة المتحدة، وسورين بابيكيان وزير الدفاع لجمهورية أرمينيا، ومادامت قولاييف وزير الصناعات الدفاعية لجمهورية أذربيجان، وإيمانويل كيف رئيس الإدارة العامة للتسليح لجمهورية فرنسا خلال اليوم الثاني للمعرض.

وبحث معاليه مع الضيوف علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها، خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية.

MENAFN14112023000110011019ID1107424504

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