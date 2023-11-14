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قائد القوات البحرية يطلع على عدد من الأجنحة المشاركة

11/14/2023 7:25:16 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قام اللواء الركن الشيخ سعيد بن حمدان آل نهيان قائد القوات البحرية، بجولة في معرض دبي للطيران 2023.

اطلع قائد القوات البحرية خلال الجولة على عدد من الأجنحة والشركات المختصة في عالم الطيران والفضاء، وتبادل الأحاديث مع العارضين وممثلي الشركات حول مشاركتهم.

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