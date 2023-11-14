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وكيل وزارة الدفاع يلتقي نائب وزير الدفاع التشيكي

11/14/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

التقى مطر سالم بن مران الظاهري وكيل وزارة الدفاع بمكتبه في معرض دبي للطيران 2023 دانييل بلازكوفيتش نائب وزير الدفاع بجمهورية التشيك وذلك خلال زيارته للمعرض.

استعرض الجانبان خلال اللقاء سبل تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة.

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