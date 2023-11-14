وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع التشيكي

وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع التشيكي
التاريخ
11/14/2023 7:25:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
التقى مطر سالم بن مران الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 دانييل بلازكوفيتش نائب وزير الدفاع بجمهورية التشيك وذلك خلال زيارته للمعرض.
استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.
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