قائد القوات البحرية يطلع على عدد من الأجنحة المشاركة

قائد القوات البحرية يطلع على عدد من الأجنحة المشاركة
التاريخ
11/14/2023 7:25:16 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
قام اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان قائد القوات البحرية، بجولة في معرض دبي للطيران 2023.
اطلع قائد القوات البحرية خلال الجولة على عدد من الأجنحة والشركات المختصة في عالم الطيران والفضاء، وتبادل الأحاديث مع العارضين وممثلي الشركات حول مشاركتهم.
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